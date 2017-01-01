УХЛ. 34-й тур. «Дженералз» дома всухую проиграл «Кременчуку»

Сегодня, 2 февраля, в Броварах в ТРЦ «Терминал» в рамках 34-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Дженералз» принимал «Кременчук». Поединок завершился в пользу гостей со счетом 2:0.
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