На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)
Знаменитый канадский поп-певец Джастин Бибер принял участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и был впечатан лицом в борт, сообщает Eurosport.

Джастину удалось прочувствовать всю суровость хоккея, когда бывший канадский хоккеист, один из лучших защитников в истории НХЛ Рэй Бурк сделал ему подножку, а толкнул певца в борт другой известный канадский защитник Крис Пронгер, в 2015 году вошедший в зал славы НХЛ.
Камера запечатлела ехидную улыбку, застывшую на лице Криса в этот момент. Джастину, судя по выражению лица, тоже понравилось.

62-й Матч всех звезд НХЛ прошел в ночь на 30 января в Лос-Анджелесе. Победу одержала сборная Столичного дивизиона.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. Команда Атлантического дивизиона выиграла конкурсную программу Матча звезд
НХЛ. Команда Гретцки обыграла команду Лемье в ходе Матча звезд
НБА. Лучшие моменты Матча всех звезд
НХЛ. Новый формат Матча Звезд-2016 интригует
НБА. Определены стартовые пятерки на Матч звезд-2015
НБА. ТОП-5 лучших моментов Матча всех звезд (Видео)
НБА. Коби Брайант сломал нос в «Матче звезд»
Стартовал Уик-энд всех звезд НБА-2011
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)
Мужская сборная Канады выиграла турнир В на ЧМ по хоккею с мячом и вышла в элитный дивизион; украинцы - пятые
НХЛ. Матч звезд. Столичный дивизион обыграл в финале Тихоокеанский
УХЛ. 33-й тур. «Донбасс» дома победил «Белый Барс», «Кременчук» на выезде обыграл «Витязь»
НХЛ. Команда Атлантического дивизиона выиграла конкурсную программу Матча звезд
Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя
Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)
Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)
Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)
Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Последние новости спорта

16:10 Бой Кличко – Джошуа будет транслироваться в 150 странах мира 14 | Бокс

15:45 Владимир Кличко: Люди хотят больше бокса и меньше слов 65 | Бокс

15:31 Мама украинской чемпионки Australian Open: Сразу поняла, что Марта - талант 61 | Теннис

15:08 Тайсон Фьюри намерен «очистить свое имя» 82 | Бокс

15:02 Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя 83 | Бокс / Видео

14:22 Зимняя Универсиада-2017. Сноубордист Белинский завоевал вторую бронзу 117 | Сноубординг / Главные новости спорта

12:30 Российский чемпион ОИ-2014 в Сочи дисквалифицирован за допинг 140 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон

12:09 Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео) 137 | Хоккей / Видео

11:22 Козлова проиграла Градецкой на старте турнира в Тайбэе 126 | Теннис / Главные новости спорта

10:49 Дибелла: Вашингтон — лучший оппонент для Уайлдера, чем Вавжик 280 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Зимняя Универсиада-2017. Сноубордист Белинский завоевал вторую бронзу
Козлова проиграла Градецкой на старте турнира в Тайбэе
Свитолина разгромила Родину и вышла во второй круг турнира в Тайбэе
Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина – бронзовый призер в индивидуальной гонке
Зимняя Универсиада-2017. Украинские сноубордисты завоевали две медали в первый день









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (476)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги