Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)





Джастину удалось прочувствовать всю суровость хоккея, когда бывший канадский хоккеист, один из лучших защитников в истории НХЛ Рэй Бурк сделал ему подножку, а толкнул певца в борт другой известный канадский защитник Крис Пронгер, в 2015 году вошедший в зал славы НХЛ.

Камера запечатлела ехидную улыбку, застывшую на лице Криса в этот момент. Джастину, судя по выражению лица, тоже понравилось.



62-й Матч всех звезд НХЛ прошел в ночь на 30 января в Лос-Анджелесе. Победу

Знаменитый канадский поп-певец Джастин Бибер принял участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и был впечатан лицом в борт, сообщает Eurosport Джастину удалось прочувствовать всю суровость хоккея, когда бывший канадский хоккеист, один из лучших защитников в истории НХЛ Рэй Бурк сделал ему подножку, а толкнул певца в борт другой известный канадский защитник Крис Пронгер, в 2015 году вошедший в зал славы НХЛ.Камера запечатлела ехидную улыбку, застывшую на лице Криса в этот момент. Джастину, судя по выражению лица, тоже понравилось.62-й Матч всех звезд НХЛ прошел в ночь на 30 января в Лос-Анджелесе. Победу одержала сборная Столичного дивизиона.