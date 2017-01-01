УХЛ. 33-й тур. «Донбасс» дома победил «Белый Барс», «Кременчук» на выезде обыграл «Витязь»

Сегодня, 29 января, в рамках 33-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялось два матча.

«Донбасс» добыл свою 25 победу. В Дружковке подопечные Анатолия Степанищева, которому в день матча исполнилось 56 лет, обыграли «Белый Барс» со счетом 4:1, сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».В первых двух периодах хозяева полностью владели инициативой, не позволив сопернику организовать ни одного по-настоящему острого момента у ворот Евгения Царегородцева. При этом сами провели четыре результативных выпада. Сначала Роман Благой уместно подставил клюшку под бросок Всеволода Толстушко, затем 14-й гол в сезоне оформил Никита Буценко, счет 3:0 сделал Шамиль Рамазанов, а под занавес второго отрезка сумасшедшим по силе броском от синей линии отметился защитник Вячеслав Хакимов.На 46-й минуте лазейку в обороне дончан нашел Сергей Бабинец, лишив вратаря «Донбасса» возможности оформить шатаут.

Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). 29 января

в Харькове на арене «Салтовский лед» «Витязь» принимал «Кременчук». Поединок завершился победой гостей со счетом 5:3.Уже в первом периоде хоккеисты «Кремечука обеспечили себе комфортный перевес, забив четыре безответных шайбы. Дубль оформил Илья Коренчук (5-я и 20 минуты), по одной шайбе записали на свой счет в течение одной минуты Виталий Андрейкив (10) и Виталий Кирющенков (10). Отметим, что два гола и результативная передача на Андрейкива, позволили Коренчуку возглавить гонку бомбардиров УХЛ.Во втором периоде за гостей отличился Юрий Петранговский (46), а «Витязь» поразил ворота соперника дважды – отличились Богдан Поддубный (35) и Дмитрий Ханин (48). Менее, чем за три минуты до финальной сирены Дмитрий Колядинский (58) сократил перевес «Кременчука» о до двух шайб.Подопечные Дмитрия Пидгурского увозят три очка из Харькова и продолжают возглавлять турнирную таблицу УХЛ.– «Белый Барс» ( Белая Церковь) – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).1:0 Р.Благой (Толстушко, Яковлевс), 07:302:0 Буценко (Хакимов), 29:503:0 Рамазанов (Захаров, Победоносцев), 29:354:0 Хакимов (Р.Благой, Буценко), 31:334:1 Бабинец (Дворецкий), 45:47-бол.«Витязь» (Харьков)-- 3:5 (0:4, 1:0, 2:1)0:1 - Коренчук (Слыш), 04:420:2 - Андрейкив (Коренчук, Карпенко), 09:200:3 - Кирющенков (Кича, Гниденко), 09:430:4 - Коренчук (Слыш), 19:28-бол.1:4 - Поддубный (Муртищев), 34:20-мен.1:5 - Петранговский (Романенко, Коваленя), 45:122:5 - Ханин (Кривонос, Посевин), 47:303:5 - Колядинский (Муртищев), 57:43.1. Кременчук – 81 очко / 33 матча (170-57)2. Донбасс – 81/33 (165-45)3. Кривбасс – 56/32 (109-74)4. Дженералз – 35/31 (71-122)5. Белый Барс – 23/32 (77-162)6. Витязь – 12/31 (69-201)