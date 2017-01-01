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НХЛ. Команда Атлантического дивизиона выиграла конкурсную программу Матча звезд
НХЛ. Команда Атлантического дивизиона выиграла конкурсную программу Матча звезд 28-29 января в  Лос-Анджелесе проходит Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда Атлантического дивизиона стала победителем конкурсной программы Матча звезд.

В финале команда Атлантического дивизиона в конкурсе буллитов победила сборную Тихоокеанского дивизиона со счетом 4-1. В составе победителей свои попытки реализовали Брэд Маршанд («Бостон»), Ши Уэбер («Монреаль») и Сидни Кросби («Питтсбург», принес два очка).
У Тихоокеанского дивизиона единственный гол на счету шестилетнего сына форварда «Анахайма» Райана Кеслера.

В конкурсе на скорость победил Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» – 13,02 секунды.

В конкурсе на силу броска лучшим стал Уэбер – 165,44 км/ч.

В «эстафете мастерства» победила команда дивизиона Метрополитен.

В конкурсе «четырех звеньев» лучшими стали представители Тихоокеанского дивизиона.

В соревнованиях на точность победил Кросби.
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