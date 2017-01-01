НХЛ. Команда Гретцки обыграла команду Лемье в ходе Матча звезд

Команда четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки одержала победу над командой двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Марио Лемье в матче знаменитостей в рамках звездного уик-энда НХЛ.
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