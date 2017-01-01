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УХЛ. 33-й тур. «Кривбасс» дома по буллитам вырвал победу у «Дженералз»

УХЛ. 33-й тур. «Кривбасс» дома по буллитам вырвал победу у «Дженералз». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 28 января, на Ледовом стадионе в Кривом Роге в рамках 33-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Кривбасс» принимал столичный «Дженералз».  Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев.

Ни в основное, ни в дополнительное время команды не смогли выявить победителя.  «Кривбасс» вырвал победу в серии буллитов. Победу команде принес защитник Кирилл Белоусов.

Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). Кременчуг. Арена «Айсберг». 26 января
33-й тур.
«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Дженералз» (Киев) – 5:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 - Пидгурский (Куцевич, Коваленко), 09:40
1:1 - Янишевский (Костюк), 28:27
1:2 - Овчинников (Костюк, Янишевский), 30:17
2:2 - Рябенко (Попов, Савченко), 34:08
2:3 - Скрипец (Янишевский), 50:56
3:3 - Секирко (Попов), 58:31
4:3 - Кирилл Белоусов ПБ

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 75 очков / 31 матч (165-54)
2. Донбасс – 78/32 (161-44)
3. Кривбасс – 56/32 (109-74)
4. Дженералз – 35/31 (71-122)
5. Белый Барс – 23/31 (76-158)
6. Витязь – 12/30 (66-196)
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