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Сборная Украины по хоккею с мячом – пятая на ЧМ в турнире В
Сегодня, 28 января  в Швеции продолжается  37-й чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд.

В матче за пятое место в турнире В сборная Украины одержала победу над командой Эстонии со счетом 8:6 (3:5).

В составе украинской команды покер оформил Андрей Марковиченко (7-я, 24, 41, 50 минуты), дубль сделал Роман Левченко (10, 49), по одной шайбе на свой счет записали Михаил Скалицкий (17) и Сергей Мозговой (19).

В составе проигравших авторами голов стали Владислав Андреев (4) и дважды Саймон Лилла (23, 28).

Таким образом, украинцы завершили свое выступление в Швеции, заняв 5-е место в турнире В и 13-е в общей классификации.

Вчера, 27 января состоялись полуфинальные матчи. Сборная Канады вышла в финал турнира В после победы над командой Монголии – 4:3 (2:1) и сразится за первое место и путевку в элит-дивизион со сборной Венгрии, обыгравшей команду Японии – 4:3 (2:0).

Таким образом, третье место разыграют японцы и монголы. Оба матча состоятся в субботу, 28 января.
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