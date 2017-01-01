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Сборная Украины проиграла команде Канады в ¼ финала ЧМ по хоккею с мячом

Сборная Украины проиграла команде Канады в 188; финала ЧМ по хоккею с мячомСегодня в Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом среди мужских команд сборная Украины в четвертьфинале Турнира В проиграла команде Канады со счетом 2:7 (0:3).
Авторами шайб в украинской команде стали Андрей Марковиченко (41-я минута) и Роман Левченко (53).

Таким образом, украинцы утратили шанс продолжить борьбу за выход в Турнир А на чемпионате мира-2018 – в восьмерку сильнейших сборных мира.

В субботу, 28 января, сборная Украины встретится с командой Эстонии в матче за 5-6 места.

27 января состоятся полуфинальные матчи, в которых Канада встретится с Монголией, а Венгрия сыграет против Японии.

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