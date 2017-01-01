Сборная Украины проиграла команде Канады в ¼ финала ЧМ по хоккею с мячом

Сегодня в Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом среди мужских команд сборная Украины в четвертьфинале Турнира В проиграла команде Канады со счетом 2:7 (0:3).

Авторами шайб в украинской команде стали Андрей Марковиченко (41-я минута) и Роман Левченко (53).



Таким образом, украинцы утратили шанс продолжить борьбу за выход в Турнир А на чемпионате мира-2018 – в восьмерку сильнейших сборных мира.



В субботу, 28 января, сборная Украины встретится с командой Эстонии в матче за 5-6 места.



27 января состоятся полуфинальные матчи, в которых Канада встретится с Монголией, а Венгрия сыграет против Японии.