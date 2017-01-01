НХЛ. «Бостон» обыграл «Питтсбург», «Вашингтон» - «Нью-Джерси», «Коламбус» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты

В ночь на 27 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матча.
НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай, сделавший 5-й шатаут в сезоне в матче с «Каролиной» (3:0) при 22 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Бостона» Брэд Маршанд, оформивший дубль в матче против «Питтсбурга» (4:3).
Третьей звездой дня стал форвард «Калгари» Джон Годро, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Оттавой» (3:2 ОТ).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/42 матч
2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/48
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/49
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 23/47
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 23/49
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 17 голов/42 передачи/51 матч
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/27/42
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/50
5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 21/28/52
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 26 января
Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз
— 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
1:0 — Кутюр (Бедкер, Марло) — 04:05
1:1 — Секера (Макдэвид) — 19:54
1:2 — Секера (Драйзайтль) — 37:09 ГБ
1:3 — Каджула — 51:31
1:4 — Макдэвид (Драйзайтль) — 58:08
Вратари:
Джонс – Талбо
Чикаго Блэкхоукс — Виннипег Джетс
— 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
0:1 — Лайне (Литтл, Элерс) — 06:16 (5х4)
0:2 — Мэттьяс (Троуба) — 06:58
1:2 — Кит (Сибрук, Анисимов) — 13:07 ГБ
2:2 — Шмальц — 24:00
3:2 — Керо (Кейн, ван Римсдайк) — 36:37
3:3 — Копп (Моррисси, Шайфли) — 55:57
3:4 — Литтл (Троуба, Лайне) — 56:29
3:5 — Шайфли (Копп, Уилер) — 57:57
Вратари:
Дарлинг – Хеллебуйк
Аризона Койотс
— Ванкувер Кэнакс — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 — Круз (Уайт, Экман-Ларссон) — 32:56
2:0 — Бурмистров — 44:29 ГБ
3:0 — Ридер (Врбата, Ганзал) — 59:26
Вратари:
Смит – Миллер
Даллас Старз
— Баффало Сэйбрз — 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
0:1 — Кейн — 03:44
0:2 — Мулсон (Кейн, Джионта) — 09:30 ГБ
1:2 — Шарп (Клингберг, Корпикоски) — 10:59
2:2 — Бенн (Спецца, Ивз) — 20:42 (5х4)
3:2 — Шарп (Шор) — 33:16
4:2 — Сегин — 35:24
4:3 — Кейн — 38:55
Вратари:
Лейтонен – Нилссон
Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
1:0 – Хаула (Паризе, Поминвилль) – 20:23
1:1 – Тарасенко (Шварц, Лехтеря) – 24:47
2:1 – Грейовак (Нидеррайтер, Дамба) – 32:19
3:1 – Койву (Гранлунд, Нидеррайтер) – 39:49 (5x4)
4:1 – Нидеррайтер (Стаал, Койл) – 41:29
5:1 – Гранлунд (Спаржон, Цукер) – 42:11
Вратари:
Дубник – Хаттон
Нэшвилл Предаторз
— Коламбус Блю Джекетс — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
0:1 – Саад (Фолиньо, Джонс) – 9:25
1:1 – Йернкрук (Фишер, Уилсон) – 25:41
2:1 – Золнерчик (Маклауд, Сиссонс) – 29:01
3:1 – Смит (Суббан, Экхольм) – 46:03
3:2 – Веренски (Джонс, Дубински) - 49:12
4:2 – Смит (Фишер, Экхольм) – 51:08
4:3 – Мюррей (Карлссон, Веренски) – 57:09
Вратари:
Ринне – Бобровский
Бостон Брюинз
— Питтсбург Пингвинз — 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
0:1 – Шульц – 07:37
0:2 – Кессел (Кросби, Шульц) – 11:26
1:2 – Маршан (Бержерон, Миллер) – 21:38 (4x5)
2:2 – Маршан (Пастрняк, Карло) – 26:27
3:2 – Нэш (Круг, Мур) – 30:25
4:2 – Бержерон (Пастрняк, Спунер) – 40:51 (5x4)
4:3 – Хернквист (Куниц) – 50:35
Вратари:
Раск – Мюррей
Флорида Пантерз
— Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Йокинен (Трочек, Яндл) – 09:55 (4x5)
1:1 – Кучеров (Друен, Киллорн) – 11:33 (5x4)
2:1 – Маршессо – 61:49 (4x3)
Вратари:
Раймер – Василевский
Нью-Джерси Дэвилз — Вашингтон Кэпиталз
— 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
0:1 – Овечкин – 06:14
0:2 – Бураковски – 18:28 (5x4)
1:2 – Ноэсен (Заха, Юсефсон) – 23:19
1:3 – Эллер (Орлов, Бураковски) – 28:29
1:4 – Кузнецов (Орлов, Овечкин) – 30:19 (5x4)
2:4 – Хенрик (Каммальери, Паренто) – 38:16
2:5 – Кузнецов – 58:07 (en)
Вратари:
Кинкэйд (Шнайдер) – Холтби
Филадельфия Флайерз
— Торонто Мэйпл Лифс — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 – Симмондс (Конечны) – 12:15
1:1 – Нюландер (Кадри, Комаров) – 35:35
2:1 – Любимов (Штрайт, Гудас) – 57:23
Вратари:
Нойвирт – МакЭлинни
Нью-Йорк Айлендерс
— Монреаль Канадиенс — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
1:0 – Лэдд (де Хаан, Ледди) – 13:07
1:1 – Уэбер (Шоу, Больё) – 34:09 (5x4)
2:1 – Лэдд (Таварес, Ледди) – 47:20
3:1 – Бейли (Ли, Таварес) – 55:13 (5x4)
Вратари:
Грайсс – Прайс
Каролина Харрикейнз — Лос-Анджелес Кингз
— 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
0:1 – Габорик (Даути, Копитар) – 55:17
0:2 – Льюис (Сетогучи, Макнэбб) – 55:55 (
0:3 – Клиффорд (Пирсон, Мартинес) – 57:36 (en)
Вратари:
Уорд – Будай
Оттава – Калгари
– 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)
0:1 – Ферланд – 29:39
0:2 – Монахан (Годро, Хэмилтон) – 37:08
1:2 – Уинджелс (Клаэссон) – 42:01
2:2 – Уайдман (Смит, Хоффман) – 58:58
2:3 – Годро (Баклунд) – 64:29
Вратари:
Кондон – Эллиотт
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 72 очка / 49 матчей
2. Коламбус – 68/48
3. Питтсбург – 65/48
4. Монреаль – 65/50
5. Рейнджерс – 63/49
6. Оттава – 58/47
7. Филадельфия – 56/50
8. Бостон – 56/52
9. Торонто – 55/47
10. Флорида – 52/50
11. Айлендерс – 51/47
12. Тампа-Бэй – 50/50
13. Каролина – 49/48
14. Баффало – 49/48
15. Детройт – 49/49
16. Нью-Джерси – 49/50
Западная конференция
1. Миннесота – 69 очков/48 матчей
2. Чикаго – 65/51
3. Сан-Хосе – 64/50
4. Эдмонтон – 64/51
5. Анахайм – 63/51
6. Нэшвилл – 56/49
7. Сент-Луис – 53/49
8. Калгари – 53/52
9. Лос-Анджелес – 52/49
10. Ванкувер – 52/50
11. Даллас – 50/50
12. Виннипег – 50/52
13. Аризона – 38/48
14. Колорадо – 28/46