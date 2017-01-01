НХЛ. «Бостон» обыграл «Питтсбург», «Вашингтон» - «Нью-Джерси», «Коламбус» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты

В ночь на 27 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матча.



НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай, сделавший 5-й шатаут в сезоне в матче с «Каролиной» (3:0) при 22 отраженных бросках.

Второй звездой назван форвард «Бостона» Брэд Маршанд, оформивший дубль в матче против «Питтсбурга» (4:3).

Третьей звездой дня стал форвард «Калгари» Джон Годро, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Оттавой» (3:2 ОТ).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/42 матч

2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/48

3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/49

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 23/47

5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 23/49



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 17 голов/42 передачи/51 матч

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/27/42

3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47

4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/50

5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 21/28/52



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 26 января

Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 — Кутюр (Бедкер, Марло) — 04:05

1:1 — Секера (Макдэвид) — 19:54

1:2 — Секера (Драйзайтль) — 37:09 ГБ

1:3 — Каджула — 51:31

1:4 — Макдэвид (Драйзайтль) — 58:08

Вратари: Джонс – Талбо



Чикаго Блэкхоукс — Виннипег Джетс — 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

0:1 — Лайне (Литтл, Элерс) — 06:16 (5х4)

0:2 — Мэттьяс (Троуба) — 06:58

1:2 — Кит (Сибрук, Анисимов) — 13:07 ГБ

2:2 — Шмальц — 24:00

3:2 — Керо (Кейн, ван Римсдайк) — 36:37

3:3 — Копп (Моррисси, Шайфли) — 55:57

3:4 — Литтл (Троуба, Лайне) — 56:29

3:5 — Шайфли (Копп, Уилер) — 57:57

Вратари: Дарлинг – Хеллебуйк



Аризона Койотс — Ванкувер Кэнакс — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 — Круз (Уайт, Экман-Ларссон) — 32:56

2:0 — Бурмистров — 44:29 ГБ

3:0 — Ридер (Врбата, Ганзал) — 59:26

Вратари: Смит – Миллер



Даллас Старз — Баффало Сэйбрз — 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)

0:1 — Кейн — 03:44

0:2 — Мулсон (Кейн, Джионта) — 09:30 ГБ

1:2 — Шарп (Клингберг, Корпикоски) — 10:59

2:2 — Бенн (Спецца, Ивз) — 20:42 (5х4)

3:2 — Шарп (Шор) — 33:16

4:2 — Сегин — 35:24

4:3 — Кейн — 38:55

Вратари: Лейтонен – Нилссон



Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

1:0 – Хаула (Паризе, Поминвилль) – 20:23

1:1 – Тарасенко (Шварц, Лехтеря) – 24:47

2:1 – Грейовак (Нидеррайтер, Дамба) – 32:19

3:1 – Койву (Гранлунд, Нидеррайтер) – 39:49 (5x4)

4:1 – Нидеррайтер (Стаал, Койл) – 41:29

5:1 – Гранлунд (Спаржон, Цукер) – 42:11

Вратари: Дубник – Хаттон



Нэшвилл Предаторз — Коламбус Блю Джекетс — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

0:1 – Саад (Фолиньо, Джонс) – 9:25

1:1 – Йернкрук (Фишер, Уилсон) – 25:41

2:1 – Золнерчик (Маклауд, Сиссонс) – 29:01

3:1 – Смит (Суббан, Экхольм) – 46:03

3:2 – Веренски (Джонс, Дубински) - 49:12

4:2 – Смит (Фишер, Экхольм) – 51:08

4:3 – Мюррей (Карлссон, Веренски) – 57:09

Вратари: Ринне – Бобровский



Бостон Брюинз — Питтсбург Пингвинз — 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

0:1 – Шульц – 07:37

0:2 – Кессел (Кросби, Шульц) – 11:26

1:2 – Маршан (Бержерон, Миллер) – 21:38 (4x5)

2:2 – Маршан (Пастрняк, Карло) – 26:27

3:2 – Нэш (Круг, Мур) – 30:25

4:2 – Бержерон (Пастрняк, Спунер) – 40:51 (5x4)

4:3 – Хернквист (Куниц) – 50:35

Вратари: Раск – Мюррей



Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Йокинен (Трочек, Яндл) – 09:55 (4x5)

1:1 – Кучеров (Друен, Киллорн) – 11:33 (5x4)

2:1 – Маршессо – 61:49 (4x3)

Вратари: Раймер – Василевский



Нью-Джерси Дэвилз — Вашингтон Кэпиталз — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

0:1 – Овечкин – 06:14

0:2 – Бураковски – 18:28 (5x4)

1:2 – Ноэсен (Заха, Юсефсон) – 23:19

1:3 – Эллер (Орлов, Бураковски) – 28:29

1:4 – Кузнецов (Орлов, Овечкин) – 30:19 (5x4)

2:4 – Хенрик (Каммальери, Паренто) – 38:16

2:5 – Кузнецов – 58:07 (en)

Вратари: Кинкэйд (Шнайдер) – Холтби



Филадельфия Флайерз — Торонто Мэйпл Лифс — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – Симмондс (Конечны) – 12:15

1:1 – Нюландер (Кадри, Комаров) – 35:35

2:1 – Любимов (Штрайт, Гудас) – 57:23

Вратари: Нойвирт – МакЭлинни



Нью-Йорк Айлендерс — Монреаль Канадиенс — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

1:0 – Лэдд (де Хаан, Ледди) – 13:07

1:1 – Уэбер (Шоу, Больё) – 34:09 (5x4)

2:1 – Лэдд (Таварес, Ледди) – 47:20

3:1 – Бейли (Ли, Таварес) – 55:13 (5x4)

Вратари: Грайсс – Прайс



Каролина Харрикейнз — Лос-Анджелес Кингз — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

0:1 – Габорик (Даути, Копитар) – 55:17

0:2 – Льюис (Сетогучи, Макнэбб) – 55:55 (

0:3 – Клиффорд (Пирсон, Мартинес) – 57:36 (en)

Вратари: Уорд – Будай



Оттава – Калгари – 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

0:1 – Ферланд – 29:39

0:2 – Монахан (Годро, Хэмилтон) – 37:08

1:2 – Уинджелс (Клаэссон) – 42:01

2:2 – Уайдман (Смит, Хоффман) – 58:58

2:3 – Годро (Баклунд) – 64:29

Вратари: Кондон – Эллиотт



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 72 очка / 49 матчей

2. Коламбус – 68/48

3. Питтсбург – 65/48

4. Монреаль – 65/50

5. Рейнджерс – 63/49

6. Оттава – 58/47

7. Филадельфия – 56/50

8. Бостон – 56/52

9. Торонто – 55/47

10. Флорида – 52/50

11. Айлендерс – 51/47

12. Тампа-Бэй – 50/50

13. Каролина – 49/48

14. Баффало – 49/48

15. Детройт – 49/49

16. Нью-Джерси – 49/50



Западная конференция

1. Миннесота – 69 очков/48 матчей

2. Чикаго – 65/51

3. Сан-Хосе – 64/50

4. Эдмонтон – 64/51

5. Анахайм – 63/51

6. Нэшвилл – 56/49

7. Сент-Луис – 53/49

8. Калгари – 53/52

9. Лос-Анджелес – 52/49

10. Ванкувер – 52/50

11. Даллас – 50/50

12. Виннипег – 50/52

13. Аризона – 38/48

14. Колорадо – 28/46 В ночь на 27 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матча.НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай, сделавший 5-й шатаут в сезоне в матче с «Каролиной» (3:0) при 22 отраженных бросках.Второй звездой назван форвард «Бостона» Брэд Маршанд, оформивший дубль в матче против «Питтсбурга» (4:3).Третьей звездой дня стал форвард «Калгари» Джон Годро, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Оттавой» (3:2 ОТ).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/42 матч2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/483. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/494. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 23/475. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 23/491. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 17 голов/42 передачи/51 матч2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/27/423. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/474. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/505. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 21/28/52Сан-Хосе Шаркс —— 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)1:0 — Кутюр (Бедкер, Марло) — 04:051:1 — Секера (Макдэвид) — 19:541:2 — Секера (Драйзайтль) — 37:09 ГБ1:3 — Каджула — 51:311:4 — Макдэвид (Драйзайтль) — 58:08Джонс – ТалбоЧикаго Блэкхоукс —— 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)0:1 — Лайне (Литтл, Элерс) — 06:16 (5х4)0:2 — Мэттьяс (Троуба) — 06:581:2 — Кит (Сибрук, Анисимов) — 13:07 ГБ2:2 — Шмальц — 24:003:2 — Керо (Кейн, ван Римсдайк) — 36:373:3 — Копп (Моррисси, Шайфли) — 55:573:4 — Литтл (Троуба, Лайне) — 56:293:5 — Шайфли (Копп, Уилер) — 57:57Дарлинг – Хеллебуйк— Ванкувер Кэнакс — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)1:0 — Круз (Уайт, Экман-Ларссон) — 32:562:0 — Бурмистров — 44:29 ГБ3:0 — Ридер (Врбата, Ганзал) — 59:26Смит – Миллер— Баффало Сэйбрз — 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)0:1 — Кейн — 03:440:2 — Мулсон (Кейн, Джионта) — 09:30 ГБ1:2 — Шарп (Клингберг, Корпикоски) — 10:592:2 — Бенн (Спецца, Ивз) — 20:42 (5х4)3:2 — Шарп (Шор) — 33:164:2 — Сегин — 35:244:3 — Кейн — 38:55Лейтонен – НилссонМиннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)1:0 – Хаула (Паризе, Поминвилль) – 20:231:1 – Тарасенко (Шварц, Лехтеря) – 24:472:1 – Грейовак (Нидеррайтер, Дамба) – 32:193:1 – Койву (Гранлунд, Нидеррайтер) – 39:49 (5x4)4:1 – Нидеррайтер (Стаал, Койл) – 41:295:1 – Гранлунд (Спаржон, Цукер) – 42:11Дубник – Хаттон— Коламбус Блю Джекетс — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)0:1 – Саад (Фолиньо, Джонс) – 9:251:1 – Йернкрук (Фишер, Уилсон) – 25:412:1 – Золнерчик (Маклауд, Сиссонс) – 29:013:1 – Смит (Суббан, Экхольм) – 46:033:2 – Веренски (Джонс, Дубински) - 49:124:2 – Смит (Фишер, Экхольм) – 51:084:3 – Мюррей (Карлссон, Веренски) – 57:09Ринне – Бобровский— Питтсбург Пингвинз — 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)0:1 – Шульц – 07:370:2 – Кессел (Кросби, Шульц) – 11:261:2 – Маршан (Бержерон, Миллер) – 21:38 (4x5)2:2 – Маршан (Пастрняк, Карло) – 26:273:2 – Нэш (Круг, Мур) – 30:254:2 – Бержерон (Пастрняк, Спунер) – 40:51 (5x4)4:3 – Хернквист (Куниц) – 50:35Раск – Мюррей— Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)1:0 – Йокинен (Трочек, Яндл) – 09:55 (4x5)1:1 – Кучеров (Друен, Киллорн) – 11:33 (5x4)2:1 – Маршессо – 61:49 (4x3)Раймер – ВасилевскийНью-Джерси Дэвилз —— 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)0:1 – Овечкин – 06:140:2 – Бураковски – 18:28 (5x4)1:2 – Ноэсен (Заха, Юсефсон) – 23:191:3 – Эллер (Орлов, Бураковски) – 28:291:4 – Кузнецов (Орлов, Овечкин) – 30:19 (5x4)2:4 – Хенрик (Каммальери, Паренто) – 38:162:5 – Кузнецов – 58:07 (en)Кинкэйд (Шнайдер) – Холтби— Торонто Мэйпл Лифс — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)1:0 – Симмондс (Конечны) – 12:151:1 – Нюландер (Кадри, Комаров) – 35:352:1 – Любимов (Штрайт, Гудас) – 57:23Нойвирт – МакЭлинни— Монреаль Канадиенс — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)1:0 – Лэдд (де Хаан, Ледди) – 13:071:1 – Уэбер (Шоу, Больё) – 34:09 (5x4)2:1 – Лэдд (Таварес, Ледди) – 47:203:1 – Бейли (Ли, Таварес) – 55:13 (5x4)Грайсс – ПрайсКаролина Харрикейнз —— 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)0:1 – Габорик (Даути, Копитар) – 55:170:2 – Льюис (Сетогучи, Макнэбб) – 55:55 (0:3 – Клиффорд (Пирсон, Мартинес) – 57:36 (en)Уорд – БудайОттава –– 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)0:1 – Ферланд – 29:390:2 – Монахан (Годро, Хэмилтон) – 37:081:2 – Уинджелс (Клаэссон) – 42:012:2 – Уайдман (Смит, Хоффман) – 58:582:3 – Годро (Баклунд) – 64:29Кондон – Эллиотт1. Вашингтон – 72 очка / 49 матчей2. Коламбус – 68/483. Питтсбург – 65/484. Монреаль – 65/505. Рейнджерс – 63/496. Оттава – 58/477. Филадельфия – 56/508. Бостон – 56/529. Торонто – 55/4710. Флорида – 52/5011. Айлендерс – 51/4712. Тампа-Бэй – 50/5013. Каролина – 49/4814. Баффало – 49/4815. Детройт – 49/4916. Нью-Джерси – 49/501. Миннесота – 69 очков/48 матчей2. Чикаго – 65/513. Сан-Хосе – 64/504. Эдмонтон – 64/515. Анахайм – 63/516. Нэшвилл – 56/497. Сент-Луис – 53/498. Калгари – 53/529. Лос-Анджелес – 52/4910. Ванкувер – 52/5011. Даллас – 50/5012. Виннипег – 50/5213. Аризона – 38/4814. Колорадо – 28/46