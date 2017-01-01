НХЛ. «Эдмонтон» всухую обыграл «Анахайм», «Рейнджерс» проиграл «Филадельфии» и другие результаты

В ночь на 26 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.
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