НХЛ. «Эдмонтон» всухую обыграл «Анахайм», «Рейнджерс» проиграл «Филадельфии» и другие результаты

В ночь на 26 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/41 матч

2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/47

3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/48

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 23/46

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/47



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/41 передач/50 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/41

3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47

4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/49

5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/50



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 25 января

Анахайм Дакс — Эдмонтон Ойлерз — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

0:1 — Драйзайтль (Макдэвид) — 25:33

0:2 — Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Слепышев) — 37:55

0:3 — Кассиан (Летестю) — 39:44

0:4 — Драйзайтль (Марун, Секера) — 41:34

Вратари: Гибсон – Талбо

Броски: 26 (7+10+9) – 23 (6+12+5)

Три звезды: Талбо (Э), Фаулер (А), Драйзайтль (Э)



Колорадо Эвеланш — Ванкувер Кэнакс — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 — Берчи (Хорват, Сбиса) — 06:55

0:2 — Гранлунд — 27:04

1:2 — Рантанен (Маккиннон, Задоров) — 36:28

2:2 — Ньето (Ландеског, Дюшейн) — 46:18

2:3 — Берчи (Седин, Седин) — 51:46 ГБ

Вратари: Пикар – Маркстрем

Броски: 32 (9+10+13) – 41 (20+11+10)

Три звезды: Бертчи (В), Пикар (К), Ньето (К)



Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия Флайерз — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

0:1 – Симмондс (Шенн, Ворачек) – 46:09 (5x4)

0:2 – Ворачек (Кутюрье, Жиру) – 49:45

Вратари: Лундквист – Мэйсон

Броски: 34 (16+11+7) – 26 (8+8+10)

Три звезды: Мэйсон, Ворачек, Симмондс – все Филадельфия



Детройт Ред Уингз — Торонто Мэйпл Лифс — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

0:1 – Мэттьюс – 05:30

0:2 – Полак (Ханвик, Кадри) – 35:35

0:3 – ван Римсдайк (Зайцев, Маринчин) – 44:19

0:4 – Сошников (Андерсен) – 48:14

Вратари: Мразек – Андерсен

Броски: 22 (6+8+8) – 28 (7+12+9)

Три звезды: Мэттьюс, Андерсен, Гардинер – все Торонто



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 70 очков / 48 матчей

2. Коламбус – 68/47

3. Питтсбург – 65/47

4. Монреаль – 65/49

5. Рейнджерс – 63/49

6. Оттава – 57/46

7. Торонто – 55/46

8. Филадельфия – 54/49

9. Бостон – 54/51

10. Флорида – 50/49

11. Айлендерс – 49/46

12. Каролина – 49/47

13. Баффало – 49/47

14. Тампа-Бэй – 49/49

15. Нью-Джерси – 49/49

16. Детройт – 49/49



Западная конференция

1. Миннесота – 67 очков/47 матчей

2. Чикаго – 65/50

3. Сан-Хосе – 64/49

4. Анахайм – 63/51

5. Эдмонтон – 62/50

6. Нэшвилл – 54/48

7. Сент-Луис – 53/48

8. Ванкувер – 52/49

9. Калгари – 51/51

10. Лос-Анджелес – 50/48

11. Даллас – 48/49

12. Виннипег – 48/51

13. Аризона – 36/47

14. Колорадо – 28/46 В ночь на 26 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/41 матч2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/473. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/484. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 23/465. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/471. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/41 передач/50 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/413. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/474. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/495. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/50Анахайм Дакс —— 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)0:1 — Драйзайтль (Макдэвид) — 25:330:2 — Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Слепышев) — 37:550:3 — Кассиан (Летестю) — 39:440:4 — Драйзайтль (Марун, Секера) — 41:34Гибсон – Талбо26 (7+10+9) – 23 (6+12+5)Талбо (Э), Фаулер (А), Драйзайтль (Э)Колорадо Эвеланш —— 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)0:1 — Берчи (Хорват, Сбиса) — 06:550:2 — Гранлунд — 27:041:2 — Рантанен (Маккиннон, Задоров) — 36:282:2 — Ньето (Ландеског, Дюшейн) — 46:182:3 — Берчи (Седин, Седин) — 51:46 ГБПикар – Маркстрем32 (9+10+13) – 41 (20+11+10)Бертчи (В), Пикар (К), Ньето (К)Нью-Йорк Рейнджерс —— 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)0:1 – Симмондс (Шенн, Ворачек) – 46:09 (5x4)0:2 – Ворачек (Кутюрье, Жиру) – 49:45Лундквист – Мэйсон34 (16+11+7) – 26 (8+8+10)Мэйсон, Ворачек, Симмондс – все ФиладельфияДетройт Ред Уингз —— 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)0:1 – Мэттьюс – 05:300:2 – Полак (Ханвик, Кадри) – 35:350:3 – ван Римсдайк (Зайцев, Маринчин) – 44:190:4 – Сошников (Андерсен) – 48:14Мразек – Андерсен22 (6+8+8) – 28 (7+12+9)Мэттьюс, Андерсен, Гардинер – все Торонто1. Вашингтон – 70 очков / 48 матчей2. Коламбус – 68/473. Питтсбург – 65/474. Монреаль – 65/495. Рейнджерс – 63/496. Оттава – 57/467. Торонто – 55/468. Филадельфия – 54/499. Бостон – 54/5110. Флорида – 50/4911. Айлендерс – 49/4612. Каролина – 49/4713. Баффало – 49/4714. Тампа-Бэй – 49/4915. Нью-Джерси – 49/4916. Детройт – 49/491. Миннесота – 67 очков/47 матчей2. Чикаго – 65/503. Сан-Хосе – 64/494. Анахайм – 63/515. Эдмонтон – 62/506. Нэшвилл – 54/487. Сент-Луис – 53/488. Ванкувер – 52/499. Калгари – 51/5110. Лос-Анджелес – 50/4811. Даллас – 48/4912. Виннипег – 48/5113. Аризона – 36/4714. Колорадо – 28/46