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НХЛ. «Эдмонтон» всухую обыграл «Анахайм», «Рейнджерс» проиграл «Филадельфии» и другие результаты

Рейнджерс — Филадельфия (0:2)

В ночь на 26 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/41 матч
2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/47
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/48
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 23/46
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/47

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/41 передач/50 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/41
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/49
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/50

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 25 января
Анахайм Дакс — Эдмонтон Ойлерз — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
0:1 — Драйзайтль (Макдэвид) — 25:33
0:2 — Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Слепышев) — 37:55
0:3 — Кассиан (Летестю) — 39:44
0:4 — Драйзайтль (Марун, Секера) — 41:34
Вратари: Гибсон – Талбо
Броски: 26 (7+10+9) – 23 (6+12+5)
Три звезды: Талбо (Э), Фаулер (А), Драйзайтль (Э)

Колорадо Эвеланш — Ванкувер Кэнакс — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 — Берчи (Хорват, Сбиса) — 06:55
0:2 — Гранлунд — 27:04
1:2 — Рантанен (Маккиннон, Задоров) — 36:28
2:2 — Ньето (Ландеског, Дюшейн) — 46:18
2:3 — Берчи (Седин, Седин) — 51:46 ГБ
Вратари: Пикар – Маркстрем
Броски: 32 (9+10+13) – 41 (20+11+10)
Три звезды: Бертчи (В), Пикар (К), Ньето (К)

Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия Флайерз — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
0:1 – Симмондс (Шенн, Ворачек) – 46:09 (5x4)
0:2 – Ворачек (Кутюрье, Жиру) – 49:45
Вратари: Лундквист – Мэйсон
Броски: 34 (16+11+7) – 26 (8+8+10)
Три звезды: Мэйсон, Ворачек, Симмондс – все Филадельфия

Детройт Ред Уингз — Торонто Мэйпл Лифс — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – Мэттьюс – 05:30
0:2 – Полак (Ханвик, Кадри) – 35:35
0:3 – ван Римсдайк (Зайцев, Маринчин) – 44:19
0:4 – Сошников (Андерсен) – 48:14
Вратари: Мразек – Андерсен
Броски: 22 (6+8+8) – 28 (7+12+9)
Три звезды: Мэттьюс, Андерсен, Гардинер – все Торонто

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  70 очков / 48 матчей
2. Коламбус – 68/47
3. Питтсбург – 65/47
4. Монреаль – 65/49
5. Рейнджерс – 63/49
6. Оттава – 57/46
7. Торонто – 55/46
8. Филадельфия – 54/49
9. Бостон – 54/51
10. Флорида – 50/49
11. Айлендерс – 49/46
12. Каролина – 49/47
13. Баффало – 49/47
14. Тампа-Бэй – 49/49
15. Нью-Джерси – 49/49
16. Детройт – 49/49

Западная конференция
1. Миннесота – 67 очков/47 матчей
2. Чикаго – 65/50
3. Сан-Хосе – 64/49
4. Анахайм – 63/51
5. Эдмонтон – 62/50
6. Нэшвилл – 54/48
7. Сент-Луис – 53/48
8. Ванкувер – 52/49
 9. Калгари – 51/51
10. Лос-Анджелес – 50/48
11. Даллас – 48/49
12. Виннипег – 48/51
13. Аризона – 36/47
14. Колорадо – 28/46
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