На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Оттава» всухую обыграла «Вашингтон», «Монреаль» разгромил «Калгари», «Питтсбург» проиграл «Сент-Луису» и другие результаты

Питтсбург — Сент-Луис (0:3)

В ночь на 25 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.

В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон, сделавший шатаут в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) при 34 сэйвах.
Второй звездой назван голкипер «Оттавы Сенаторз» Майк Кондон, который отстоял на ноль против «Вашингтон Кэпиталз» (3:0) при 31 отраженном броске.
Третьей звездой дня стал форвард «Баффало» Джек Айкел, сделавший дубль в ворота «Нэшвилла» (5:4 ОТ).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/41 матч
2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/47
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/48
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/45
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/47

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/41
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/49
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/50

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 24 января
Даллас Старз — Миннесота Уайлд — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Поминвилль — 13:35
0:2 — Койву (Нидеррайтер, Гранлунд) — 24:38 (5x4)
1:2 — Сегин (Руссель, Спецца) — 29:38
2:2 — Ивз (Бенн, Спецца) — 39:39 (5x3)
2:3 — Стюарт — 65:00 (ПБ)
Вратари: Лехтонен — Дубник
Броски: 37 (8+11+14+4) – 33 (14+6+11+2)
Три звезды: Спецца (Д), Поминвилль (М), Ивз (Д)

Чикаго Блэкхоукс — Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
1:0 — Тэйвз (Паник, Хартман) — 10:23
1:1 — Бойл (Фильппула) — 18:35
2:1 — Кит (Панарин, Тэйвз) — 21:26
2:2 — Нестеров (Бойл) — 42:47
2:3 — Джонсон (Киллорн, Фильппула) — 46:14
2:4 — Джонсон (Киллорн, Василевский) — 46:44
2:5 — Кучеров — 57:55 (en)
Вратари: Кроуфорд — Василевский
Броски: 36 (11+11+14) – 36 (10+12+14)
Три звезды: Джонсон (ТБ), Бойл (ТБ), Тэйвз (Ч)

Нэшвилл Предаторз — Баффало Сэйбрз — 4:5 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 0:1)
1:0 — Форсберг (Ернкрок, Ирвин) — 08:43 (4x5)
1:1 — Гиргенсонс (Кейн, Франсон) — 32:12
2:1 — Маклеод (Вебер) — 37:28
2:2 — Айкел (Франсон, Богосян) — 39:42
3:2 — Арвидссон (Джохансен, Нил) — 45:08 (5x4)
4:2 — Нил (Ернкрок, Рибейро) — 50:17
4:3 — Джионта (Гиргенсонс, Мулсон) — 54:10
4:4 — Окпосо (Райнхарт) — 58:55 (6x5)
4:5 — Айкель (Федун, Ленер) — 62:35 (3x3)
Вратари: Сарос — Ленер
Броски: 39 (16+14+8+1) – 37 (10+18+7+2)
Три звезды: Айхель (Б), Ярнкрок (Н), Нил (Н)

Виннипег Джетс — Сан-Хосе Шаркс — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
0:1 — Бернс (Кутюр, Торнтон) — 03:59 (5x3)
1:1 — Литтл (Моррисси, Бафлин) — 08:02
1:2 — Кутюр (Бедкер, Власич) — 20:27
2:2 — Копп (Уилер, Бафлин) — 38:01
3:2 — Литтл (Моррисси, Лайне) — 44:00
3:3 — Карлссон — 49:37 (бул)
3:4 — Марло (Карпентер, Диллон) — 55:27
Вратари: Павелец — Делл
Броски: 34 (9+10+15) – 26 (8+7+11)
Три звезды: Литтл (В), Кутюр (СХ), Моррисси (В)

Оттава Сенаторз — Вашингтон Кэпиталз — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Келли (Пайят, Классон) — 01:46 (4x5)
2:0 — Райан (Клаэссон, Брассар) — 04:10
3:0 — Смит (Дзингел, Уайдман) — 31:57 (5x4)
Вратари: Кондон — Грубауэр
Броски: 34 (10+13+11) – 31 (9+13+9)
Три звезды: Кондон, Классон, Пажо – все Оттава

Бостон Брюинз — Детройт Ред Уингз — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 — Миллер (Шаллер, Мур) — 03:39
1:1 — Атанасью (Грин, Кронвалль) — 10:59
2:1 — Маршан (Спунер, Пастрняк) — 17:34 (5x4)
2:2 — Грин (Зеттерберг, Нюквист) — 26:25
2:3 — Татар (Зеттерберг) — 30:51
3:3 — Маршан (Бержерон, Круг) — 48:20
4:3 — Пастрнак (Крейчи, Карло) — 64:13 (3x3)
Вратари: Раск — Коро
Броски: 49 (21+12+14+2) – 26 (7+9+8+2)
Три звезды: Маршан (Б), Пастрнак (Б), Грин (Д)

Монреаль Канадиенс — Калгари Флэймз — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
1:0 — Шоу (Андригетто, Питри) — 19:17
2:0 — Плеканец — 24:53 (4x5)
3:0 — А. Радулов (Болье, Уэбер) — 29:02 (5x4)
4:0 — Карр (Митчелл) — 48:08
5:0 — А. Радулов (Плеканец, Шоу) — 56:07 (5x4)
5:1 — Беннетт (Ткачук, Хэмилтон) — 59:58 (5x4)
Вратари: Прайс — Джонсон
Броски: 20 (7+6+7) – 31 (11+11+9)
Три звезды: Прайс, Плеканец, Радулов – все Монреаль

Питтсбург Пингвинз — Сент-Луис Блюз — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 — Парейко (Перрон, Пьетранджело) — 14:16 (5x4)
0:2 — Ривз (Шаттенкирк, Бортуццо) — 35:43
0:3 — Апшолл (Перрон) — 54:33
Вратари: Мюррей — Хаттон
Броски: 34 (13+10+11) – 28 (13+8+7)
Три звезды: Хаттон, Парейко, Перрон – все Сент-Луис

Нью-Джерси Дэвилз  — Лос-Анджелес Кингз — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
0:1 — Копитар (Картер, Даути) — 00:50 (5x4)
0:2 — Пирсон (Картер, Сетогучи) — 01:47
0:3 — Мартинес (Габорик, Шор) — 16:15
1:3 — Куинси (Каммальери, Вуд) — 47:19
Вратари: Шнайдер, Кинкейд — Будай
Броски: 25 (8+7+10) – 25 (12+8+5)
Три звезды: Картер, Будай, Копитар – все Лос-Анджелес

Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус Блю Джекетс — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
0:1 — Фолиньо (Веннберг, Мюррей) — 08:55
1:1 — Бейли (Таварес) — 22:21
2:1 — Кулемин (Таварес, де Хаан) — 36:29
3:1 — Нельсон (Ледди, Пелеч) — 40:35
4:1 — Чимера — 45:21
4:2 — Аткинсон — 54:39
Вратари: Грайсс — Бобровский, Корписало.
Броски: 29 (9+12+8) – 23 (8+6+9)
Три звезды: Чимера, Таварес, Бэйли – все Нью-Йорк

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  70 очков / 48 матчей
2. Коламбус – 68/47
3. Питтсбург – 65/47
4. Монреаль – 65/49
5. Рейнджерс – 63/48
6. Оттава – 57/46
7. Бостон – 54/51
8. Торонто – 53/45
9. Филадельфия – 52/48
10. Флорида – 50/49
11. Айлендерс – 49/46
12. Каролина – 49/47
13. Баффало – 49/47
14. Детройт – 49/48
15. Тампа-Бэй – 49/49
16. Нью-Джерси – 49/49

Западная конференция
1. Миннесота – 67 очков/47 матчей
2. Чикаго – 65/50
3. Сан-Хосе – 64/46
4. Анахайм – 63/50
5. Эдмонтон – 60/49
6. Нэшвилл – 54/48
7. Сент-Луис – 53/48
8. Калгари – 51/51
9. Лос-Анджелес – 50/48
10. Ванкувер – 50/48
11. Даллас – 48/49
12. Виннипег – 48/51
13. Аризона – 36/47
14. Колорадо – 28/45
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Питтсбург» раз громил «Бостон», «Рейнджерс» в овертайме одолел «Детройт», «Оттава» и «Коламбус» забросили на двоих 13 шайб и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Каролину», «Нэшвилл» по буллитам одолел «Эдмонтон», «Бостон» проиграл «Чикаго» и другие результаты
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», «Рейнджерс» - «Торонто», «Коламбус» проиграл «Оттаве» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» победил «Монреаль» «Детройт» по буллитам одолел «Бостон» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» в овертайме обыграл «Вашингтон», «Монреаль» проиграл «Детройту» и другие результаты
НХЛ. «Коламбус» продлил серию побед до 14 матчей, «Рейнджерс» обыграл «Аризону», «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», «Тампа» обыграла «Детройт», «Чикаго» проиграл «Оттаве» и другие результаты
НХЛ. «Вашингтон» по буллитам одолел «Каролину», «Питтсбург» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу», «Монреаль» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Оттава» всухую обыграла «Вашингтон», «Монреаль» разгромил «Калгари», «Питтсбург» проиграл «Сент-Луису» и другие результаты
УХЛ. 23-тур. Анонс матча «Кривбасс» - «Витязь»
НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Каролину», «Рейнджерс» - «Лос-Анджелес», «Колорадо » проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» раз громил «Бостон», «Рейнджерс» в овертайме одолел «Детройт», «Оттава» и «Коламбус» забросили на двоих 13 шайб и другие результаты
НХЛ. «Вашингтон» победил «Даллас», «Миннесота» обыграла «Анахйайм», «Монреаль» проиграл «Баффало» и другие результаты

Последние новости спорта

16:41 Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за допинг-пробы Картера 39 | Легкая атлетика

16:13 Анастасия Меркушина – бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке 80 | Биатлон / Главные новости спорта

15:30 Обвинитель: Содержание допинга в организме Терезы Йохауг незначительное 104 | Лыжные гонки

15:05 Определились все полуфиналисты ЧМ по гандболу среди мужских команд 107 | Игровые виды спорта

14:36 Серена Уильямс: Приехала в Австралию только за победой 103 | Теннис

14:16 Australian Open. Надаль не пустил Раонича в полуфинал 115 | Теннис

13:35 Состав сборной Украины по биатлону на зимнюю Универсиаду-2017 133 | Биатлон

13:12 Россиянин Логинов – чемпион Европы по биатлону в индивидуальной гонке; Ткаленко – 21-й 244 | Биатлон / Главные новости спорта

11:50 Белью: У Хэя не осталось друзей — только тусовка и собутыльники 178 | Бокс

11:39 Эдди Хирн: После Кличко для Джошуа возврата назад уже не будет 153 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Анастасия Меркушина – бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке
Россиянин Логинов – чемпион Европы по биатлону в индивидуальной гонке; Ткаленко – 21-й
Костюк вышла в ¼ финала в одиночном разряде юниорского Australian Open
Костюк вышла в 1/8 финала в одиночном разряде юниорского Australian Open
Australian Open. Кербер сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Вандевеге









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (360)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги