НХЛ. «Оттава» всухую обыграла «Вашингтон», «Монреаль» разгромил «Калгари», «Питтсбург» проиграл «Сент-Луису» и другие результаты

В ночь на 25 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.
В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон, сделавший шатаут в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) при 34 сэйвах.
Второй звездой назван голкипер «Оттавы Сенаторз» Майк Кондон, который отстоял на ноль против «Вашингтон Кэпиталз» (3:0) при 31 отраженном броске.
Третьей звездой дня стал форвард «Баффало» Джек Айкел, сделавший дубль в ворота «Нэшвилла» (5:4 ОТ).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/41 матч
2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/47
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/48
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/45
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/47
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/41
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/49
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/50
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 24 января
Даллас Старз — Миннесота Уайлд
— 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Поминвилль — 13:35
0:2 — Койву (Нидеррайтер, Гранлунд) — 24:38 (5x4)
1:2 — Сегин (Руссель, Спецца) — 29:38
2:2 — Ивз (Бенн, Спецца) — 39:39 (5x3)
2:3 — Стюарт — 65:00 (ПБ)
Вратари:
Лехтонен — Дубник
Броски:
37 (8+11+14+4) – 33 (14+6+11+2)
Три звезды:
Спецца (Д), Поминвилль (М), Ивз (Д)
Чикаго Блэкхоукс — Тампа-Бэй Лайтнинг
— 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
1:0 — Тэйвз (Паник, Хартман) — 10:23
1:1 — Бойл (Фильппула) — 18:35
2:1 — Кит (Панарин, Тэйвз) — 21:26
2:2 — Нестеров (Бойл) — 42:47
2:3 — Джонсон (Киллорн, Фильппула) — 46:14
2:4 — Джонсон (Киллорн, Василевский) — 46:44
2:5 — Кучеров — 57:55 (en)
Вратари:
Кроуфорд — Василевский
Броски:
36 (11+11+14) – 36 (10+12+14)
Три звезды:
Джонсон (ТБ), Бойл (ТБ), Тэйвз (Ч)
Нэшвилл Предаторз — Баффало Сэйбрз
— 4:5 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 0:1)
1:0 — Форсберг (Ернкрок, Ирвин) — 08:43 (4x5)
1:1 — Гиргенсонс (Кейн, Франсон) — 32:12
2:1 — Маклеод (Вебер) — 37:28
2:2 — Айкел (Франсон, Богосян) — 39:42
3:2 — Арвидссон (Джохансен, Нил) — 45:08 (5x4)
4:2 — Нил (Ернкрок, Рибейро) — 50:17
4:3 — Джионта (Гиргенсонс, Мулсон) — 54:10
4:4 — Окпосо (Райнхарт) — 58:55 (6x5)
4:5 — Айкель (Федун, Ленер) — 62:35 (3x3)
Вратари:
Сарос — Ленер
Броски:
39 (16+14+8+1) – 37 (10+18+7+2)
Три звезды:
Айхель (Б), Ярнкрок (Н), Нил (Н)
Виннипег Джетс — Сан-Хосе Шаркс
— 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
0:1 — Бернс (Кутюр, Торнтон) — 03:59 (5x3)
1:1 — Литтл (Моррисси, Бафлин) — 08:02
1:2 — Кутюр (Бедкер, Власич) — 20:27
2:2 — Копп (Уилер, Бафлин) — 38:01
3:2 — Литтл (Моррисси, Лайне) — 44:00
3:3 — Карлссон — 49:37 (бул)
3:4 — Марло (Карпентер, Диллон) — 55:27
Вратари:
Павелец — Делл
Броски:
34 (9+10+15) – 26 (8+7+11)
Три звезды:
Литтл (В), Кутюр (СХ), Моррисси (В)
Оттава Сенаторз
— Вашингтон Кэпиталз — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Келли (Пайят, Классон) — 01:46 (4x5)
2:0 — Райан (Клаэссон, Брассар) — 04:10
3:0 — Смит (Дзингел, Уайдман) — 31:57 (5x4)
Вратари:
Кондон — Грубауэр
Броски:
34 (10+13+11) – 31 (9+13+9)
Три звезды:
Кондон, Классон, Пажо – все Оттава
Бостон Брюинз
— Детройт Ред Уингз — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 — Миллер (Шаллер, Мур) — 03:39
1:1 — Атанасью (Грин, Кронвалль) — 10:59
2:1 — Маршан (Спунер, Пастрняк) — 17:34 (5x4)
2:2 — Грин (Зеттерберг, Нюквист) — 26:25
2:3 — Татар (Зеттерберг) — 30:51
3:3 — Маршан (Бержерон, Круг) — 48:20
4:3 — Пастрнак (Крейчи, Карло) — 64:13 (3x3)
Вратари:
Раск — Коро
Броски:
49 (21+12+14+2) – 26 (7+9+8+2)
Три звезды:
Маршан (Б), Пастрнак (Б), Грин (Д)
Монреаль Канадиенс
— Калгари Флэймз — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
1:0 — Шоу (Андригетто, Питри) — 19:17
2:0 — Плеканец — 24:53 (4x5)
3:0 — А. Радулов (Болье, Уэбер) — 29:02 (5x4)
4:0 — Карр (Митчелл) — 48:08
5:0 — А. Радулов (Плеканец, Шоу) — 56:07 (5x4)
5:1 — Беннетт (Ткачук, Хэмилтон) — 59:58 (5x4)
Вратари:
Прайс — Джонсон
Броски:
20 (7+6+7) – 31 (11+11+9)
Три звезды:
Прайс, Плеканец, Радулов – все Монреаль
Питтсбург Пингвинз — Сент-Луис Блюз
— 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 — Парейко (Перрон, Пьетранджело) — 14:16 (5x4)
0:2 — Ривз (Шаттенкирк, Бортуццо) — 35:43
0:3 — Апшолл (Перрон) — 54:33
Вратари:
Мюррей — Хаттон
Броски:
34 (13+10+11) – 28 (13+8+7)
Три звезды:
Хаттон, Парейко, Перрон – все Сент-Луис
Нью-Джерси Дэвилз — Лос-Анджелес Кингз
— 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
0:1 — Копитар (Картер, Даути) — 00:50 (5x4)
0:2 — Пирсон (Картер, Сетогучи) — 01:47
0:3 — Мартинес (Габорик, Шор) — 16:15
1:3 — Куинси (Каммальери, Вуд) — 47:19
Вратари:
Шнайдер, Кинкейд — Будай
Броски:
25 (8+7+10) – 25 (12+8+5)
Три звезды:
Картер, Будай, Копитар – все Лос-Анджелес
Нью-Йорк Айлендерс
— Коламбус Блю Джекетс — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
0:1 — Фолиньо (Веннберг, Мюррей) — 08:55
1:1 — Бейли (Таварес) — 22:21
2:1 — Кулемин (Таварес, де Хаан) — 36:29
3:1 — Нельсон (Ледди, Пелеч) — 40:35
4:1 — Чимера — 45:21
4:2 — Аткинсон — 54:39
Вратари:
Грайсс — Бобровский, Корписало.
Броски:
29 (9+12+8) – 23 (8+6+9)
Три звезды:
Чимера, Таварес, Бэйли – все Нью-Йорк
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 70 очков / 48 матчей
2. Коламбус – 68/47
3. Питтсбург – 65/47
4. Монреаль – 65/49
5. Рейнджерс – 63/48
6. Оттава – 57/46
7. Бостон – 54/51
8. Торонто – 53/45
9. Филадельфия – 52/48
10. Флорида – 50/49
11. Айлендерс – 49/46
12. Каролина – 49/47
13. Баффало – 49/47
14. Детройт – 49/48
15. Тампа-Бэй – 49/49
16. Нью-Джерси – 49/49
Западная конференция
1. Миннесота – 67 очков/47 матчей
2. Чикаго – 65/50
3. Сан-Хосе – 64/46
4. Анахайм – 63/50
5. Эдмонтон – 60/49
6. Нэшвилл – 54/48
7. Сент-Луис – 53/48
8. Калгари – 51/51
9. Лос-Анджелес – 50/48
10. Ванкувер – 50/48
11. Даллас – 48/49
12. Виннипег – 48/51
13. Аризона – 36/47
14. Колорадо – 28/45