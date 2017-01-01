НХЛ. «Оттава» всухую обыграла «Вашингтон», «Монреаль» разгромил «Калгари», «Питтсбург» проиграл «Сент-Луису» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 24 января

В ночь на 25 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.Первой звездой признан голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон, сделавший шатаут в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) при 34 сэйвах.Второй звездой назван голкипер «Оттавы Сенаторз» Майк Кондон, который отстоял на ноль против «Вашингтон Кэпиталз» (3:0) при 31 отраженном броске.Третьей звездой дня стал форвард «Баффало» Джек Айкел, сделавший дубль в ворота «Нэшвилла» (5:4 ОТ).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/41 матч2. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/473. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/484. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/455. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/471. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/413. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/474. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 21/30/495. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/50Даллас Старз —— 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)0:1 — Поминвилль — 13:350:2 — Койву (Нидеррайтер, Гранлунд) — 24:38 (5x4)1:2 — Сегин (Руссель, Спецца) — 29:382:2 — Ивз (Бенн, Спецца) — 39:39 (5x3)2:3 — Стюарт — 65:00 (ПБ)Лехтонен — Дубник37 (8+11+14+4) – 33 (14+6+11+2)Спецца (Д), Поминвилль (М), Ивз (Д)Чикаго Блэкхоукс —— 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)1:0 — Тэйвз (Паник, Хартман) — 10:231:1 — Бойл (Фильппула) — 18:352:1 — Кит (Панарин, Тэйвз) — 21:262:2 — Нестеров (Бойл) — 42:472:3 — Джонсон (Киллорн, Фильппула) — 46:142:4 — Джонсон (Киллорн, Василевский) — 46:442:5 — Кучеров — 57:55 (en)Кроуфорд — Василевский36 (11+11+14) – 36 (10+12+14)Джонсон (ТБ), Бойл (ТБ), Тэйвз (Ч)Нэшвилл Предаторз —— 4:5 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 0:1)1:0 — Форсберг (Ернкрок, Ирвин) — 08:43 (4x5)1:1 — Гиргенсонс (Кейн, Франсон) — 32:122:1 — Маклеод (Вебер) — 37:282:2 — Айкел (Франсон, Богосян) — 39:423:2 — Арвидссон (Джохансен, Нил) — 45:08 (5x4)4:2 — Нил (Ернкрок, Рибейро) — 50:174:3 — Джионта (Гиргенсонс, Мулсон) — 54:104:4 — Окпосо (Райнхарт) — 58:55 (6x5)4:5 — Айкель (Федун, Ленер) — 62:35 (3x3)Сарос — Ленер39 (16+14+8+1) – 37 (10+18+7+2)Айхель (Б), Ярнкрок (Н), Нил (Н)Виннипег Джетс —— 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)0:1 — Бернс (Кутюр, Торнтон) — 03:59 (5x3)1:1 — Литтл (Моррисси, Бафлин) — 08:021:2 — Кутюр (Бедкер, Власич) — 20:272:2 — Копп (Уилер, Бафлин) — 38:013:2 — Литтл (Моррисси, Лайне) — 44:003:3 — Карлссон — 49:37 (бул)3:4 — Марло (Карпентер, Диллон) — 55:27Павелец — Делл34 (9+10+15) – 26 (8+7+11)Литтл (В), Кутюр (СХ), Моррисси (В)— Вашингтон Кэпиталз — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)1:0 — Келли (Пайят, Классон) — 01:46 (4x5)2:0 — Райан (Клаэссон, Брассар) — 04:103:0 — Смит (Дзингел, Уайдман) — 31:57 (5x4)Кондон — Грубауэр34 (10+13+11) – 31 (9+13+9)Кондон, Классон, Пажо – все Оттава— Детройт Ред Уингз — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)1:0 — Миллер (Шаллер, Мур) — 03:391:1 — Атанасью (Грин, Кронвалль) — 10:592:1 — Маршан (Спунер, Пастрняк) — 17:34 (5x4)2:2 — Грин (Зеттерберг, Нюквист) — 26:252:3 — Татар (Зеттерберг) — 30:513:3 — Маршан (Бержерон, Круг) — 48:204:3 — Пастрнак (Крейчи, Карло) — 64:13 (3x3)Раск — Коро49 (21+12+14+2) – 26 (7+9+8+2)Маршан (Б), Пастрнак (Б), Грин (Д)— Калгари Флэймз — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)1:0 — Шоу (Андригетто, Питри) — 19:172:0 — Плеканец — 24:53 (4x5)3:0 — А. Радулов (Болье, Уэбер) — 29:02 (5x4)4:0 — Карр (Митчелл) — 48:085:0 — А. Радулов (Плеканец, Шоу) — 56:07 (5x4)5:1 — Беннетт (Ткачук, Хэмилтон) — 59:58 (5x4)Прайс — Джонсон20 (7+6+7) – 31 (11+11+9)Прайс, Плеканец, Радулов – все МонреальПиттсбург Пингвинз —— 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)0:1 — Парейко (Перрон, Пьетранджело) — 14:16 (5x4)0:2 — Ривз (Шаттенкирк, Бортуццо) — 35:430:3 — Апшолл (Перрон) — 54:33Мюррей — Хаттон34 (13+10+11) – 28 (13+8+7)Хаттон, Парейко, Перрон – все Сент-ЛуисНью-Джерси Дэвилз —— 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)0:1 — Копитар (Картер, Даути) — 00:50 (5x4)0:2 — Пирсон (Картер, Сетогучи) — 01:470:3 — Мартинес (Габорик, Шор) — 16:151:3 — Куинси (Каммальери, Вуд) — 47:19Шнайдер, Кинкейд — Будай25 (8+7+10) – 25 (12+8+5)Картер, Будай, Копитар – все Лос-Анджелес— Коламбус Блю Джекетс — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)0:1 — Фолиньо (Веннберг, Мюррей) — 08:551:1 — Бейли (Таварес) — 22:212:1 — Кулемин (Таварес, де Хаан) — 36:293:1 — Нельсон (Ледди, Пелеч) — 40:354:1 — Чимера — 45:214:2 — Аткинсон — 54:39Грайсс — Бобровский, Корписало.29 (9+12+8) – 23 (8+6+9)Чимера, Таварес, Бэйли – все Нью-Йорк1. Вашингтон – 70 очков / 48 матчей2. Коламбус – 68/473. Питтсбург – 65/474. Монреаль – 65/495. Рейнджерс – 63/486. Оттава – 57/467. Бостон – 54/518. Торонто – 53/459. Филадельфия – 52/4810. Флорида – 50/4911. Айлендерс – 49/4612. Каролина – 49/4713. Баффало – 49/4714. Детройт – 49/4815. Тампа-Бэй – 49/4916. Нью-Джерси – 49/491. Миннесота – 67 очков/47 матчей2. Чикаго – 65/503. Сан-Хосе – 64/464. Анахайм – 63/505. Эдмонтон – 60/496. Нэшвилл – 54/487. Сент-Луис – 53/488. Калгари – 51/519. Лос-Анджелес – 50/4810. Ванкувер – 50/4811. Даллас – 48/4912. Виннипег – 48/5113. Аризона – 36/4714. Колорадо – 28/45