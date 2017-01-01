УХЛ. 23-тур. Анонс матча «Кривбасс» - «Витязь»

В среду, 25 января, в Кривом Роге состоится перенесенный поединок 23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги 2016/2017. «Кривбасс» примет харьковский «Витязь».Главный тренер «Кривбасса» Александр Куликов уже дал всем понять, что команда планомерно готовится к плей-офф. С точки зрения позиции в турнирной таблице, такое решение выглядит абсолютно логичным, ведь бросаться в гонку за «Донбассом» и «Кременчуком» практически бессмысленно, как и нет надобности переживать за соперников из второй половины таблицы. Таким образом, криворожане могут полностью сконцентрироваться на налаживании собственной игры, не переживая за результат.«Витязь», в свою очередь, также находится в активном поиске самого себя. С точки зрения турнирной борьбы харьковчане практически потеряли шансы на плей-офф. Более того, проиграв в очных встречах «Белому Барсу», расстояние между пятой и шестой командами УХЛ выросло до 11 пунктов.За последние 11 дней «Кривбасс» и «Витязь» проведут уже третий поединок между собой. В двух последних матчах криворожане одержали две победы – 8:1 и 4:1.1. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)2. Кременчук – 75/31 (159-53)3. Кривбасс – 51/30 (94-70)4. Дженералз – 34/30 (68-118)5. Белый Барс – 23/31 (76-158)6. Витязь – 12/29 (65-185)