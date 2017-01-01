НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Каролину», «Рейнджерс» - «Лос-Анджелес», «Колорадо » проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 января

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В ночь на 24 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.«Сан-Хосе Шаркс» на выезде победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:2.Главным героем встречи стал нападающий «Шаркс» Патрик Марло, оформивший покер. Все свои голы он забил в третьем периоде (43-я, 46-я, 51-я и 57-я минуты). Автором первой шайбы за «Сан-Хосе» стал Брент Бёрнс (20).У проигравших шайбы забросили Джером Игинла (31) и Никита Задоров (52).«Сан-Хосе» занимает четвертое место на Западе (62 очка, 48 матчей), «Колорадо» замыкает турнирную таблицу (28 очков, 45 матчей)Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, сделавший первый в карьере покер в ворота «Колорадо» (5:2). Все 4 шайбы были заброшены в третьем периоде.Второй звездой назван голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Калгари» (4:0) при 26 сэйвах.Третьей звездой стал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, оформивший дубль в матче с «Каролиной» (6:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/40 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/473. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 23/464. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/455. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/461. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/403. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/464. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 20/30/485. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/49— Лос-Анджелес Кингз — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)1:0 – Пирри – 11:312:0 – Пампел (Степан, Жирарди) – 33:282:1 – Нолан (Эндреофф, Даути) – 38:013:1 – Цуккарелло (Миллер) – 46:40 (4x4)3:2 – Клиффорд (Маззин, Нолан) – 59:58 (6x5)Вратари: Лундквист – ЗаткоффБроски: 17 (5+4+8) – 38 (14+8+16)Три звезды: Лундквист, Цуккарелло, Пампел – все Нью-Йорк— Каролина Харрикейнз — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)0:1 – Стаал (Линдхольм, Ахо) – 04:39 (5x4)1:1 – Орлов (Кузнецов, Бураковски) – 11:49 (5x4)2:1 – Уильямс (Алзнер, Нисканен) – 17:053:1 – Орлов (Коннолли, Бураковски) – 28:064:1 – Кузнецов (Алзнер, Уильямс) – 38:405:1 – Оши (Овечкин, Бекстрём) – 53:306:1 – Эллер (Шмидт, Бураковски) – 57:13 (6x5)Холтби – Уорд25 (12+4+9) – 26 (6+8+12)Орлов, Бураковски, Альзнер – все ВашингтонВиннипег Джетс –– 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)1:0 – Копп (Труба, Шайфли) – 2:141:1 – Шоу (Крамаросса, Фаулер) – 4:07 (4х5)1:2 – Ракелль (Линдхольм, Гецлаф) – 5:321:3 – Гецлаф (Перри, Теодор) – 48:48 (5х4)2:3 – Элерс (Литтл, Энстрем) – 52:53 (4х4)Вратари: Павелец – БерньеБроски: 33 (6+10+17) – 27 (13+5+9)Гецлаф (А), Ракелль (А), Элерс (В)Колорадо Эвеланш –– 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)0:1 – Бернс (Кутюр, Шлемко) – 19:00-1:1 – Игинла (Задоров, Григоренко) – 30:02 (5х4)1:2 – Марло (Бедкер, Влэшик) – 42:53)1:3 – Марло (Бернс, Кутюр) – 45:571:4 – Марло (Бернс, Павелски) – 50:352:4 – Мартинсен (Комо, Задоров) – 51:572:5 – Марло (Влэшик) – 56:23Мартин – Джонс28 (9+4+15) – 26 (9+4+13)Марло, Бернс, Кутюр – все Сан-ХосеАризона Койотс — Флорида Пантерз — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)0:1 — Трочек (Киндл, Маршессо) — 14:221:1 — Фишер (Чикран, Бурмистров) — 22:032:1 — Уайт (Чикран, Мерфи) — 22:152:2 — Сгарбосса (Севьюр, Маккензи) — 26:343:2 — Ридер (Бурмистров, Голигоски) — 60:48Вратари: Смит – ЛюонгоБроски: 42 (13+11+16+2) – 25 (8+11+6+0)Ридер, Уайт, Чикран – все Аризона— Калгари Флэймз — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)1:0 – Марнер (Зайцев) – 18:592:0 – Кадри (Нюландер) – 27:003:0 – Хайман (Маринчин) – 36:55 (4x5)4:0 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 42:21 (5x4)Вратари: Андерсен – ЭллиоттБроски: 28 (13+11+4) – 26 (8+12+6)Андерсен, Кадри, Марнер – все Торонто1. Вашингтон – 70 очков / 47 матчей2. Коламбус – 68/463. Питтсбург – 65/464. Рейнджерс – 63/485. Монреаль – 63/486. Оттава – 55/457. Торонто – 53/458. Филадельфия – 52/489. Бостон – 52/5010. Флорида – 50/4911. Каролина – 49/4712. Нью-Джерси – 49/4813. Детройт – 48/4714. Айлендерс – 47/4515. Баффало – 47/4616. Тампа-Бэй – 47/481. Миннесота – 65 очка/46 матчей2. Чикаго – 65/493. Анахайм – 63/504. Сан-Хосе – 62/485. Эдмонтон – 60/496. Нэшвилл – 53/477. Сент-Луис – 51/478. Калгари – 51/509. Ванкувер – 50/4810. Лос-Анджелес – 48/4711. Виннипег – 48/5012. Даллас – 47/4813. Аризона – 36/4714. Колорадо – 28/45