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НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Каролину», «Рейнджерс» - «Лос-Анджелес», «Колорадо » проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты

Колорадо – Сан-Хосе (2:5). Патрик Марло #12 (Сан-Хосе) – первак звезда игрового дня в НХЛ

В ночь на 24 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

«Сан-Хосе Шаркс» на выезде победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:2.
Главным героем встречи стал нападающий «Шаркс» Патрик Марло, оформивший покер. Все свои голы он забил в третьем периоде (43-я, 46-я, 51-я и 57-я минуты). Автором первой шайбы за «Сан-Хосе» стал Брент Бёрнс (20).
У проигравших шайбы забросили Джером Игинла (31) и Никита Задоров (52).
«Сан-Хосе» занимает четвертое место  на Западе (62 очка, 48 матчей), «Колорадо» замыкает турнирную таблицу (28 очков, 45 матчей)
 
В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, сделавший первый в карьере покер в ворота «Колорадо» (5:2). Все 4 шайбы были заброшены в третьем периоде.
Второй звездой назван голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Калгари» (4:0) при 26 сэйвах.
Третьей звездой стал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, оформивший дубль в матче с «Каролиной» (6:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/40 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/47
3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 23/46
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/45
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/46

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/40
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/46
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 20/30/48
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/49

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 января
Нью-Йорк Рейнджерс  — Лос-Анджелес Кингз  — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 – Пирри – 11:31  
2:0 – Пампел (Степан, Жирарди) – 33:28
2:1 – Нолан (Эндреофф, Даути) – 38:01
3:1 – Цуккарелло (Миллер) – 46:40 (4x4)
3:2 – Клиффорд (Маззин, Нолан) – 59:58 (6x5)
Вратари: Лундквист – Заткофф
Броски: 17 (5+4+8) – 38 (14+8+16)
Три звезды: Лундквист, Цуккарелло, Пампел – все Нью-Йорк

Вашингтон Кэпиталз  — Каролина Харрикейнз  — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
0:1 – Стаал (Линдхольм, Ахо) – 04:39 (5x4)
1:1 – Орлов (Кузнецов, Бураковски) – 11:49 (5x4)
2:1 – Уильямс (Алзнер, Нисканен) – 17:05
3:1 – Орлов (Коннолли, Бураковски) – 28:06
4:1 – Кузнецов (Алзнер, Уильямс) – 38:40
5:1 – Оши (Овечкин, Бекстрём) – 53:30
6:1 – Эллер (Шмидт, Бураковски) – 57:13 (6x5)
Вратари: Холтби – Уорд
Броски: 25 (12+4+9) – 26 (6+8+12)
Три звезды: Орлов, Бураковски, Альзнер – все Вашингтон

Виннипег Джетс – Анахайм Дакс – 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
1:0 – Копп (Труба, Шайфли) – 2:14
1:1 – Шоу (Крамаросса, Фаулер) – 4:07 (4х5)
1:2 – Ракелль (Линдхольм, Гецлаф) – 5:32
1:3 – Гецлаф (Перри, Теодор) – 48:48 (5х4)
2:3 – Элерс (Литтл, Энстрем) – 52:53 (4х4)
Вратари: Павелец – Бернье
Броски: 33 (6+10+17) – 27 (13+5+9)
Три звезды: Гецлаф (А), Ракелль (А), Элерс (В)

Колорадо Эвеланш  – Сан-Хосе Шаркс  – 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
0:1 – Бернс (Кутюр, Шлемко) – 19:00-
1:1 – Игинла (Задоров, Григоренко) – 30:02 (5х4)
1:2 – Марло (Бедкер, Влэшик) – 42:53)
1:3 – Марло (Бернс, Кутюр) – 45:57
1:4 – Марло (Бернс, Павелски) – 50:35
2:4 – Мартинсен (Комо, Задоров) – 51:57
2:5 – Марло (Влэшик) – 56:23
Вратари: Мартин – Джонс
Броски: 28 (9+4+15) – 26 (9+4+13)
Три звезды: Марло, Бернс, Кутюр – все Сан-Хосе

Аризона Койотс  — Флорида Пантерз — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Трочек (Киндл, Маршессо) — 14:22
1:1 — Фишер (Чикран, Бурмистров) — 22:03
2:1 — Уайт (Чикран, Мерфи) — 22:15
2:2 — Сгарбосса (Севьюр, Маккензи) — 26:34
3:2 — Ридер (Бурмистров, Голигоски) — 60:48
Вратари: Смит – Люонго
Броски: 42 (13+11+16+2) – 25 (8+11+6+0)
Три звезды: Ридер, Уайт, Чикран – все Аризона

Торонто Мэйпл Лифс  — Калгари Флэймз  — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 – Марнер (Зайцев) – 18:59
2:0 – Кадри (Нюландер) – 27:00
3:0 – Хайман (Маринчин) – 36:55 (4x5)
4:0 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 42:21 (5x4)
Вратари: Андерсен – Эллиотт
Броски: 28 (13+11+4) – 26 (8+12+6)
Три звезды: Андерсен, Кадри, Марнер – все Торонто
 
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  70 очков / 47 матчей
2. Коламбус – 68/46
3. Питтсбург – 65/46
4. Рейнджерс – 63/48
5. Монреаль – 63/48
6. Оттава – 55/45
7. Торонто – 53/45
8. Филадельфия – 52/48
9. Бостон – 52/50
10. Флорида – 50/49
11. Каролина – 49/47
12. Нью-Джерси – 49/48
13. Детройт – 48/47
14. Айлендерс – 47/45
15. Баффало – 47/46
16. Тампа-Бэй – 47/48

Западная конференция
1. Миннесота – 65 очка/46 матчей
2. Чикаго – 65/49
3. Анахайм – 63/50
4. Сан-Хосе – 62/48
5. Эдмонтон – 60/49
6. Нэшвилл – 53/47
7. Сент-Луис – 51/47
8. Калгари – 51/50
9. Ванкувер – 50/48
10. Лос-Анджелес – 48/47
11. Виннипег – 48/50
12. Даллас – 47/48
13. Аризона – 36/47
14. Колорадо – 28/45
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