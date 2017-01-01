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НХЛ. «Питтсбург» раз громил «Бостон», «Рейнджерс» в овертайме одолел «Детройт», «Оттава» и «Коламбус» забросили на двоих 13 шайб и другие результаты

Детройт—Рейнджерс (0:1 ОТ). Голкипер Хенрик Лундквист (Рейнджерс) –первая звезла игрового дня

В ночь на 23 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сделавший шатаут в матче с «Детройтом» (1:0 ОТ) при 21 отраженном броске.

Второй звездой назван форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон, оформивший дубль в ворота «Оттавы» (7:6 ОТ).

Третьей звездой дня стал  капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс, записавший в свой актив 4 (1+3) очка в игре с «Ванкувером» (4:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/40 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/46
3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 23/46
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/44
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/46
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 22/46

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/40
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/46
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/49
5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/47
6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/26/47
7. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/33/46
8. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –23/22/46
9. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 21/24/46
10. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/50

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 января
Миннесота Уайлд — Нэшвилл Предаторз — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
1:0 – Гранлунд (Цукер, Шрёдер) – 02:18  
2:0 – Поминвилль (Хаула, Сутер) – 07:31
2:1 – Нил (Рибейро, Вебер) – 22:25
2:2 – Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 42:20
2:3 – Форсберг (Эллис, Джохансен) – 53:24
2:4 – Джохансен – 58:42 (en)
Вратари: Кэмпер – Ринне
Броски: 23 (10+4+9) – 32 (10+10+12)
Три звезды: Форсберг (Н), Гранлунд (М), Поминвилль (М)

Чикаго Блэкхоукс  — Ванкувер Кэнакс  — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
1:0 – Паник (Кэмпбелл, Тэйвз) – 14:27
2:0 – Кейн (Тэйвз) – 17:30
2:1 – Стечер – 45:03 (5x4)
2:2 – Хорват – 45:49  
3:2 – Тэйвз – 58:42
4:2 – Мариан Госса – 59:36 (en)
Вратари: Кроуфорд – Миллер
Броски: 35 (18+4+13) – 28 (9+8+11)
Три звезды: Тэйвз, Паник, Кэйн – все Чикаго

Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия Флайерз  — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
1:0 – Ледди – 13:25
2:0 – Куин (Принс, Зайденберг) – 24:47
2:1 – Симмондс (Шенн, Гудас) – 34:10
2:2 – Проворов (Шенн, Симмондс) – 41:47
2:3 – Жиру (Гостисбер, Ворачек) – 63:20 (3x3)
Вратари: Грайсс – Мэйсон
Броски: 38 (8+13+13+4) – 47 (15+19+8+5)
Три звезды: Жиру (Ф), Симмондс (Ф), Грайсс (НЙ)

Оттава Сенаторз  — Коламбус Блю Джекетс  — 6:7 (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)
1:0 – Смит (Сеси, Брассар) – 00:42
1:1 – Фолиньо (Веннберг, Ганье) – 01:16 (5x4)
2:1 – Смит (Сеси, Лазар) – 05:33
2:2 – Харрингтон (Веннберг, Праут) – 10:18
2:3 – Веренски (Джонс, Веннберг) – 20:56 (5x4)
3:3 – Хоффман (Пажо) – 30:41
4:3 – Стоун (Брассар, Смит) – 33:08
5:3 – Хоффман (Пайят, Пажо) – 39:43
5:4 – Седлак (Хартнелл, Харрингтон) – 41:50
5:5 – Калверт (Джонс, Карлссон) – 42:21
5:6 – Аткинсон (Дубински) – 50:50  
6:6 – Туррис (Фанеф, Карлссон) – 52:39
6:7 – Аткинсон – 61:09 (3x3)
Вратари: Кондон – Корписало
Броски: 34 (9+17+8+0) – 29 (8+9+11+1)
Три звезды: Смит (О), Хоффман (О), Веннберг (К)

Питтсбург Пингвинз — Бостон Брюинз  — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
1:0 – Раст (Кросби, Шири) – 20:18
2:0 – Шири (Раст, Кросби) – 29:06
2:1 – Крейчи (Пастрняк, Белески) – 33:49
3:1 – Хернквист (Руведел, Малкин) – 41:40
4:1 – Шири (Раст, Шульц) – 42:59
5:1 – Кросби (Кессел, Малкин) – 44:37 (5x4)
Вратари: Мюррей – Раск (Макинтайр)
Броски: 36 (12+12+12) – 45 (12+22+11)
Три звезды: Шири, Мюррей, Кросби – все Питтсбург

Детройт Ред Уингз  — Нью-Йорк Рейнджерс  — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Миллер (Цуккарелло, Шей) – 61:56 (3x3)
Вратари: Коро 18/19 – Лундквист 21/21

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 68 очков/46 матчей
2. Вашингтон –  68/46
3. Питтсбург – 65/46
4. Монреаль – 63/48
5. Рейнджерс – 61/47
6. Оттава – 55/45
7. Филадельфия – 52/48
8. Бостон – 52/50
9. Торонто – 51/44
10. Каролина – 49/46
11. Флорида – 49/48
12. Нью-Джерси – 49/48
13. Детройт – 48/47
14. Айлендерс – 47/45
15. Баффало – 47/46
16. Тампа-Бэй – 47/48

Западная конференция
1. Миннесота – 65 очка/46 матчей
2. Чикаго – 65/49
3. Анахайм – 61/49
4. Сан-Хосе – 60/47
5. Эдмонтон – 60/49
6. Нэшвилл – 53/47
7. Сент-Луис – 51/47
8. Калгари – 51/49
9. Ванкувер – 50/48
10. Лос-Анджелес – 48/46
11. Виннипег – 48/49
12. Даллас – 47/48
13. Аризона – 34/46
14. Колорадо – 28/44
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