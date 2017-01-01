НХЛ. «Питтсбург» раз громил «Бостон», «Рейнджерс» в овертайме одолел «Детройт», «Оттава» и «Коламбус» забросили на двоих 13 шайб и другие результаты

В ночь на 23 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.



Первой звездой признан голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сделавший шатаут в матче с «Детройтом» (1:0 ОТ) при 21 отраженном броске.



Второй звездой назван форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон, оформивший дубль в ворота «Оттавы» (7:6 ОТ).



Третьей звездой дня стал капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс, записавший в свой актив 4 (1+3) очка в игре с «Ванкувером» (4:2).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/40 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/46

3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 23/46

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/44

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/46

5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 22/46



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/40

3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/46

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/49

5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/47

6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/26/47

7. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/33/46

8. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –23/22/46

9. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 21/24/46

10. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/50



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 января

Миннесота Уайлд — Нэшвилл Предаторз — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

1:0 – Гранлунд (Цукер, Шрёдер) – 02:18

2:0 – Поминвилль (Хаула, Сутер) – 07:31

2:1 – Нил (Рибейро, Вебер) – 22:25

2:2 – Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 42:20

2:3 – Форсберг (Эллис, Джохансен) – 53:24

2:4 – Джохансен – 58:42 (en)

Вратари: Кэмпер – Ринне

Броски: 23 (10+4+9) – 32 (10+10+12)

Три звезды: Форсберг (Н), Гранлунд (М), Поминвилль (М)



Чикаго Блэкхоукс — Ванкувер Кэнакс — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

1:0 – Паник (Кэмпбелл, Тэйвз) – 14:27

2:0 – Кейн (Тэйвз) – 17:30

2:1 – Стечер – 45:03 (5x4)

2:2 – Хорват – 45:49

3:2 – Тэйвз – 58:42

4:2 – Мариан Госса – 59:36 (en)

Вратари: Кроуфорд – Миллер

Броски: 35 (18+4+13) – 28 (9+8+11)

Три звезды: Тэйвз, Паник, Кэйн – все Чикаго



Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия Флайерз — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

1:0 – Ледди – 13:25

2:0 – Куин (Принс, Зайденберг) – 24:47

2:1 – Симмондс (Шенн, Гудас) – 34:10

2:2 – Проворов (Шенн, Симмондс) – 41:47

2:3 – Жиру (Гостисбер, Ворачек) – 63:20 (3x3)

Вратари: Грайсс – Мэйсон

Броски: 38 (8+13+13+4) – 47 (15+19+8+5)

Три звезды: Жиру (Ф), Симмондс (Ф), Грайсс (НЙ)



Оттава Сенаторз — Коламбус Блю Джекетс — 6:7 (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)

1:0 – Смит (Сеси, Брассар) – 00:42

1:1 – Фолиньо (Веннберг, Ганье) – 01:16 (5x4)

2:1 – Смит (Сеси, Лазар) – 05:33

2:2 – Харрингтон (Веннберг, Праут) – 10:18

2:3 – Веренски (Джонс, Веннберг) – 20:56 (5x4)

3:3 – Хоффман (Пажо) – 30:41

4:3 – Стоун (Брассар, Смит) – 33:08

5:3 – Хоффман (Пайят, Пажо) – 39:43

5:4 – Седлак (Хартнелл, Харрингтон) – 41:50

5:5 – Калверт (Джонс, Карлссон) – 42:21

5:6 – Аткинсон (Дубински) – 50:50

6:6 – Туррис (Фанеф, Карлссон) – 52:39

6:7 – Аткинсон – 61:09 (3x3)

Вратари: Кондон – Корписало

Броски: 34 (9+17+8+0) – 29 (8+9+11+1)

Три звезды: Смит (О), Хоффман (О), Веннберг (К)



Питтсбург Пингвинз — Бостон Брюинз — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

1:0 – Раст (Кросби, Шири) – 20:18

2:0 – Шири (Раст, Кросби) – 29:06

2:1 – Крейчи (Пастрняк, Белески) – 33:49

3:1 – Хернквист (Руведел, Малкин) – 41:40

4:1 – Шири (Раст, Шульц) – 42:59

5:1 – Кросби (Кессел, Малкин) – 44:37 (5x4)

Вратари: Мюррей – Раск (Макинтайр)

Броски: 36 (12+12+12) – 45 (12+22+11)

Три звезды: Шири, Мюррей, Кросби – все Питтсбург



Детройт Ред Уингз — Нью-Йорк Рейнджерс — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Миллер (Цуккарелло, Шей) – 61:56 (3x3)

Вратари: Коро 18/19 – Лундквист 21/21



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Коламбус – 68 очков/46 матчей

2. Вашингтон – 68/46

3. Питтсбург – 65/46

4. Монреаль – 63/48

5. Рейнджерс – 61/47

6. Оттава – 55/45

7. Филадельфия – 52/48

8. Бостон – 52/50

9. Торонто – 51/44

10. Каролина – 49/46

11. Флорида – 49/48

12. Нью-Джерси – 49/48

13. Детройт – 48/47

14. Айлендерс – 47/45

15. Баффало – 47/46

16. Тампа-Бэй – 47/48



Западная конференция

1. Миннесота – 65 очка/46 матчей

2. Чикаго – 65/49

3. Анахайм – 61/49

4. Сан-Хосе – 60/47

5. Эдмонтон – 60/49

6. Нэшвилл – 53/47

7. Сент-Луис – 51/47

8. Калгари – 51/49

9. Ванкувер – 50/48

10. Лос-Анджелес – 48/46

11. Виннипег – 48/49

12. Даллас – 47/48

13. Аризона – 34/46

14. Колорадо – 28/44 В ночь на 23 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.Первой звездой признан голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сделавший шатаут в матче с «Детройтом» (1:0 ОТ) при 21 отраженном броске.Второй звездой назван форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон, оформивший дубль в ворота «Оттавы» (7:6 ОТ).Третьей звездой дня стал капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс, записавший в свой актив 4 (1+3) очка в игре с «Ванкувером» (4:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/40 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/463. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 23/464. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/445. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/465. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 22/461. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/26/403. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/464. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 15/33/495. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/476. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/26/477. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/33/468. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –23/22/469. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 21/24/4610. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/50Миннесота Уайлд —— 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)1:0 – Гранлунд (Цукер, Шрёдер) – 02:182:0 – Поминвилль (Хаула, Сутер) – 07:312:1 – Нил (Рибейро, Вебер) – 22:252:2 – Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 42:202:3 – Форсберг (Эллис, Джохансен) – 53:242:4 – Джохансен – 58:42 (en)Вратари: Кэмпер – РиннеБроски: 23 (10+4+9) – 32 (10+10+12)Три звезды: Форсберг (Н), Гранлунд (М), Поминвилль (М)— Ванкувер Кэнакс — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)1:0 – Паник (Кэмпбелл, Тэйвз) – 14:272:0 – Кейн (Тэйвз) – 17:302:1 – Стечер – 45:03 (5x4)2:2 – Хорват – 45:493:2 – Тэйвз – 58:424:2 – Мариан Госса – 59:36 (en)Кроуфорд – Миллер35 (18+4+13) – 28 (9+8+11)Тэйвз, Паник, Кэйн – все ЧикагоНью-Йорк Айлендерс —— 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)1:0 – Ледди – 13:252:0 – Куин (Принс, Зайденберг) – 24:472:1 – Симмондс (Шенн, Гудас) – 34:102:2 – Проворов (Шенн, Симмондс) – 41:472:3 – Жиру (Гостисбер, Ворачек) – 63:20 (3x3)Грайсс – Мэйсон38 (8+13+13+4) – 47 (15+19+8+5)Жиру (Ф), Симмондс (Ф), Грайсс (НЙ)Оттава Сенаторз —— 6:7 (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)1:0 – Смит (Сеси, Брассар) – 00:421:1 – Фолиньо (Веннберг, Ганье) – 01:16 (5x4)2:1 – Смит (Сеси, Лазар) – 05:332:2 – Харрингтон (Веннберг, Праут) – 10:182:3 – Веренски (Джонс, Веннберг) – 20:56 (5x4)3:3 – Хоффман (Пажо) – 30:414:3 – Стоун (Брассар, Смит) – 33:085:3 – Хоффман (Пайят, Пажо) – 39:435:4 – Седлак (Хартнелл, Харрингтон) – 41:505:5 – Калверт (Джонс, Карлссон) – 42:215:6 – Аткинсон (Дубински) – 50:506:6 – Туррис (Фанеф, Карлссон) – 52:396:7 – Аткинсон – 61:09 (3x3)Кондон – КорписалоБроски: 34 (9+17+8+0) – 29 (8+9+11+1)Три звезды: Смит (О), Хоффман (О), Веннберг (К)— Бостон Брюинз — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)1:0 – Раст (Кросби, Шири) – 20:182:0 – Шири (Раст, Кросби) – 29:062:1 – Крейчи (Пастрняк, Белески) – 33:493:1 – Хернквист (Руведел, Малкин) – 41:404:1 – Шири (Раст, Шульц) – 42:595:1 – Кросби (Кессел, Малкин) – 44:37 (5x4)Мюррей – Раск (Макинтайр)36 (12+12+12) – 45 (12+22+11)Шири, Мюррей, Кросби – все ПиттсбургДетройт Ред Уингз —— 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)0:1 – Миллер (Цуккарелло, Шей) – 61:56 (3x3)Коро 18/19 – Лундквист 21/211. Коламбус – 68 очков/46 матчей2. Вашингтон – 68/463. Питтсбург – 65/464. Монреаль – 63/485. Рейнджерс – 61/476. Оттава – 55/457. Филадельфия – 52/488. Бостон – 52/509. Торонто – 51/4410. Каролина – 49/4611. Флорида – 49/4812. Нью-Джерси – 49/4813. Детройт – 48/4714. Айлендерс – 47/4515. Баффало – 47/4616. Тампа-Бэй – 47/481. Миннесота – 65 очка/46 матчей2. Чикаго – 65/493. Анахайм – 61/494. Сан-Хосе – 60/475. Эдмонтон – 60/496. Нэшвилл – 53/477. Сент-Луис – 51/478. Калгари – 51/499. Ванкувер – 50/4810. Лос-Анджелес – 48/4611. Виннипег – 48/4912. Даллас – 47/4813. Аризона – 34/4614. Колорадо – 28/44