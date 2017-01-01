НХЛ. «Вашингтон» победил «Даллас», «Миннесота» обыграла «Анахйайм», «Монреаль» проиграл «Баффало» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21 января

В ночь на 22 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.В НХЛ определили звезд очередного игрового дня:Звание первой звезды разделили игроки «Миннесоты» Эрик Хаула, Райан Сутер и Джейсон Цукер, забившие 3 гола за 119 секунд в третьем периоде матча с «Анахаймом» (5:3).Второй звездой признан форвард «Аризоны» Радим Врбата, набравший 4 (1+3) очка в матче против «Тампы» (5:3).Третьей звездой назван форвард «Эдмонтона» Джордан Эберле, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Калгари» (7:3).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/39 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/463. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/444. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/455. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 22/461. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/30/453. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/24/394. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/475. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/486. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/26/477. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/33/468. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 21/24/469. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/4910. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/29/48— Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)1:0 — Ридер (Врбата, Экман-Ларссон) — 08:052:0 — Врбата (Ганзал, Ридер) — 10:192:1 — Пакетт (Дюмон, Бурниваль) — 18:393:1 — Стоун (Ганзал, Врбата) — 34:56 (5x4)4:1 — Фишер (Макгинн, Бурмистров) — 36:255:1 — Ганзал (Врбата, Ридер) — 39:445:2 — Наместников (Фильппула, Палат) — 49:455:3 — Палат (Джонсон, Нестеров) — 54:18 (5x4)Смит – Бишоп (Василевский)23 (8+9+6) – 48 (11+13+24)Ханзал, Ридер, Врбата – все Аризона— Колорадо Эвеланш — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)1:0 — Уорд (Торнтон, Власич) — 05:36 (5x4)1:1 — Григоренко (Маккиннон, Голубеф) — 30:302:1 — Карлссон (Карпентер) — 35:012:2 — Бошмен — 50:243:2 — Шлемко (Кутюр, Лабанк) — 61:18 (3x3)Джонс – Мартин30 (9+11+7+3) – 33 (13+10+10+0)Шлемко (СХ), Карлссон (СХ), Маккиннон (К)Калгари Флэймз —— 3:7 (0:3, 1:3, 2:1)0:1 — Слепышев (Каджула) — 01:170:2 — Летестю (Кассиан, Клефбом) — 05:220:3 — Эберле (Пуйо, Ларссон) — 05:580:4 — Макдэвид (Драйзайтль, Ларссон) — 23:570:5 — Эберле (Беннинг, Пуйо) — 32:241:5 — Ткачук (Хэмилтон, Фролик) — 35:55 (5x4)1:6 — Клефбом (Ньюджент-Хопкинс, Эберле) — 36:53 (5x4)2:6 — Монахан — 40:26 (4x5)3:6 — Боума (Броди, Уайдман) — 55:493:7 — Ньюджент-Хопкинс (Эберле) — 59:25 (en)Джонсон (Эллиотт) – Броссоа41 (13+16+12) – 31 (8+15+8)— Анахайм Дакс — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)1:0 — Хаула (Поминвилль, Паризе) — 02:351:1 — Ноэсен (Болл, Фаулер) — 05:47 (4x4)1:2 — Фаулер — 13:58 (4x5)1:3 — Перри (Кеслер, Гецлаф) — 22:23 (5x4)2:3 — Цукер — 25:033:3 — Хаула (Сутер, Дамба) — 53:394:3 — Сутер (Нидеррайтер, Койл) — 54:155:3 — Цукер (Гранлунд, Койву) — 55:38Дубник – Гибсон (Бернье)25 (8+8+9) – 29 (9+11+9)Сутер, Хаула, Зукер – все МиннесотаДаллас Старз —— 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)0:1 — Бураковски — 02:171:1 — Кракнелл (Бенн, Хэмьюс) — 06:262:1 — Ивз (Немет, Маккензи) — 26:473:1 — Бенн (Ивз, Сегин) — 35:59 (5x4)3:2 — Овечкин (Нисканен, Бекстрем) — 43:18 (5x4)3:3 — Оши (Нисканен, Бекстрем) — 45:26 (5x4)3:4 — Бигл (Кузнецов, Нисканен) — 60:19 (3x3)Лехтонен – Грубауэр35 (15+10+10) – 22 (9+4+8+1)Бигл (В), Ивс (Д), Нисканен (В)— Лос-Анджелес Кингз — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)1:0 – Чимера (Джионта) – 02:302:0 – Ли (Таварес, Ледди) – 27:09 (5x4)2:1 – Картер (Даути, Копитар) – 40:37 (5x4)2:2 – Даути (Эндреофф, Льюис) – 44:063:2 – Ли (Ледди, Бейли) – 49:31 (5x4)4:2 – Таварес (Кулёмин, Хикки) – 59:16 (en)Берубе – Будай36 (8+10+18) – 36 (14+13+9)Ли (НЙ), Берубе (НЙ), Даути (ЛА)Торонто Мэйпл Лифс —— 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)0:1 – Райан (Мето, Нил) – 14:021:1 – Бозак (ван Римсдайк, Кадри) – 27:31 (5x4)2:1 – Мартин (Гардинер, Кадри) – 47:002:2 – Хоффман (Карлссон, Фанёф) – 58:49 (6x4)2:3 – Пайят – 65:00 ( ПБ)Андерсен – Кондон33 (7+15+7+4) – 27 (13+4+8+2): Паятт (О), Кадри (Т), Хоффман (О)— Каролина Харрикейнз — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)1:0 – Хянникяйнен (Андерсон, Карлссон) – 04:492:0 – Хартнелл (Праут, Харрингтон) – 14:262:1 – Ахо (Линдхольм, Слэвин) – 29:05 (5x4)2:2 – Фолк (Ратти) – 35:273:2 – Хартнелл (Ганье, Праут) – 50:25Вратари: Бобровский – ЛейтонБроски: 20 (12+2+6) – 37 (13+9+15)Три звезды: Хартнелл, Бобровский, Прут – все Коламбус— Сент-Луис Блюз — 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)1:0 – Литтл (Бафлин, Шайфли) – 07:47 (5x4)1:1 – Шаттенкирк (Штястны, Тарасенко) – 13:18 (5x4)2:1 – Уилер (Бафлин, Перро) – 21:273:1 – Литтл (Уилер, Перро) – 42:10 (5x4)4:1 – Шайфли (Элерс, Троуба) – 46:215:1 – Элерс (Петан, Троуба) – 51:05 (5x4)5:2 – Штястны (Шварц) – 52:115:3 – Шаттенкирк (Стин, Шварц) – 53:43Павелец – Копли29 (8+11+10) – 37 (4+25+8)Литтл (В), Павелец (В), Шеттенкирк (СЛ)Монреаль Канадиенс –- 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)1:0 – Лехконен (Байрон) 23:541:1 - Джионта (Кэйн) 24:502:1 - Дано (Питри, Пасиоретти) 28:502:2 - Фрэнсон (О’Райлли) 51:232:3 - Богосян (О’Райлли, Кэйн) 61:48 (3х3)Прайс – Ленер38 (9+19+7+3) – 38 (14+9+14+1)Богосян (Б), Прайс (М), Ленер (Б)Филадельфия –1:4 (1:1, 0:2, 0:1)0:1 - Заха (Джозефсон, Квинси), 7:111:1 - Конечны (Казинс, Проворов), 10:491:2 - Палмьери (Паренто, Каммаллери), 35:511:3 - Вуд (Каммаллери, Сантини), 39:121:4 - Вуд (Холл, Столлери), 44:26 (5х4)Кинкейд – Нойвирт (Мэйсон)36 (10+15+11) – 29 (14+11+4)Вуд, Каммаллери, Кинкейд – все Нью-Джерси1. Вашингтон – 68 очков/46 матчей2. Коламбус – 66/453. Питтсбург – 63/454. Монреаль – 63/485. Рейнджерс – 59/466. Оттава – 54/447. Бостон – 52/498. Торонто – 51/449. Филадельфия – 50/4710. Каролина – 49/4611. Флорида – 49/4812. Нью-Джерси – 49/4813. Баффало – 47/4614. Детройт – 47/4615. Тампа-Бэй – 47/4816. Айлендерс – 46/441. Миннесота – 65 очка/45 матчей2. Чикаго – 63/483. Анахайм – 61/494. Сан-Хосе – 60/475. Эдмонтон – 60/496. Нэшвилл – 51/467. Сент-Луис – 51/478. Калгари – 51/499. Ванкувер – 50/4710. Лос-Анджелес – 48/4611. Виннипег – 48/4912. Даллас – 47/4813. Аризона – 34/4614. Колорадо – 28/44