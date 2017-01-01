НХЛ. «Вашингтон» победил «Даллас», «Миннесота» обыграла «Анахйайм», «Монреаль» проиграл «Баффало» и другие результаты

В ночь на 22 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.
В НХЛ определили звезд очередного игрового дня:
Звание первой звезды разделили игроки «Миннесоты» Эрик Хаула, Райан Сутер и Джейсон Цукер, забившие 3 гола за 119 секунд в третьем периоде матча с «Анахаймом» (5:3).
Второй звездой признан форвард «Аризоны» Радим Врбата, набравший 4 (1+3) очка в матче против «Тампы» (5:3).
Третьей звездой назван форвард «Эдмонтона» Джордан Эберле, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Калгари» (7:3).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/39 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 24/46
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/44
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/45
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 22/46
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 16 голов/40 передач/49 матчей
2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/30/45
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/24/39
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/47
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/48
6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/26/47
7. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/33/46
8. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 21/24/46
9. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/49
10. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/29/48
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21 января
Аризона Койотс
— Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)
1:0 — Ридер (Врбата, Экман-Ларссон) — 08:05
2:0 — Врбата (Ганзал, Ридер) — 10:19
2:1 — Пакетт (Дюмон, Бурниваль) — 18:39
3:1 — Стоун (Ганзал, Врбата) — 34:56 (5x4)
4:1 — Фишер (Макгинн, Бурмистров) — 36:25
5:1 — Ганзал (Врбата, Ридер) — 39:44
5:2 — Наместников (Фильппула, Палат) — 49:45
5:3 — Палат (Джонсон, Нестеров) — 54:18 (5x4)
Вратари:
Смит – Бишоп (Василевский)
Броски:
23 (8+9+6) – 48 (11+13+24)
Три звезды:
Ханзал, Ридер, Врбата – все Аризона
Сан-Хосе Шаркс
— Колорадо Эвеланш — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
1:0 — Уорд (Торнтон, Власич) — 05:36 (5x4)
1:1 — Григоренко (Маккиннон, Голубеф) — 30:30
2:1 — Карлссон (Карпентер) — 35:01
2:2 — Бошмен — 50:24
3:2 — Шлемко (Кутюр, Лабанк) — 61:18 (3x3)
Вратари:
Джонс – Мартин
Броски:
30 (9+11+7+3) – 33 (13+10+10+0)
Три звезды:
Шлемко (СХ), Карлссон (СХ), Маккиннон (К)
Калгари Флэймз — Эдмонтон Ойлерз
— 3:7 (0:3, 1:3, 2:1)
0:1 — Слепышев (Каджула) — 01:17
0:2 — Летестю (Кассиан, Клефбом) — 05:22
0:3 — Эберле (Пуйо, Ларссон) — 05:58
0:4 — Макдэвид (Драйзайтль, Ларссон) — 23:57
0:5 — Эберле (Беннинг, Пуйо) — 32:24
1:5 — Ткачук (Хэмилтон, Фролик) — 35:55 (5x4)
1:6 — Клефбом (Ньюджент-Хопкинс, Эберле) — 36:53 (5x4)
2:6 — Монахан — 40:26 (4x5)
3:6 — Боума (Броди, Уайдман) — 55:49
3:7 — Ньюджент-Хопкинс (Эберле) — 59:25 (en)
Вратари:
Джонсон (Эллиотт) – Броссоа
Броски:
41 (13+16+12) – 31 (8+15+8)
Миннесота Уайлд
— Анахайм Дакс — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
1:0 — Хаула (Поминвилль, Паризе) — 02:35
1:1 — Ноэсен (Болл, Фаулер) — 05:47 (4x4)
1:2 — Фаулер — 13:58 (4x5)
1:3 — Перри (Кеслер, Гецлаф) — 22:23 (5x4)
2:3 — Цукер — 25:03
3:3 — Хаула (Сутер, Дамба) — 53:39
4:3 — Сутер (Нидеррайтер, Койл) — 54:15
5:3 — Цукер (Гранлунд, Койву) — 55:38
Вратари:
Дубник – Гибсон (Бернье)
Броски:
25 (8+8+9) – 29 (9+11+9)
Три звезды:
Сутер, Хаула, Зукер – все Миннесота
Даллас Старз — Вашингтон Кэпиталз
— 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
0:1 — Бураковски — 02:17
1:1 — Кракнелл (Бенн, Хэмьюс) — 06:26
2:1 — Ивз (Немет, Маккензи) — 26:47
3:1 — Бенн (Ивз, Сегин) — 35:59 (5x4)
3:2 — Овечкин (Нисканен, Бекстрем) — 43:18 (5x4)
3:3 — Оши (Нисканен, Бекстрем) — 45:26 (5x4)
3:4 — Бигл (Кузнецов, Нисканен) — 60:19 (3x3)
Вратари:
Лехтонен – Грубауэр
Броски:
35 (15+10+10) – 22 (9+4+8+1)
Три звезды:
Бигл (В), Ивс (Д), Нисканен (В)
Нью-Йорк Айлендерс
— Лос-Анджелес Кингз — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
1:0 – Чимера (Джионта) – 02:30
2:0 – Ли (Таварес, Ледди) – 27:09 (5x4)
2:1 – Картер (Даути, Копитар) – 40:37 (5x4)
2:2 – Даути (Эндреофф, Льюис) – 44:06
3:2 – Ли (Ледди, Бейли) – 49:31 (5x4)
4:2 – Таварес (Кулёмин, Хикки) – 59:16 (en)
Вратари:
Берубе – Будай
Броски:
36 (8+10+18) – 36 (14+13+9)
Три звезды:
Ли (НЙ), Берубе (НЙ), Даути (ЛА)
Торонто Мэйпл Лифс — Оттава Сенаторз
— 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – Райан (Мето, Нил) – 14:02
1:1 – Бозак (ван Римсдайк, Кадри) – 27:31 (5x4)
2:1 – Мартин (Гардинер, Кадри) – 47:00
2:2 – Хоффман (Карлссон, Фанёф) – 58:49 (6x4)
2:3 – Пайят – 65:00 ( ПБ)
Вратари:
Андерсен – Кондон
Броски:
33 (7+15+7+4) – 27 (13+4+8+2)
Три звезды
: Паятт (О), Кадри (Т), Хоффман (О)
Коламбус Блю Джекетс
— Каролина Харрикейнз — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
1:0 – Хянникяйнен (Андерсон, Карлссон) – 04:49
2:0 – Хартнелл (Праут, Харрингтон) – 14:26
2:1 – Ахо (Линдхольм, Слэвин) – 29:05 (5x4)
2:2 – Фолк (Ратти) – 35:27
3:2 – Хартнелл (Ганье, Праут) – 50:25
Вратари: Бобровский – Лейтон
Броски: 20 (12+2+6) – 37 (13+9+15)
Три звезды: Хартнелл, Бобровский, Прут – все Коламбус
Виннипег Джетс
— Сент-Луис Блюз — 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
1:0 – Литтл (Бафлин, Шайфли) – 07:47 (5x4)
1:1 – Шаттенкирк (Штястны, Тарасенко) – 13:18 (5x4)
2:1 – Уилер (Бафлин, Перро) – 21:27
3:1 – Литтл (Уилер, Перро) – 42:10 (5x4)
4:1 – Шайфли (Элерс, Троуба) – 46:21
5:1 – Элерс (Петан, Троуба) – 51:05 (5x4)
5:2 – Штястны (Шварц) – 52:11
5:3 – Шаттенкирк (Стин, Шварц) – 53:43
Вратари:
Павелец – Копли
Броски:
29 (8+11+10) – 37 (4+25+8)
Три звезды:
Литтл (В), Павелец (В), Шеттенкирк (СЛ)
Монреаль Канадиенс – Баффало Сэйбрз
- 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
1:0 – Лехконен (Байрон) 23:54
1:1 - Джионта (Кэйн) 24:50
2:1 - Дано (Питри, Пасиоретти) 28:50
2:2 - Фрэнсон (О’Райлли) 51:23
2:3 - Богосян (О’Райлли, Кэйн) 61:48 (3х3)
Вратари:
Прайс – Ленер
Броски:
38 (9+19+7+3) – 38 (14+9+14+1)
Три звезды:
Богосян (Б), Прайс (М), Ленер (Б)
Филадельфия – Нью-Джерси
1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
0:1 - Заха (Джозефсон, Квинси), 7:11
1:1 - Конечны (Казинс, Проворов), 10:49
1:2 - Палмьери (Паренто, Каммаллери), 35:51
1:3 - Вуд (Каммаллери, Сантини), 39:12
1:4 - Вуд (Холл, Столлери), 44:26 (5х4)
Вратари:
Кинкейд – Нойвирт (Мэйсон)
Броски:
36 (10+15+11) – 29 (14+11+4)
Три звезды:
Вуд, Каммаллери, Кинкейд – все Нью-Джерси
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 68 очков/46 матчей
2. Коламбус – 66/45
3. Питтсбург – 63/45
4. Монреаль – 63/48
5. Рейнджерс – 59/46
6. Оттава – 54/44
7. Бостон – 52/49
8. Торонто – 51/44
9. Филадельфия – 50/47
10. Каролина – 49/46
11. Флорида – 49/48
12. Нью-Джерси – 49/48
13. Баффало – 47/46
14. Детройт – 47/46
15. Тампа-Бэй – 47/48
16. Айлендерс – 46/44
Западная конференция
1. Миннесота – 65 очка/45 матчей
2. Чикаго – 63/48
3. Анахайм – 61/49
4. Сан-Хосе – 60/47
5. Эдмонтон – 60/49
6. Нэшвилл – 51/46
7. Сент-Луис – 51/47
8. Калгари – 51/49
9. Ванкувер – 50/47
10. Лос-Анджелес – 48/46
11. Виннипег – 48/49
12. Даллас – 47/48
13. Аризона – 34/46
14. Колорадо – 28/44