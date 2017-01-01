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УХЛ. 32-й тур. «Кремечук» победил гостей из «Кривбасса»

УХЛ. 32-й тур. «Кремечук» победил гостей из «Кривбасса». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 21 января, в Кременчуге на ЛА «Айсберг» в рамках 32-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся матч между «Кремечуком» и «Кривбассом». Поединок завершился победой хозяев льда со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт только в третьем периоде, автором шайбы стал Сергей Кузьмик (48-я минута), реализовав численное преимущество своей команды. Затем Владимир Романенко (52) удвоил преимущество. Спустя три с половиной минуты гости отквитали одну шайбу усилиями Евгения Секирко (55). А окончательтный счет за три с половиной минуты до финальной сирены установил Евгений Никифоров.

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017.  32-й тур. 21 января
«Кременчук» - «Кривбасс» - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Шайбы:
1:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 47:09 больш.
2:0 - Романенко (Гниденко, Варивода) 51:07
2:1 - Секирко (Савченко, Попов), 54:35
3:1 - Коренчук (Кузьмик), 56:29

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)
2. Кременчук – 75/31 (159-53)
3. Кривбасс – 48/29 (90-69)
4. Дженералз – 34/30 (68-118)
5. Белый Барс – 17/29 (60-154)
6. Витязь – 12/26 (60-165)
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