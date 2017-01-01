УХЛ. 32-й тур. «Кремечук» победил гостей из «Кривбасса»

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 32-й тур. 21 января

Сегодня, 21 января, в Кременчуге на ЛА «Айсберг» в рамках 32-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся матч между «Кремечуком» и «Кривбассом». Поединок завершился победой хозяев льда со счетом 3:1.Счет в матче был открыт только в третьем периоде, автором шайбы стал Сергей Кузьмик (48-я минута), реализовав численное преимущество своей команды. Затем Владимир Романенко (52) удвоил преимущество. Спустя три с половиной минуты гости отквитали одну шайбу усилиями Евгения Секирко (55). А окончательтный счет за три с половиной минуты до финальной сирены установил Евгений Никифоров.- «Кривбасс» - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)1:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 47:09 больш.2:0 - Романенко (Гниденко, Варивода) 51:072:1 - Секирко (Савченко, Попов), 54:353:1 - Коренчук (Кузьмик), 56:291. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)2. Кременчук – 75/31 (159-53)3. Кривбасс – 48/29 (90-69)4. Дженералз – 34/30 (68-118)5. Белый Барс – 17/29 (60-154)6. Витязь – 12/26 (60-165)