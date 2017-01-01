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НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Каролину», «Нэшвилл» по буллитам одолел «Эдмонтон», «Бостон» проиграл «Чикаго» и другие результаты

Каролина — Питтсбург (1:7)

В ночь на 21 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

В НХЛ определили звезд очередного игрового дня:
Первой звездой признан форвард «Ванкувера» Хенрик Седин, забивший гол в матче с «Флоридой» (2:1), который позволил ему достичь отметки в 1000 очков в лиге.

Второй звездой назван голкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (1:0) при 30 отраженных бросках.

Третьей звездой стал форвард «Монреаля» Алекс Гальченюк, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Нью-Джерси» (3:1).  

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/39 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/45
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/43
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/45
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 15 голов/40 передач/48 матчей
2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/30/45
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/24/39
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/46
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/48
6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/46
7. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/49
8. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/47
9. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 14/30/45
10. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/31/45

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 20 января
Эдмонтон Ойлерз  — Нэшвилл Предаторз  — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Арвидссон (Форсберг, Джохансен) — 37:12
1:1 — Хендрикс (Кассиан) — 37:53
1:2 — Эллис (Джохансен, Ирвин) — 46:55
2:2 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 55:31 ГБ
2:3 — Эллис — 65:00 ПБ
Вратари: Талбо – Ринне
Броски: 32 (8+10+6+8) – 44 (12+15+15+2)
Три звезды: Талбо (Э), Лучич (Э), Эллис (Н)

Ванкувер Кэнакс  — Флорида Пантерз  — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 — Ягр (Макканн, Маршессо) — 23:45
1:1 — Седин (Седин, Эдлер) — 25:50
2:1 — Сбиса — 43:07
Вратари: Миллер – Люонго
Броски: 32 (11+9+12) – 35 (6+21+8)
Три звезды: Х.Седин, Миллер, Сбиса – все Ванкувер

Нью-Джерси Дэвилз  — Монреаль Канадиенс — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
1:0 — Сантини (Паренто, Холл) — 04:00
1:1 — Гальченюк (А. Радулов, Болье) — 05:14 (5x4)
1:2 — Уэбер (А. Радулов, Гальченюк) — 43:01 (5x4)
1:3 — Пачьоретти (Гальченюк, А. Радулов) — 44:23 (5x4)
Вратари: Кинкейд – Монтойя
Броски: 17 (3+5+9) – 26 (10+9+7)
Три звезды: Гальченюк, Радулов, Вебер – все Монреаль

Баффало Сэйбрз  — Детройт Ред Уингз — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
0:1 — Нильсен (Грин) — 09:02 (5x4)
1:1 — Райнхарт (Айкел, Ристолайнен) — 25:06 (5x4)
1:2 — Хельм (Абделкейдер, Марченко) — 53:38
2:2 — О'Райлли (Франсон, Фолк) — 55:51
3:2 — Окпосо (О'Райлли, Айкел) — 64:34 (4x3)
Вратари: Нилссон – Мразек
Броски: 37 (13+15+7+2) – 34 (11+10+11+2)
Три звезды: О’Райлли, Окпосо, Нилссон – все Баффало

Каролина Харрикейнз — Питтсбург Пингвинз — 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)
0:1 — Дейли — 12:31
0:2 — Хагелин (Гонс, Кессел) — 26:59
0:3 — Шири (Раст) — 32:28
0:4 — Куниц (Фер, Уилсон) — 32:46
0:5 — Кессел (Малкин, Шульц) — 37:29 (5x4)
0:6 — Малкин — 46:37
1:6 — Стольберг (Хэйнси, Слэвин) — 47:09 (4x5)
1:7 — Шири (Кросби, Раст) — 49:05
Вратари: Уорд – Мюррей
Броски: 28 (13+9+6) – 41 (12+17+12)
Три звезды: Дэйли, Шири, Раст – все Питтсбург

Бостон Брюинз  — Чикаго Блэкхоукс — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Мариан Госса (Керо, Хиностроза) — 58:34
Вратари: Раск – Дарлинг
Броски: 30 (17+8+5) – 22 (6+8+8)
Три звезды: Хосса (Ч), Дарлинг (Ч), Раск (Б)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  66 очков/45 матчей
2. Коламбус – 64/44
 3. Питтсбург – 63/45
4. Монреаль – 62/47
5. Рейнджерс – 59/46
6. Оттава – 52/43
7. Бостон – 52/49
8. Торонто – 50/43
9. Филадельфия – 50/46
10. Каролина – 49/45
11. Флорида – 49/48
12. Детройт – 47/46
13. Тампа-Бэй – 47/47
14. Нью-Джерси – 47/47
15. Баффало – 45/45
16. Айлендерс – 44/43

Западная конференция
1. Миннесота – 63 очка/44 матча
2. Чикаго – 63/48
3. Анахайм – 61/48
4. Сан-Хосе – 58/46
5. Эдмонтон – 58/48
6. Сент-Луис – 51/46
7. Нэшвилл – 51/46
8. Калгари – 51/48
9. Ванкувер – 50/47
10. Лос-Анджелес – 48/45
11. Даллас – 46/47
12. Виннипег – 46/48
13. Аризона – 32/45
14. Колорадо – 27/43
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