НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Каролину», «Нэшвилл» по буллитам одолел «Эдмонтон», «Бостон» проиграл «Чикаго» и другие результаты

В ночь на 21 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



В НХЛ определили звезд очередного игрового дня:

Первой звездой признан форвард «Ванкувера» Хенрик Седин, забивший гол в матче с «Флоридой» (2:1), который позволил ему достичь отметки в 1000 очков в лиге.



Второй звездой назван голкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (1:0) при 30 отраженных бросках.



Третьей звездой стал форвард «Монреаля» Алекс Гальченюк, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Нью-Джерси» (3:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/39 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/45

3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/43

4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/45

5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 15 голов/40 передач/48 матчей

2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/30/45

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/24/39

4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/46

5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/48

6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/46

7. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/49

8. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/47

9. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 14/30/45

10. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/31/45



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 20 января

Эдмонтон Ойлерз — Нэшвилл Предаторз — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Арвидссон (Форсберг, Джохансен) — 37:12

1:1 — Хендрикс (Кассиан) — 37:53

1:2 — Эллис (Джохансен, Ирвин) — 46:55

2:2 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 55:31 ГБ

2:3 — Эллис — 65:00 ПБ

Вратари: Талбо – Ринне

Броски: 32 (8+10+6+8) – 44 (12+15+15+2)

Три звезды: Талбо (Э), Лучич (Э), Эллис (Н)



Ванкувер Кэнакс — Флорида Пантерз — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 — Ягр (Макканн, Маршессо) — 23:45

1:1 — Седин (Седин, Эдлер) — 25:50

2:1 — Сбиса — 43:07

Вратари: Миллер – Люонго

Броски: 32 (11+9+12) – 35 (6+21+8)

Три звезды: Х.Седин, Миллер, Сбиса – все Ванкувер



Нью-Джерси Дэвилз — Монреаль Канадиенс — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

1:0 — Сантини (Паренто, Холл) — 04:00

1:1 — Гальченюк (А. Радулов, Болье) — 05:14 (5x4)

1:2 — Уэбер (А. Радулов, Гальченюк) — 43:01 (5x4)

1:3 — Пачьоретти (Гальченюк, А. Радулов) — 44:23 (5x4)

Вратари: Кинкейд – Монтойя

Броски: 17 (3+5+9) – 26 (10+9+7)

Три звезды: Гальченюк, Радулов, Вебер – все Монреаль



Баффало Сэйбрз — Детройт Ред Уингз — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

0:1 — Нильсен (Грин) — 09:02 (5x4)

1:1 — Райнхарт (Айкел, Ристолайнен) — 25:06 (5x4)

1:2 — Хельм (Абделкейдер, Марченко) — 53:38

2:2 — О'Райлли (Франсон, Фолк) — 55:51

3:2 — Окпосо (О'Райлли, Айкел) — 64:34 (4x3)

Вратари: Нилссон – Мразек

Броски: 37 (13+15+7+2) – 34 (11+10+11+2)

Три звезды: О’Райлли, Окпосо, Нилссон – все Баффало



Каролина Харрикейнз — Питтсбург Пингвинз — 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

0:1 — Дейли — 12:31

0:2 — Хагелин (Гонс, Кессел) — 26:59

0:3 — Шири (Раст) — 32:28

0:4 — Куниц (Фер, Уилсон) — 32:46

0:5 — Кессел (Малкин, Шульц) — 37:29 (5x4)

0:6 — Малкин — 46:37

1:6 — Стольберг (Хэйнси, Слэвин) — 47:09 (4x5)

1:7 — Шири (Кросби, Раст) — 49:05

Вратари: Уорд – Мюррей

Броски: 28 (13+9+6) – 41 (12+17+12)

Три звезды: Дэйли, Шири, Раст – все Питтсбург



Бостон Брюинз — Чикаго Блэкхоукс — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Мариан Госса (Керо, Хиностроза) — 58:34

Вратари: Раск – Дарлинг

Броски: 30 (17+8+5) – 22 (6+8+8)

Три звезды: Хосса (Ч), Дарлинг (Ч), Раск (Б)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 66 очков/45 матчей

2. Коламбус – 64/44

3. Питтсбург – 63/45

4. Монреаль – 62/47

5. Рейнджерс – 59/46

6. Оттава – 52/43

7. Бостон – 52/49

8. Торонто – 50/43

9. Филадельфия – 50/46

10. Каролина – 49/45

11. Флорида – 49/48

12. Детройт – 47/46

13. Тампа-Бэй – 47/47

14. Нью-Джерси – 47/47

15. Баффало – 45/45

16. Айлендерс – 44/43



Западная конференция

1. Миннесота – 63 очка/44 матча

2. Чикаго – 63/48

3. Анахайм – 61/48

4. Сан-Хосе – 58/46

5. Эдмонтон – 58/48

6. Сент-Луис – 51/46

7. Нэшвилл – 51/46

8. Калгари – 51/48

9. Ванкувер – 50/47

10. Лос-Анджелес – 48/45

11. Даллас – 46/47

12. Виннипег – 46/48

13. Аризона – 32/45

14. Колорадо – 27/43 В ночь на 21 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.Первой звездой признан форвард «Ванкувера» Хенрик Седин, забивший гол в матче с «Флоридой» (2:1), который позволил ему достичь отметки в 1000 очков в лиге.Второй звездой назван голкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (1:0) при 30 отраженных бросках.Третьей звездой стал форвард «Монреаля» Алекс Гальченюк, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Нью-Джерси» (3:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/39 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/453. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/434. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/455. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/421. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 15 голов/40 передач/48 матчей2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/30/453. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/24/394. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/465. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/486. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/467. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/498. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/479. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 14/30/4510. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/31/45Эдмонтон Ойлерз —— 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)0:1 — Арвидссон (Форсберг, Джохансен) — 37:121:1 — Хендрикс (Кассиан) — 37:531:2 — Эллис (Джохансен, Ирвин) — 46:552:2 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 55:31 ГБ2:3 — Эллис — 65:00 ПБТалбо – Ринне32 (8+10+6+8) – 44 (12+15+15+2)Талбо (Э), Лучич (Э), Эллис (Н)— Флорида Пантерз — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)0:1 — Ягр (Макканн, Маршессо) — 23:451:1 — Седин (Седин, Эдлер) — 25:502:1 — Сбиса — 43:07Миллер – Люонго32 (11+9+12) – 35 (6+21+8)Х.Седин, Миллер, Сбиса – все ВанкуверНью-Джерси Дэвилз —— 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)1:0 — Сантини (Паренто, Холл) — 04:001:1 — Гальченюк (А. Радулов, Болье) — 05:14 (5x4)1:2 — Уэбер (А. Радулов, Гальченюк) — 43:01 (5x4)1:3 — Пачьоретти (Гальченюк, А. Радулов) — 44:23 (5x4)Кинкейд – Монтойя17 (3+5+9) – 26 (10+9+7)Гальченюк, Радулов, Вебер – все Монреаль— Детройт Ред Уингз — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)0:1 — Нильсен (Грин) — 09:02 (5x4)1:1 — Райнхарт (Айкел, Ристолайнен) — 25:06 (5x4)1:2 — Хельм (Абделкейдер, Марченко) — 53:382:2 — О'Райлли (Франсон, Фолк) — 55:513:2 — Окпосо (О'Райлли, Айкел) — 64:34 (4x3)Нилссон – Мразек37 (13+15+7+2) – 34 (11+10+11+2)О’Райлли, Окпосо, Нилссон – все БаффалоКаролина Харрикейнз —— 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)0:1 — Дейли — 12:310:2 — Хагелин (Гонс, Кессел) — 26:590:3 — Шири (Раст) — 32:280:4 — Куниц (Фер, Уилсон) — 32:460:5 — Кессел (Малкин, Шульц) — 37:29 (5x4)0:6 — Малкин — 46:371:6 — Стольберг (Хэйнси, Слэвин) — 47:09 (4x5)1:7 — Шири (Кросби, Раст) — 49:05Уорд – Мюррей28 (13+9+6) – 41 (12+17+12)Дэйли, Шири, Раст – все ПиттсбургБостон Брюинз —— 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)0:1 — Мариан Госса (Керо, Хиностроза) — 58:34Раск – Дарлинг30 (17+8+5) – 22 (6+8+8): Хосса (Ч), Дарлинг (Ч), Раск (Б)1. Вашингтон – 66 очков/45 матчей2. Коламбус – 64/443. Питтсбург – 63/454. Монреаль – 62/475. Рейнджерс – 59/466. Оттава – 52/437. Бостон – 52/498. Торонто – 50/439. Филадельфия – 50/4610. Каролина – 49/4511. Флорида – 49/4812. Детройт – 47/4613. Тампа-Бэй – 47/4714. Нью-Джерси – 47/4715. Баффало – 45/4516. Айлендерс – 44/431. Миннесота – 63 очка/44 матча2. Чикаго – 63/483. Анахайм – 61/484. Сан-Хосе – 58/465. Эдмонтон – 58/486. Сент-Луис – 51/467. Нэшвилл – 51/468. Калгари – 51/489. Ванкувер – 50/4710. Лос-Анджелес – 48/4511. Даллас – 46/4712. Виннипег – 46/4813. Аризона – 32/4514. Колорадо – 27/43