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УХЛ. 32-й тур. Дженералз – Донбасс: превью матча

УХЛ. 32-й тур. Дженералз – Донбасс: превью матча. Фото ХК Донбасс

В пятницу 20 января в Броварах на льду ТРЦ «Терминал» пройдет матч с участием прошлогодних финалистов – киевских «Дженералз» и донецкого «Донбасса». Команды проведут между собой первый поединок в 2017 году.

Накануне противостояния
К очному противостоянию команды подходят после домашних неудач в предыдущем туре. Киевляне со счетом 1:7 уступили пятому в турнирной таблице «Белому Барсу», а дончане - второму «Кременчуку» (0:3). Однако если у чемпиона это было лишь единственное поражение в последних 15 матчах, то «Дженералз»  проиграли 7 из 10 предыдущих встреч.

На сегодняшний день в активе команды Александра Сеуканда 34 очка после 29 сыгранных матчей. Подопечные Анатолия Степанищева, в свою очередь, в 30 играх набрали 75.

История противостояния
Хозяева будущего противостояния не могут забить «Донбассу» два матча кряду. 27 ноября в Дружковке дончане забросили 6 безответных шайб, 27 декабря в Броварах – 14. Еще одну «сухую» победу дончане одержали на старте чемпионата, взяв верх со счетом 4:0.

Впрочем, в этом сезоне киевским «генералам» все-таки удавалось обыграть чемпиона. Со счетом 3:2 столичная команда победила на «Альтаире» 15 октября и 2:1 по буллитам в Белой Церкви 28 сентября.

После игры с «Дженералз» «Донбасс» получит пять дней на подготовку к поединку с «Кременчуком», который состоится 26 января. «Генералы», в свою очередь, в следующий раз выйдут на лед 28 числа.

УХЛ. 32 тур. «Дженералз» - «Донбасс». Бровары, «Терминал». Начало – 18:45.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 75 очков/30 матчей (шайбы 153-38)
2. Кременчук – 72/30 (156-52)
3. Кривбасс – 51/29 (93-67)
4. Дженералз – 34/29 (68-111)
5. Белый Барс – 17/29 (60-154)
6. Витязь – 12/27 (61-169)
По материалам: ХК Донбасс
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