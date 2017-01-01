НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», «Рейнджерс» - «Торонто», «Коламбус» проиграл «Оттаве» и другие результаты

В ночь на 20 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
В НХЛ определили звезд очередного игрового дня:
Первой звездой признан голкипер «Оттавы» Майк Кондон, сделавший шатаут в матче с «Коламбусом» (2:0) при 42 отраженных бросках.
Второй звездой назван капитан «Айлендерс» Джон Таварес, оформивший дубль в ворота «Далласа» (3:0).
Третьей звездой стал форвард «Миннесоты» Нино Нидеррайтер. набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной» (4:3).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/38 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/45
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/43
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42
5. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 21/44
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/44
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 15 голов/39 передач/47 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/38
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/29/44
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/46
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/47
6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/46
7. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/48
8. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/47
9. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/31/45
10. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –21/22/44
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 19 января
Сент-Луис Блюз – Вашингтон Кэпитплз
– 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)
0:1 – Бураковски (Эллер, Уинник) – 5:37
0:2 – Бигл (Уилсон, Уинник) – 7:41
1:2 – Шварц (Стеен, Штястны) – 20:19
1:3 – Оши (Овечкин, Бэкстрем) – 23:47
1:4 – Коннолли (Бураковски) – 27:33
1:5 – Юханссон – 27:44
1:6 – Уильямс (Орлов, Кузнецов) – 33:30 (5х4)
1:7 – Кузнецов (Овечкин, Оши) – 46:20
2:7 – Стеен (Гуннарссон, Шварц) – 50:00
3:7 – Стеен (Шварц, Парайко) – 56:25
Вратари:
Аллен (Хаттон) – Холтби
Броски:
25 (11+8+6) – 18 (7+9+2)
Три звезды:
Бураковски, Оши, Кузнецов – все Вашингтон
Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Йорк Рейнджерс
– 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
0:1 – Шей (Крайдер, Зукарелло-Асен) – 6:42
1:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 10:16
1:2 – Бучневич (Шей, Нэш) – 14:44
1:3 – Миллер (Кленденинг, Хэйс) – 29:02
2:3 – Хайман – 36:02 (4х5)
2:4 – Грабнер (Холден, Хэйс) - 54:57 (4х5)
2:5 – Грабнер – 57:03 (en)
Вратари:
Андерсен – Лундквист
Броски: 25 (9+9+7) – 41 (19+16+6)
Три звезды: Шей (НЙ), Грабнер (НЙ), Хайман (Т)
Коламбус Блю Джекетс — Оттава Сенаторз
— 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
0:1 – Туррис (Карлссон, Мето) – 16:17
0:2 – Дзингел (Уайдман, Брассар) – 36:12
Вратари:
Бобровский – Кондон
Броски:
42 (13+10+19) – 28 (10+11+7)
Три звезды:
Кондон (О), Дзингель (О), Бобровский (К)
Сан-Хосе Шаркс
— Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:0 — Карпентер (Мартин, Бернс) — 25:01
1:1 — Друэн (Бойл, Кучеров) — 26:51 (5х4)
2:1 — Кутюр (Лабанк, Донской) — 40:22
Вратари: Делл – Василевский
Броски: 24 (7+6+11) – 25 (12+8+5)
Три звезды:
Делл (СХ), Дрюэн (ТБ), Кутюр (СХ)
Калгари Флэймз — Нэшвилл Предаторз
— 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)
0:1 — Нил (Фишер, Битетто) — 04:59
0:2 — Эллис (Золнерчик) — 31:23
0:3 — Эллис (Рибейро, Арвидссон) — 38:58 (5х4)
0:4 — Форсберг (Арвидссон) — 48:21
1:4 — Верстиг (Хэмилтон, Монахан) — 56:17 (5х4)
2:4 — Фролик (Баклунд, Хэмилтон) — 56:34
3:4 — Монахан (Годро, Уайдман) — 59:12 (5х4)
Вратари:
Джонсон – Сарос
Броски:
35 (14+5+16) – 21 (9+7+5)
Три звезды:
Эллис (Н), Монахэн (К), Сарос (Н)
Миннесота Уайлд
— Аризона Койотс — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
1:0 — Стаал (Нидеррайтер, Койл) — 04:39
1:1 — Перлини (Доан, Стоун) — 11:42
2:1 — Нидеррайтер (Койву, Поминвилль) — 13:27 (5х4)
3:1 — Стюарт (Поминвилль) — 36:31
3:2 — Чикран (Дворак, Доан) — 36:54
3:3 — Макгинн (Голигоски) — 37:24
4:3 — Нидеррайтер (Гранлунд, Поминвилль) — 52:54 (5х4)
Вратари:
Дубник – Домнинге
Броски:
25 (9+9+7) – 23 (5+10+8)
Три звезды:
Нидеррайтер, Поминвилль, Стюарт – все Миннесота
Нью-Йорк Айлендерс
— Даллас Старз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 – Таварес (Ли) – 13:31 (5x5),
2:0 – Таварес (Кулемин) – 56:54 (4x5),
3:0 – де Хаан (Грайсс) – 59:56 (en)
Вратари:
Грайсс – Лехтонен
Броски:
36 (10+16+10) – 23 (10+5+8)
Три звезды:
Таварес, Грайсс, Ли – все Нью-Йорк
Анахайм Дакс
– Колорадо Эвеланш – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
0:1 – Ландескуг (Маккиннон, Дюшен)- 34:04 (5х4)
1:1 – Линдхольм (Верметт, Ракелль) – 47:17 (5х4)
2:1 – Ричи (Каше) – 57:58
Вратари:
Гибсон – Пикар
Броски:
36 (22+7+7) – 22 (3+12+7)
Три звезды:
Ричи (А), Гибсон (А), Пикар (К)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 66 очков/45 матчей
2. Коламбус – 64/44
3. Питтсбург – 61/44
4. Монреаль – 60/46
5. Рейнджерс – 59/46
6. Оттава – 52/43
7. Бостон – 52/48
8. Торонто – 50/43
9. Филадельфия – 50/46
10. Каролина – 49/44
11. Флорида – 49/47
12. Нью-Джерси – 47/46
13. Тампа-Бэй – 47/47
14. Детройт – 46/45
15. Айлендерс – 44/43
16. Баффало – 43/44
Западная конференция
1. Миннесота – 63 очка/44 матча
2. Чикаго – 61/47
3. Анахайм – 61/48
4. Сан-Хосе – 58/46
5. Эдмонтон – 57/47
6. Сент-Луис – 51/46
7. Калгари – 51/48
8. Нэшвилл – 49/45
9. Лос-Анджелес – 48/45
10. Ванкувер – 48/46
11. Даллас – 46/47
12. Виннипег – 46/48
13. Аризона – 32/45
14. Колорадо – 27/43