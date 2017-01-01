НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», «Рейнджерс» - «Торонто», «Коламбус» проиграл «Оттаве» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 19 января

В ночь на 20 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.В НХЛ определили звезд очередного игрового дня:Первой звездой признан голкипер «Оттавы» Майк Кондон, сделавший шатаут в матче с «Коламбусом» (2:0) при 42 отраженных бросках.Второй звездой назван капитан «Айлендерс» Джон Таварес, оформивший дубль в ворота «Далласа» (3:0).Третьей звездой стал форвард «Миннесоты» Нино Нидеррайтер. набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной» (4:3).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/38 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/453. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/434. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/425. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 21/445. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/441. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 15 голов/39 передач/47 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/383. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/29/444. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/28/465. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/476. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/467. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/488. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/479. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 13/31/4510. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –21/22/44Сент-Луис Блюз –– 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)0:1 – Бураковски (Эллер, Уинник) – 5:370:2 – Бигл (Уилсон, Уинник) – 7:411:2 – Шварц (Стеен, Штястны) – 20:191:3 – Оши (Овечкин, Бэкстрем) – 23:471:4 – Коннолли (Бураковски) – 27:331:5 – Юханссон – 27:441:6 – Уильямс (Орлов, Кузнецов) – 33:30 (5х4)1:7 – Кузнецов (Овечкин, Оши) – 46:202:7 – Стеен (Гуннарссон, Шварц) – 50:003:7 – Стеен (Шварц, Парайко) – 56:25Аллен (Хаттон) – Холтби25 (11+8+6) – 18 (7+9+2)Бураковски, Оши, Кузнецов – все ВашингтонТоронто Мэйпл Лифс –– 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)0:1 – Шей (Крайдер, Зукарелло-Асен) – 6:421:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 10:161:2 – Бучневич (Шей, Нэш) – 14:441:3 – Миллер (Кленденинг, Хэйс) – 29:022:3 – Хайман – 36:02 (4х5)2:4 – Грабнер (Холден, Хэйс) - 54:57 (4х5)2:5 – Грабнер – 57:03 (en)Андерсен – ЛундквистБроски: 25 (9+9+7) – 41 (19+16+6)Три звезды: Шей (НЙ), Грабнер (НЙ), Хайман (Т)Коламбус Блю Джекетс —— 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)0:1 – Туррис (Карлссон, Мето) – 16:170:2 – Дзингел (Уайдман, Брассар) – 36:12Бобровский – Кондон42 (13+10+19) – 28 (10+11+7)Кондон (О), Дзингель (О), Бобровский (К)— Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)1:0 — Карпентер (Мартин, Бернс) — 25:011:1 — Друэн (Бойл, Кучеров) — 26:51 (5х4)2:1 — Кутюр (Лабанк, Донской) — 40:22Вратари: Делл – ВасилевскийБроски: 24 (7+6+11) – 25 (12+8+5)Делл (СХ), Дрюэн (ТБ), Кутюр (СХ)Калгари Флэймз —— 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)0:1 — Нил (Фишер, Битетто) — 04:590:2 — Эллис (Золнерчик) — 31:230:3 — Эллис (Рибейро, Арвидссон) — 38:58 (5х4)0:4 — Форсберг (Арвидссон) — 48:211:4 — Верстиг (Хэмилтон, Монахан) — 56:17 (5х4)2:4 — Фролик (Баклунд, Хэмилтон) — 56:343:4 — Монахан (Годро, Уайдман) — 59:12 (5х4)Джонсон – Сарос35 (14+5+16) – 21 (9+7+5)Эллис (Н), Монахэн (К), Сарос (Н)— Аризона Койотс — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)1:0 — Стаал (Нидеррайтер, Койл) — 04:391:1 — Перлини (Доан, Стоун) — 11:422:1 — Нидеррайтер (Койву, Поминвилль) — 13:27 (5х4)3:1 — Стюарт (Поминвилль) — 36:313:2 — Чикран (Дворак, Доан) — 36:543:3 — Макгинн (Голигоски) — 37:244:3 — Нидеррайтер (Гранлунд, Поминвилль) — 52:54 (5х4)Дубник – Домнинге25 (9+9+7) – 23 (5+10+8)Нидеррайтер, Поминвилль, Стюарт – все Миннесота— Даллас Старз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)1:0 – Таварес (Ли) – 13:31 (5x5),2:0 – Таварес (Кулемин) – 56:54 (4x5),3:0 – де Хаан (Грайсс) – 59:56 (en)Грайсс – Лехтонен36 (10+16+10) – 23 (10+5+8)Таварес, Грайсс, Ли – все Нью-Йорк– Колорадо Эвеланш – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)0:1 – Ландескуг (Маккиннон, Дюшен)- 34:04 (5х4)1:1 – Линдхольм (Верметт, Ракелль) – 47:17 (5х4)2:1 – Ричи (Каше) – 57:58Гибсон – Пикар36 (22+7+7) – 22 (3+12+7)Ричи (А), Гибсон (А), Пикар (К)1. Вашингтон – 66 очков/45 матчей2. Коламбус – 64/443. Питтсбург – 61/444. Монреаль – 60/465. Рейнджерс – 59/466. Оттава – 52/437. Бостон – 52/488. Торонто – 50/439. Филадельфия – 50/4610. Каролина – 49/4411. Флорида – 49/4712. Нью-Джерси – 47/4613. Тампа-Бэй – 47/4714. Детройт – 46/4515. Айлендерс – 44/4316. Баффало – 43/441. Миннесота – 63 очка/44 матча2. Чикаго – 61/473. Анахайм – 61/484. Сан-Хосе – 58/465. Эдмонтон – 57/476. Сент-Луис – 51/467. Калгари – 51/488. Нэшвилл – 49/459. Лос-Анджелес – 48/4510. Ванкувер – 48/4611. Даллас – 46/4712. Виннипег – 46/4813. Аризона – 32/4514. Колорадо – 27/43