НХЛ. «Питтсбург» победил «Монреаль» «Детройт» по буллитам одолел «Бостон» и другие результаты

В ночь на 19 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.



В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, ставший автором победной шайбы в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ), а также сделал две передачи.



Второй звездой назван нападающий «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар, который забросил шайбу и отдал две передачи в игре с «Бостон Брюинз» (6:5 Б).



Третьей звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:6 Б).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/37 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/45

3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/42

4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42

5. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 21/43



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 15 голов/39 передач/47 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/38

3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/29/44

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/47

5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/27/45

6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/45

7. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/48

8. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/46

9. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –21/22/43

10. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 20/23/45



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 18 января

Монреаль Канадиенс — Питтсбург Пингвинз — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

0:1 – Коул (Малкин, Хёрнквист) – 14:52

0:2 – Фер (Куниц, Уилсон) – 25:19

0:3 – Гюнцель (Гонс, Хёрнквист) – 37:38

1:3 – Андригетто (Емелин, Лехконен) – 38:11

1:4 – Мяяття (Шири) – 55:36

Вратари: Прайс – Мюррей

Броски: 20 (7+5+8) – 26 (11+11+4)

Три звезды: Малкин, Шири, Шультц – все Питтсбург



Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 — Бернс (Торнтон, Карлссон) — 03:31

1:1 — Пирсон (Форборт, Браун) — 05:46

1:2 — Уингелс (Хэйли) — 15:42

1:3 — Павелски (Уорд, Торнтон) — 30:00 ГБ

2:3 — Габорик (Клиффорд, Браун) — 35:19

Вратари: Будай – Джонс

Броски: 24 (7+12+5) – 27 (9+12+6)

Три звезды: Торнтон (СХ), Браун (ЛА), Павелски (СХ)



Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Кассиан (Макдэвид) — 06:10

2:0 — Летестю (Макдэвид, Секера) — 13:04 ГБ

2:1 — Трочек (Смит, Яндл) — 17:13

2:2 — Сгарбосса (Маршессо, Экблад) — 38:35 ГБ

2:3 — Маккигг (Экблад, Ягр) — 54:45

3:3 — Эберле (Ньюджент-Хопкинс) — 57:01

4:3 — Макдэвид (Драйзайтль) — 64:57

Вратари: Талбо – Раймер

Броски: 31 (13+6+11+1) – 31 (15+11+3+2)

Три звезды: Макдэвид, Эберле, Расселл – все Эдмонтон



Детройт Ред Уингз — Бостон Брюинз — 6:5 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Ватрано (Маккуэйд, Бержерон) – 00:44 (

0:2 – Карло (Маршан, Бержерон) – 02:27 (4x5)

0:3 – Ватрано (Бэйкс, Спунер) – 08:50 (5x4)

1:3 – Ларкин (Татар, Шихэн) – 15:32

1:4 – Бержерон (Круг, Маршан) – 19:01 (5x4)

2:4 – Уэлле – 24:21

3:4 – Атанасью (Ванек, Грин) – 29:54

4:4 – Татар – 34:36

4:5 – Маккуэйд (Крейчи) – 34:57

5:5 – Нюквист (Ларкин, Татар) – 56:56

6:5 – Нильсен – 65:00 ( ПБ)

Вратари: Коро (Мразек) – Раск

Броски: 25 (7+8+8+2) – 33 (19+4+9+1)

Три звезды: Ларкин (Д), Татар (Д), Бержерон (Б)



Виннипег Джетс — Аризона Койотс — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

0:1 – Джурис (Круз) – 02:49

1:1 – Моррисси (Бафлин, Перро) – 03:36

1:2 – Экман-Ларссон (Доан) – 08:50 (5x3)

2:2 – Уилер (Перро, Литтл) – 23:03

3:2 – Копп (Торбёрн, Петан) – 24:42

4:2 – Армиа (Мэттьяс, Бафлин) – 32:49

5:2 – Троуба (Стэффорд, Шайфли) – 47:42

6:2 – Элерс (Постма) – 48:59

6:3 – Чикран (Бурмистров, Врбата) – 54:42

Вратари: Павелец – Смит (Доминге)

Броски: 39 (8+19+12) – 33 (12+8+13)

Три звезды: Троуба, Павелец, Перро – все Виннипег



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Коламбус – 64 очка / /43 матча

2. Вашингтон – 64/44

3. Питтсбург – 61/44

4. Монреаль – 60/46

5. Рейнджерс – 57/45

6. Бостон – 52/48

7. Торонто – 50/42

8. Оттава – 50/42

9. Филадельфия – 50/46

10. Каролина – 49/44

11. Флорида – 49/47

12. Тампа-Бэй – 47/46

13. Нью-Джерси – 47/46

14. Детройт – 46/45

15. Баффало – 43/44

16. Айлендерс – 42/42



Западная конференция

1. Миннесота – 61 очко/43 матча

2. Чикаго – 61/47

3. Анахайм – 59/47

4. Эдмонтон – 57/47

5. Сан-Хосе – 56/45

6. Сент-Луис – 51/45

7. Калгари – 51/47

8. Лос-Анджелес – 48/44

9. Ванкувер – 48/46

10. Нэшвилл – 47/44

11. Даллас – 46/46

12. Виннипег – 46/48

13. Аризона – 32/44

14. Колорадо – 27/42 В ночь на 19 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, ставший автором победной шайбы в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ), а также сделал две передачи.Второй звездой назван нападающий «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар, который забросил шайбу и отдал две передачи в игре с «Бостон Брюинз» (6:5 Б).Третьей звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:6 Б).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/37 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/453. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/424. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/425. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 21/431. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 15 голов/39 передач/47 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/383. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/29/444. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/475. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/27/456. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/457. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/488. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/469. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –21/22/4310. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 20/23/45Монреаль Канадиенс —— 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)0:1 – Коул (Малкин, Хёрнквист) – 14:520:2 – Фер (Куниц, Уилсон) – 25:190:3 – Гюнцель (Гонс, Хёрнквист) – 37:381:3 – Андригетто (Емелин, Лехконен) – 38:111:4 – Мяяття (Шири) – 55:36Прайс – Мюррей20 (7+5+8) – 26 (11+11+4)Малкин, Шири, Шультц – все ПиттсбургЛос-Анджелес Кингз —— 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)0:1 — Бернс (Торнтон, Карлссон) — 03:311:1 — Пирсон (Форборт, Браун) — 05:461:2 — Уингелс (Хэйли) — 15:421:3 — Павелски (Уорд, Торнтон) — 30:00 ГБ2:3 — Габорик (Клиффорд, Браун) — 35:19Будай – Джонс24 (7+12+5) – 27 (9+12+6)Торнтон (СХ), Браун (ЛА), Павелски (СХ)— Флорида Пантерз — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)1:0 — Кассиан (Макдэвид) — 06:102:0 — Летестю (Макдэвид, Секера) — 13:04 ГБ2:1 — Трочек (Смит, Яндл) — 17:132:2 — Сгарбосса (Маршессо, Экблад) — 38:35 ГБ2:3 — Маккигг (Экблад, Ягр) — 54:453:3 — Эберле (Ньюджент-Хопкинс) — 57:014:3 — Макдэвид (Драйзайтль) — 64:57Талбо – Раймер31 (13+6+11+1) – 31 (15+11+3+2)Макдэвид, Эберле, Расселл – все Эдмонтон— Бостон Брюинз — 6:5 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)0:1 – Ватрано (Маккуэйд, Бержерон) – 00:44 (0:2 – Карло (Маршан, Бержерон) – 02:27 (4x5)0:3 – Ватрано (Бэйкс, Спунер) – 08:50 (5x4)1:3 – Ларкин (Татар, Шихэн) – 15:321:4 – Бержерон (Круг, Маршан) – 19:01 (5x4)2:4 – Уэлле – 24:213:4 – Атанасью (Ванек, Грин) – 29:544:4 – Татар – 34:364:5 – Маккуэйд (Крейчи) – 34:575:5 – Нюквист (Ларкин, Татар) – 56:566:5 – Нильсен – 65:00 ( ПБ)Коро (Мразек) – Раск25 (7+8+8+2) – 33 (19+4+9+1)Три звезды: Ларкин (Д), Татар (Д), Бержерон (Б)Виннипег Джетс — Аризона Койотс — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)0:1 – Джурис (Круз) – 02:491:1 – Моррисси (Бафлин, Перро) – 03:361:2 – Экман-Ларссон (Доан) – 08:50 (5x3)2:2 – Уилер (Перро, Литтл) – 23:033:2 – Копп (Торбёрн, Петан) – 24:424:2 – Армиа (Мэттьяс, Бафлин) – 32:495:2 – Троуба (Стэффорд, Шайфли) – 47:426:2 – Элерс (Постма) – 48:596:3 – Чикран (Бурмистров, Врбата) – 54:42Павелец – Смит (Доминге)39 (8+19+12) – 33 (12+8+13)Троуба, Павелец, Перро – все Виннипег1. Коламбус – 64 очка / /43 матча2. Вашингтон – 64/443. Питтсбург – 61/444. Монреаль – 60/465. Рейнджерс – 57/456. Бостон – 52/487. Торонто – 50/428. Оттава – 50/429. Филадельфия – 50/4610. Каролина – 49/4411. Флорида – 49/4712. Тампа-Бэй – 47/4613. Нью-Джерси – 47/4614. Детройт – 46/4515. Баффало – 43/4416. Айлендерс – 42/421. Миннесота – 61 очко/43 матча2. Чикаго – 61/473. Анахайм – 59/474. Эдмонтон – 57/475. Сан-Хосе – 56/456. Сент-Луис – 51/457. Калгари – 51/478. Лос-Анджелес – 48/449. Ванкувер – 48/4610. Нэшвилл – 47/4411. Даллас – 46/4612. Виннипег – 46/4813. Аризона – 32/4414. Колорадо – 27/42