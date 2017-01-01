НХЛ. «Питтсбург» победил «Монреаль» «Детройт» по буллитам одолел «Бостон» и другие результаты

В ночь на 19 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.
В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.
Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, ставший автором победной шайбы в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ), а также сделал две передачи.
Второй звездой назван нападающий «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар, который забросил шайбу и отдал две передачи в игре с «Бостон Брюинз» (6:5 Б).
Третьей звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:6 Б).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/37 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/45
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/42
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42
5. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 21/43
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 15 голов/39 передач/47 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/38
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/29/44
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/47
5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 19/27/45
6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/45
7. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/28/48
8. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/46
9. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –21/22/43
10. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 20/23/45
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 18 января
Монреаль Канадиенс — Питтсбург Пингвинз
— 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
0:1 – Коул (Малкин, Хёрнквист) – 14:52
0:2 – Фер (Куниц, Уилсон) – 25:19
0:3 – Гюнцель (Гонс, Хёрнквист) – 37:38
1:3 – Андригетто (Емелин, Лехконен) – 38:11
1:4 – Мяяття (Шири) – 55:36
Вратари:
Прайс – Мюррей
Броски:
20 (7+5+8) – 26 (11+11+4)
Три звезды:
Малкин, Шири, Шультц – все Питтсбург
Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс
— 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
0:1 — Бернс (Торнтон, Карлссон) — 03:31
1:1 — Пирсон (Форборт, Браун) — 05:46
1:2 — Уингелс (Хэйли) — 15:42
1:3 — Павелски (Уорд, Торнтон) — 30:00 ГБ
2:3 — Габорик (Клиффорд, Браун) — 35:19
Вратари:
Будай – Джонс
Броски:
24 (7+12+5) – 27 (9+12+6)
Три звезды:
Торнтон (СХ), Браун (ЛА), Павелски (СХ)
Эдмонтон Ойлерз
— Флорида Пантерз — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
1:0 — Кассиан (Макдэвид) — 06:10
2:0 — Летестю (Макдэвид, Секера) — 13:04 ГБ
2:1 — Трочек (Смит, Яндл) — 17:13
2:2 — Сгарбосса (Маршессо, Экблад) — 38:35 ГБ
2:3 — Маккигг (Экблад, Ягр) — 54:45
3:3 — Эберле (Ньюджент-Хопкинс) — 57:01
4:3 — Макдэвид (Драйзайтль) — 64:57
Вратари:
Талбо – Раймер
Броски:
31 (13+6+11+1) – 31 (15+11+3+2)
Три звезды:
Макдэвид, Эберле, Расселл – все Эдмонтон
Детройт Ред Уингз
— Бостон Брюинз — 6:5 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 – Ватрано (Маккуэйд, Бержерон) – 00:44 (
0:2 – Карло (Маршан, Бержерон) – 02:27 (4x5)
0:3 – Ватрано (Бэйкс, Спунер) – 08:50 (5x4)
1:3 – Ларкин (Татар, Шихэн) – 15:32
1:4 – Бержерон (Круг, Маршан) – 19:01 (5x4)
2:4 – Уэлле – 24:21
3:4 – Атанасью (Ванек, Грин) – 29:54
4:4 – Татар – 34:36
4:5 – Маккуэйд (Крейчи) – 34:57
5:5 – Нюквист (Ларкин, Татар) – 56:56
6:5 – Нильсен – 65:00 ( ПБ)
Вратари:
Коро (Мразек) – Раск
Броски:
25 (7+8+8+2) – 33 (19+4+9+1)
Три звезды: Ларкин (Д), Татар (Д), Бержерон (Б)
Виннипег Джетс — Аризона Койотс — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
0:1 – Джурис (Круз) – 02:49
1:1 – Моррисси (Бафлин, Перро) – 03:36
1:2 – Экман-Ларссон (Доан) – 08:50 (5x3)
2:2 – Уилер (Перро, Литтл) – 23:03
3:2 – Копп (Торбёрн, Петан) – 24:42
4:2 – Армиа (Мэттьяс, Бафлин) – 32:49
5:2 – Троуба (Стэффорд, Шайфли) – 47:42
6:2 – Элерс (Постма) – 48:59
6:3 – Чикран (Бурмистров, Врбата) – 54:42
Вратари:
Павелец – Смит (Доминге)
Броски:
39 (8+19+12) – 33 (12+8+13)
Три звезды:
Троуба, Павелец, Перро – все Виннипег
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 64 очка / /43 матча
2. Вашингтон – 64/44
3. Питтсбург – 61/44
4. Монреаль – 60/46
5. Рейнджерс – 57/45
6. Бостон – 52/48
7. Торонто – 50/42
8. Оттава – 50/42
9. Филадельфия – 50/46
10. Каролина – 49/44
11. Флорида – 49/47
12. Тампа-Бэй – 47/46
13. Нью-Джерси – 47/46
14. Детройт – 46/45
15. Баффало – 43/44
16. Айлендерс – 42/42
Западная конференция
1. Миннесота – 61 очко/43 матча
2. Чикаго – 61/47
3. Анахайм – 59/47
4. Эдмонтон – 57/47
5. Сан-Хосе – 56/45
6. Сент-Луис – 51/45
7. Калгари – 51/47
8. Лос-Анджелес – 48/44
9. Ванкувер – 48/46
10. Нэшвилл – 47/44
11. Даллас – 46/46
12. Виннипег – 46/48
13. Аризона – 32/44
14. Колорадо – 27/42