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УХЛ. 31-й тур. «Кременчук» в гостях всухую обыграл «Донбасс»

УХЛ. 31-й тур. «Кременчук» в гостях всухую обыграл «Донбасс». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 18 января, в Дружковке на Ледовой арене «Альтаир» состоялся матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги между чемпионом и бронзовым призером чемпионата сезона-2015/16 – «Донбассом» и «Кременчуком». Гости забросили хозяевам льда три безответных шайбы.

Лидеры чемпионата ведут борьбу за первое место в турнирной таблице. Накануне матча разрыв между командами составлял 6 очков, а основная борьба за звание лучшего бомбардира УХЛ развернулась между Евгением Никифоровым (47 очков) и Ильёй Коренчуком (45 очков).

Счёт в матче на 7-й минуте открыл «Кременчук» - мощным броском от борта свой бомбардирский счёт увеличил Илья Коренчук.

Второй период начался на встречных курсах, но после броска Тимура Гриценко успешно на добивании сыграл опытный форвард «Кременчука» Игорь Коваленя (26-я минута), удвоивший счёт. Спустя 8 минут преимущество гостей увеличил Дмитрий Чернышенко (34).

После этого в составе «Донбасса» произошла замена голкипера – вместо Царегородцева, на лёд вышел 18-летний вратарь молодёжной сборной Украины Богдан Дьяченко, успевший во втором периоде отразить несколько опасных бросков.

Третий период прошёл при некотором преимуществе «Донбасса», однако «Кременчук» успешно играл в обороне, а Эдуард Захарченко смог сохранить свои ворота в неприкосновенности четвёртый раз в сезоне.

Таким образом, сегодня прервалась 14-матчевая победная серия «Донбасса», а «Кременчук» продолжил свою победную серию до 7 матчей. Также эта победа стала для «Кременчука» первой в основное время на домашней арене «Донбасса», и 23-ей в текущем чемпионате.
 
В среду, 19 января, состоится третий матч 31-го тура между «Кривбассом» и «Витязем». Начало матча в 18:45.

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017.  31-й тур. 18 января
«Донбасс» (Донецк) - «Кременчук» (Кременчуг) -  0:3 (0:1; 0:2; 0:0)
Шайбы:
0:1 - Коренчук (Дегтярёв, Чорный), 06:13
0:2 - Коваленя (Гриценко, Дегтярёв), 25:06
0:3 - Чернышенко (Андрейкив), 33:16

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 75 очков/30 матчей (шайбы 153-38)
2. Кременчук – 72/30 (156-52)
3. Кривбасс – 48/28 (89-66)
4. Дженералз – 34/29 (68-111)
5. Белый Барс – 17/29 (60-154)
6. Витязь – 12/26 (60-165)
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