УХЛ. 31-й тур. «Кременчук» в гостях всухую обыграл «Донбасс»

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 31-й тур. 18 января

Сегодня, 18 января, в Дружковке на Ледовой арене «Альтаир» состоялся матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги между чемпионом и бронзовым призером чемпионата сезона-2015/16 – «Донбассом» и «Кременчуком». Гости забросили хозяевам льда три безответных шайбы.Лидеры чемпионата ведут борьбу за первое место в турнирной таблице. Накануне матча разрыв между командами составлял 6 очков, а основная борьба за звание лучшего бомбардира УХЛ развернулась между Евгением Никифоровым (47 очков) и Ильёй Коренчуком (45 очков).Счёт в матче на 7-й минуте открыл «Кременчук» - мощным броском от борта свой бомбардирский счёт увеличил Илья Коренчук.Второй период начался на встречных курсах, но после броска Тимура Гриценко успешно на добивании сыграл опытный форвард «Кременчука» Игорь Коваленя (26-я минута), удвоивший счёт. Спустя 8 минут преимущество гостей увеличил Дмитрий Чернышенко (34).После этого в составе «Донбасса» произошла замена голкипера – вместо Царегородцева, на лёд вышел 18-летний вратарь молодёжной сборной Украины Богдан Дьяченко, успевший во втором периоде отразить несколько опасных бросков.Третий период прошёл при некотором преимуществе «Донбасса», однако «Кременчук» успешно играл в обороне, а Эдуард Захарченко смог сохранить свои ворота в неприкосновенности четвёртый раз в сезоне.Таким образом, сегодня прервалась 14-матчевая победная серия «Донбасса», а «Кременчук» продолжил свою победную серию до 7 матчей. Также эта победа стала для «Кременчука» первой в основное время на домашней арене «Донбасса», и 23-ей в текущем чемпионате.В среду, 19 января, состоится третий матч 31-го тура между «Кривбассом» и «Витязем». Начало матча в 18:45.«Донбасс» (Донецк) -- 0:3 (0:1; 0:2; 0:0)0:1 - Коренчук (Дегтярёв, Чорный), 06:130:2 - Коваленя (Гриценко, Дегтярёв), 25:060:3 - Чернышенко (Андрейкив), 33:161. Донбасс – 75 очков/30 матчей (шайбы 153-38)2. Кременчук – 72/30 (156-52)3. Кривбасс – 48/28 (89-66)4. Дженералз – 34/29 (68-111)5. Белый Барс – 17/29 (60-154)6. Витязь – 12/26 (60-165)