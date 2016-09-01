УХЛ. 31-й тур. «Белый Барс» победил «Дженералз, забросив ему семь шайб

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 31-й тур. 18 января

В Броварах на Арене ТЦ «Терминал» в рамках 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся матч между столичным «Дженералз» и «Белым Барсом» из Белой Церкви. Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 7:1.Первый период команды провели ровно, обменявшись голами. На шайбу Алексея Овчинникова (31-я минута), заброшенную в меньшинстве, «Барсы» ответили результативным броском от Кирилла Бондаренко (17), который в очередной раз поразил ворота своей бывшей команды.Во втором периоде гостям удалось трижды поразить ворота «Дженералз». Сначала Даниленко (30) реализовал большинство, а затем перевес «Барса» увеличили Сергей Бабинец (35) и Руслан Ромащенко (37).В заключительной 20-минутке счет до разгромного довели Даниил Печерских (44), во второй раз отметились Ромащенко (45) в меньшинстве и Бондаренко (45), причем две последние шайбы были заброшены с разницей в 30 секунд. Отметим, что к дублю Ромащенко добавил и две результативных передачи.«Дженералз» (Киев) -- 1:7 (1:1, 0:3, 0:3)1:0 - Овчинников (Костюк, Скрипец), 02:29-мен.1:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 16:121:2 - Даниленко (Толкунов, Разумов), 29:47-бол.1:3 - Бабинец (Ромащенко, Разумов), 34:191:4 - Ромащенко (Лесников, Бондаренко), 36:571:5 - Печерских (Микулко, Дворецкий), 44:001:6 - Ромащенко (Бабинец), 44:04-мен.1:7 - Бондаренко (Разумов), 44:34-мен.1. Донбасс – 75 очков/29 матчей (шайбы 153-35)2. Кременчук – 69/29 (153-52)3. Кривбасс – 48/28 (89-66)4. Дженералз – 34/29 (68-111)5. Белый Барс – 17/29 (60-154)6. Витязь – 12/26 (60-165)