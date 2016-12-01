НХЛ. «Коламбус» обыграл «Каролину», «Чикаго» победил «Колорадо», «Рейнджерс» проиграл «Далласу» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 17 января

В ночь на 18 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матчей.В самом результативном матче игрового дня «Даллас Старз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 7:6.«Старз» одержали победу после двух поражений, «Рейнджерс» потерпел третье поражение подряд.В Восточной конференции «Ренджерс» занимает 5-е место (57 очков, 45 матчей), «Даллас» на Западе – 11-й (46 очков, 46 матчей)Первой звездой признан форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой» (5:2).Второй звездой назван форвард «Далласа» Патрик Шарп, сделавший дубль в ворота «Рейнджерс» (7:6).Третьей звездой дня стал голкипер «Ванкувера» Райан Миллер, оформивший шатаут в матче с «Нэшвиллом» (1:0) при 30 отраженных бросках.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/37 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/443. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/424. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/425. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 21/436. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/431. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/37 передач/46 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/373. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/28/434. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/475. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/456. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 18/27/447. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/468. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –21/22/439. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/26/4710. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/26/47Нью-Йорк Рейнджерс —— 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)1:0 – Степан (Крайдер, Цуккарелло) – 00:271:1 – Ивз (Бенн, Сегин) – 12:34 (5x4)1:2 – Шарп (Факса) – 12:461:3 – Бенн (Икин, Ивз) – 17:541:4 – Руссель (Корпикоски) – 24:322:4 – Зибанеджад (Нэш, Бучневич) – 29:563:4 – Бучневич (Кляйн, Кленденинг) – 32:063:5 – Шарп (Шор, Факса) – 32:543:6 – Кракнелл (Корпикоски, Гудлер) – 35:533:7 – Икин (Ивз, Бенн) – 37:404:7 – Крайдер (Степан, Цуккарелло) – 43:11 (5x4)5:7 – Степан (Макдона, Цуккарелло) – 45:31 (4x4)6:7 – Зибанеджад (Нэш, Бучневич) – 47:26Лундквист (Хеллберг) – Ниеми (Лехтонен)40 (6+9+25) – 31 (12+15+4)Шарп (Д), Степан (НЙ), Ивз (Д)Колорадо Эвеланш —— 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)0:1 — Шмальц — 02:381:1 — Дюшейн (Бэрри, Маккиннон) — 07:39 (5x4)1:2 — Сибрук (Расмуссен, Шмальц) — 12:502:2 — Комо (Маккиннон, Григоренко) — 29:033:2 — Ньето (Ландеског) — 30:063:3 — Керо (ван Римсдайк, Мариан Госса) — 30:254:3 — Дюшейн (Бэрри, Бошмен) — 34:084:4 — Хиностроза — 45:104:5 — Хиностроза (Керо, Мариан Госса) — 48:114:6 — Керо (Тэйвз, Мариан Госса) — 59:49 (en)Варламов – Кроуфорд23 (10+8+5) – 27 (11+4+12)Хиностроза (Ч), Дюшейн (К), Керо (Ч)Сент-Луис Блюз —— 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)0:1 – Пажо (Пайят, Карлссон) – 03:031:1 – Штястны (Боумистер, Стин) – 09:341:2 – Хоффман (Туррис, Фанёф) – 33:26 (5x4)1:3 – Райан (Дзингел, Туррис) – 34:512:3 – Шаттенкирк (Тарасенко, Яшкин) – 39:143:3 – Стин (Шаттенкирк, Пьетранджело) – 41:35 (5x4)3:4 – Стоун – 42:353:5 – Хоффман (Пажо, Пайят) – 53:53 (3:6 – Стоун (Брассар, Смит) – 58:47 (en)4:6 – Берглунд (Эдмундсон, Перрон) – 59:12Хаттон – Кондон23 (9+6+8) – 24 (8+9+7)Хоффман (О), Пажо (О), Шеттенкирк (СЛ)— Баффало Сэйбрз — 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)0:1 – Окпосо – 10:160:2 – Кейн (Джионта, Маккейб) – 19:271:2 – Комаров (Кадри, Нюландер) – 20:322:2 – Мартин – 28:293:2 – Мэттьюс (Хайман, Браун) – 29:454:2 – ван Римсдайк (Марнер, Зайцев) – 53:04 (5x4)4:3 – Кэррир (Гиргенсонс, Джионта) – 57:37Андерсен – Ленер (Нилссон)32 (9+10+13) – 27 (9+10+8)Мэттьюс (Т), Кэйн (Б), Зайцев (Т)— Каролина Харрикейнз — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)0:1 – Ахо (Терявяйнен, Стемпняк) – 18:061:1 – Дженнер (Аткинсон, Мюррей) – 18:172:1 – Дубински (Мюррей) – 18:523:1 – Дубински (Дженнер, Аткинсон) – 23:534:1 – Седлак (Ганье, Хартнелл) – 29:16Бобровский – Уорд (Неделькович)36 (15+6+15) – 25 (9+7+9)Дубински, Дженнер, Мюррей – все Коламбус— Флорида Пантерз — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)0:1 — Трочек (Макканн, Экблад) — 03:461:1 — Верстиг (Монахан, Джиордано) — 06:391:2 — Трочек (Макканн, Демерс) — 08:252:2 — Джиордано (Фролик, Баклунд) — 24:25 (5x4)3:2 — Баклунд (Ткачук, Джиордано) — 31:23 (5x4)4:2 — Баклунд (Ткачук, Фролик) — 31:365:2 — Монахан (Уайдман) — 57:52 (en)Джонсон – Люонго29 (10+14+5) – 22 (5+6+11)Баклунд, Джиордано, Ткачук – все КалгариМиннесота Уайлд –– 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)1:0 – Сперджен (Койву, Нидеррайтер) – 17:58 (5х4)2:0 – Цукер (Койву, Гранлунд) – 29:242:1 – Заха (Столлери, Палмиери) – 33:19 (5х4)2:2 – Хенрик (Паренто, Холл) – 45:233:2 – Хаула (Сперджен, Койл) – 49:083:3 – Палмиери (Сиверсон, Каммаллери) – 49:303:4 – Беннетт (Вуд, Колман) – 57:43Дубник – Шнайдер35 (15+11+9) – 26 (6+8+12)Палмиери (НД), Сперджен (М), Цукер (М)– Нэшвилл Предаторз – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)1:0 – Х.Седин (Эрикссон, Сбиса) – 52:28Миллер – Ринне26 (10+10+6) – 30 (11+9+10)Миллер (В), Х.Седин (В), Ринне (Н)– Тампа-Бэй Лайтнинг – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)1:0 – Гецлаф (Строльман, Нестеров) – 24:361:1 – Филппула – 24:572:1 – Ракелль (Кеслер) – 60:54 (4х3)Гибсон – Бишоп21 (2+7+10+2) – 28 (7+11+10+0)Ракелль (А), Гибсон (А), Дрюэн (ТБ)1. Коламбус – 64 очка / /43 матча2. Вашингтон – 64/443. Монреаль – 60/454. Питтсбург – 59/435. Рейнджерс – 57/456. Бостон – 51/477. Торонто – 50/428. Оттава – 50/429. Филадельфия – 50/4610. Каролина – 49/4411. Флорида – 48/4612. Тампа-Бэй – 47/4613. Нью-Джерси – 47/4614. Детройт – 44/4415. Баффало – 43/4416. Айлендерс – 42/421. Миннесота – 61 очко/43 матча2. Чикаго – 61/473. Анахайм – 59/474. Эдмонтон – 55/465. Сан-Хосе – 54/446. Сент-Луис – 51/457. Калгари – 51/478. Лос-Анджелес – 48/449. Ванкувер – 48/4610. Нэшвилл – 47/4411. Даллас – 46/4612. Виннипег – 44/4713. Аризона – 32/4314. Колорадо – 27/42