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НХЛ. «Коламбус» обыграл «Каролину», «Чикаго» победил «Колорадо», «Рейнджерс» проиграл «Далласу» и другие результаты

Рейнджерс — Даллас (6:7)

В ночь на 18 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матчей.

В самом результативном матче игрового дня «Даллас Старз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 7:6.
«Старз» одержали победу после двух поражений, «Рейнджерс» потерпел третье поражение подряд.
В Восточной конференции «Ренджерс» занимает 5-е место (57 очков, 45 матчей), «Даллас» на Западе – 11-й (46 очков, 46 матчей)
 
В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой» (5:2).

Второй звездой назван форвард «Далласа» Патрик Шарп, сделавший дубль в ворота «Рейнджерс» (7:6).

Третьей звездой дня стал голкипер «Ванкувера» Райан Миллер, оформивший шатаут в матче с «Нэшвиллом» (1:0) при 30 отраженных бросках.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/37 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/44
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 22/42
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42
5. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 21/43
6. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/43
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/37 передач/46 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/37
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/28/43
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/47
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/25/45
6. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 18/27/44
7. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/28/46
8. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) –21/22/43
9. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/26/47
10. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/26/47

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 17 января
Нью-Йорк Рейнджерс  — Даллас Старз  — 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)
1:0 – Степан (Крайдер, Цуккарелло) – 00:27
1:1 – Ивз (Бенн, Сегин) – 12:34 (5x4)
1:2 – Шарп (Факса) – 12:46
1:3 – Бенн (Икин, Ивз) – 17:54
1:4 – Руссель (Корпикоски) – 24:32
2:4 – Зибанеджад (Нэш, Бучневич) – 29:56
3:4 – Бучневич (Кляйн, Кленденинг) – 32:06
3:5 – Шарп (Шор, Факса) – 32:54
3:6 – Кракнелл (Корпикоски, Гудлер) – 35:53
3:7 – Икин (Ивз, Бенн) – 37:40
4:7 – Крайдер (Степан, Цуккарелло) – 43:11 (5x4)
5:7 – Степан (Макдона, Цуккарелло) – 45:31 (4x4)
6:7 – Зибанеджад (Нэш, Бучневич) – 47:26
Вратари: Лундквист (Хеллберг) – Ниеми (Лехтонен)
Броски: 40 (6+9+25) – 31 (12+15+4)
Три звезды: Шарп (Д), Степан (НЙ), Ивз (Д)

Колорадо Эвеланш — Чикаго Блэкхоукс — 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)
0:1 — Шмальц — 02:38
1:1 — Дюшейн (Бэрри, Маккиннон) — 07:39 (5x4)
1:2 — Сибрук (Расмуссен, Шмальц) — 12:50
2:2 — Комо (Маккиннон, Григоренко) — 29:03
3:2 — Ньето (Ландеског) — 30:06
3:3 — Керо (ван Римсдайк, Мариан Госса) — 30:25
4:3 — Дюшейн (Бэрри, Бошмен) — 34:08
4:4 — Хиностроза — 45:10
4:5 — Хиностроза (Керо, Мариан Госса) — 48:11
4:6 — Керо (Тэйвз, Мариан Госса) — 59:49 (en)
Вратари: Варламов – Кроуфорд
Броски: 23 (10+8+5) – 27 (11+4+12)
Три звезды: Хиностроза (Ч), Дюшейн (К), Керо (Ч)

Сент-Луис Блюз — Оттава Сенаторз  — 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
0:1 – Пажо (Пайят, Карлссон) – 03:03
1:1 – Штястны (Боумистер, Стин) – 09:34
1:2 – Хоффман (Туррис, Фанёф) – 33:26 (5x4)
1:3 – Райан (Дзингел, Туррис) – 34:51
2:3 – Шаттенкирк (Тарасенко, Яшкин) – 39:14
3:3 – Стин (Шаттенкирк, Пьетранджело) – 41:35 (5x4)
3:4 – Стоун – 42:35
3:5 – Хоффман (Пажо, Пайят) – 53:53 (
3:6 – Стоун (Брассар, Смит) – 58:47 (en)
4:6 – Берглунд (Эдмундсон, Перрон) – 59:12
Вратари: Хаттон – Кондон
Броски: 23 (9+6+8) – 24 (8+9+7)
Три звезды: Хоффман (О), Пажо (О), Шеттенкирк (СЛ)

Торонто Мэйпл Лифс  — Баффало Сэйбрз  — 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
0:1 – Окпосо – 10:16
0:2 – Кейн (Джионта, Маккейб) – 19:27
1:2 – Комаров (Кадри, Нюландер) – 20:32
2:2 – Мартин – 28:29
3:2 – Мэттьюс (Хайман, Браун) – 29:45
4:2 – ван Римсдайк (Марнер, Зайцев) – 53:04 (5x4)
4:3 – Кэррир (Гиргенсонс, Джионта) – 57:37
Вратари: Андерсен – Ленер (Нилссон)
Броски: 32 (9+10+13) – 27 (9+10+8)
Три звезды: Мэттьюс (Т), Кэйн (Б), Зайцев (Т)

Коламбус Блю Джекетс  — Каролина Харрикейнз  — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
0:1 – Ахо (Терявяйнен, Стемпняк) – 18:06
1:1 – Дженнер (Аткинсон, Мюррей) – 18:17
2:1 – Дубински (Мюррей) – 18:52
3:1 – Дубински (Дженнер, Аткинсон) – 23:53
4:1 – Седлак (Ганье, Хартнелл) – 29:16
Вратари: Бобровский – Уорд (Неделькович)
Броски: 36 (15+6+15) – 25 (9+7+9)
Три звезды: Дубински, Дженнер, Мюррей – все Коламбус

Калгари Флэймз — Флорида Пантерз — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
0:1 — Трочек (Макканн, Экблад) — 03:46
1:1 — Верстиг (Монахан, Джиордано) — 06:39
1:2 — Трочек (Макканн, Демерс) — 08:25
2:2 — Джиордано (Фролик, Баклунд) — 24:25 (5x4)
3:2 — Баклунд (Ткачук, Джиордано) — 31:23 (5x4)
4:2 — Баклунд (Ткачук, Фролик) — 31:36
5:2 — Монахан (Уайдман) — 57:52 (en)
Вратари: Джонсон – Люонго
Броски: 29 (10+14+5) – 22 (5+6+11)
Три звезды: Баклунд, Джиордано, Ткачук – все Калгари

Миннесота Уайлд – Нью-Джерси Дэвилз  – 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
1:0 – Сперджен (Койву, Нидеррайтер) – 17:58 (5х4)
2:0 – Цукер (Койву, Гранлунд) – 29:24
2:1 – Заха (Столлери, Палмиери) – 33:19 (5х4)
2:2 – Хенрик (Паренто, Холл) – 45:23
3:2 – Хаула (Сперджен, Койл) – 49:08
3:3 – Палмиери (Сиверсон, Каммаллери) – 49:30
3:4 – Беннетт (Вуд, Колман) – 57:43
Вратари: Дубник – Шнайдер
Броски: 35 (15+11+9) – 26 (6+8+12)
Три звезды: Палмиери (НД), Сперджен (М), Цукер (М)

Ванкувер Кэнакс – Нэшвилл Предаторз  – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Х.Седин (Эрикссон, Сбиса) – 52:28
Вратари: Миллер – Ринне
Броски: 26 (10+10+6) – 30 (11+9+10)
Три звезды: Миллер (В), Х.Седин (В), Ринне (Н)

Анахайм Дакс  – Тампа-Бэй Лайтнинг  – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
 1:0 – Гецлаф (Строльман, Нестеров) – 24:36
1:1 – Филппула – 24:57
2:1 – Ракелль (Кеслер) – 60:54 (4х3)
Вратари: Гибсон – Бишоп
Броски: 21 (2+7+10+2) – 28 (7+11+10+0)
Три звезды: Ракелль (А), Гибсон (А), Дрюэн (ТБ)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 64 очка / /43 матча
2. Вашингтон –  64/44
3. Монреаль – 60/45
4. Питтсбург – 59/43
5. Рейнджерс – 57/45
6. Бостон – 51/47
7. Торонто – 50/42
8. Оттава – 50/42
9. Филадельфия – 50/46
10. Каролина – 49/44
11. Флорида – 48/46
12. Тампа-Бэй – 47/46
13. Нью-Джерси – 47/46
14. Детройт – 44/44
15. Баффало – 43/44
16. Айлендерс – 42/42

Западная конференция
1. Миннесота – 61 очко/43 матча
2. Чикаго – 61/47
3. Анахайм – 59/47
4. Эдмонтон – 55/46
5. Сан-Хосе – 54/44
6. Сент-Луис – 51/45
7. Калгари – 51/47
8. Лос-Анджелес – 48/44
9. Ванкувер – 48/46
10. Нэшвилл – 47/44
11. Даллас – 46/46
12. Виннипег – 44/47
13. Аризона – 32/43
14. Колорадо – 27/42
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