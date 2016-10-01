УХЛ. 15 тур. Анонс матча «Дженералз» - «Белый Барс»

Во вторник в Броварах Арене ТЦ «Терминал» будет сыгран перенесенный матч 15 тура «Дженералз» - «Белый Барс». Начало – 18:45.С 14 по 18 января «Дженералз» и «Белый Барс» проведут три очных дуэли, которые во многом дадут понять, какая из этих команд будет играть в плей-офф. На данный момент шансы у «генералов» намного выше, но «Барсы» готовы бороться до конца.В прошлую субботу, 14 января, в рамках 30 тура УХЛ соперники провели напряженный матч в Белой Церкви, где киевлянам почти удался камбэк. Проигрывая по ходу поединка 1:4 и 2:5, в итоге «Дженералз» свели преимущество команды Константина Буценко к минимуму, уступив 4:5. Следует отметить старания экс-форвард «генералов» Кирилла Бондаренко, который поражает ворота своей бывшей команды с завидной регулярностью – в двух матчах он забросил три шайбы.В текущем сезоне обе команды провели уже по 27 матчей и «Дженералз» опережают «Белый Барс» на 17 очков, а в случае, если белоцерковцы сумеют добиться положительного результата и в ближайших двух встречах с «генералами», то шансы пробиться в плей-офф значительно вырастут. Для киевлян же поединки с «Белым Барсом» - едва ли не ключевые противостояния нынешнего сезона с точки зрения турнирной борьбы.1. Донбасс – 75 очков/29 матчей (шайбы 153-35)2. Кременчук – 69/29 (153-52)3. Кривбасс – 48/28 (89-66)4. Дженералз – 31/27 (63-104)5. Белый Барс – 14/27 (53-149)6. Витязь – 12/26 (60-165)