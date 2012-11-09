НХЛ. «Питтсбург» в овертайме обыграл «Вашингтон», «Монреаль» проиграл «Детройту» и другие результаты

В ночь на 17 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось сем матчей.
Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду нанес поражение в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:7.
В овертайме уже на 35-й секунде победу «Питтсбургу» точным броском принес Конор Шири.
В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, оформивши хет-трик в ворота «Вашингтона» (8:7 ОТ).
Второй звездой назван голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (4:0) при 32 сэйвах.
Третьей звездой стал голкипер «Детройта» Джаред Коро, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Монреалем» (1:0) при 18 отраженных бросках.
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/37 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/44
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 21/41
4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 41/42
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/37 передач/46 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/37
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/28/43
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/46
5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 18/27/44
6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/24/44
7. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/26/46
8. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/26/47
9. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/27/45
10. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 12/30/44
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 15 января
Питтсбург Пингвинз
— Вашингтон Кэпиталз — 8:7 ОТ (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)
0:1 – Бураковски (Винник) – 07:06
0:2 – Бекстрем (Оши, Овечкин) – 17:09
0:3 – Уильямс (Кузнецов, Юханссон) – 21:17
1:3 – Малкин (Дейли, Шульц) – 26:28 (4x4)
2:3 – Шири (Кросби, Каллен) – 27:12
3:3 – Бонино (Шульц, Кессел) – 28:55
4:3 – Раст (Дейли, Мяяття) – 33:47
5:3 – Малкин (Гюнцель, Шульц) – 34:37
5:4 – Коннолли (Чорни, Бураковски) – 35:07
5:5 – Эллер (Шмидт, Оши) – 36:54 (4x5)
6:5 – Малкин (Хернквист, Кессел) – 37:19 (5x4)
7:5 – Кросби (Шири, Раст) – 45:55
7:6 – Оши (Овечкин, Нисканен) – 49:29 (5x4)
7:7 – Эллер (Орлов, Нисканен) – 54:38
8:7 – Шири – 60:34 (3x3)
Вратари:
Мюррей – Холтби (Грубауэр)
Броски:
37 (11+16+8+2) – 28 (11+9+8+0)
Три звезды:
Малкин (П), Кросби (П), Эллер (В)
Сан-Хосе Шаркс
— Виннипег Джетс — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
1:0 – Уорд (Браун) – 11:54 (4x5)
2:0 – Майер (Тьерни, Уорд) – 22:45
3:0 – Бернс (Павелски, Марло) – 27:08 (5x4)
4:0 – Тьерни (Майер, Власич) – 51:41
4:1 – Моррисси (Шайфли) – 57:24
4:2 – Шайфли – 59:41 (6x5)
5:2 – Торнтон – 59:50 (en)
Вратари:
Джонс – Хатчинсон
Броски:
32 (11+14+7) – 28 (11+4+13)
Три звезды:
Уорд, Джонс, Майер – все Сан-Хосе
Эдмонтон Ойлерз
— Аризона Койотс — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
1:0 — Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Ларссон) — 03:34
2:0 — Хайра (Летестю, Кассиан) — 31:40
3:0 — Драйзайтль (Макдэвид) — 33:37
3:1 — Врбата (Бурмистров) — 37:56 (5x4)
Вратари:
Талбо – Смит
Броски:
27 (8+16+3) – 21 (5+12+4)
Три звезды:
Ньюджент-Хопкинс, Хайра, Эберле – все Эдмонтон
Лос-Анджелес Кингз — Тампа-Бэй Лайтнинг
— 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
1:0 – Клиффорд – 08:33
1:1 – Джонсон (Друен, Уитковски) – 14:33
1:2 – Бойл (Фильппула, Кучеров) – 38:47
Вратари:
Будай – Бишоп
Броски:
32 (12+9+11) – 29 (13+11+5)
Три звезды:
Дрюэн (ТБ), Стралман (ТБ), Даути (ЛА)
Детройт Ред Уингз
— Монреаль Канадиенс — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Ванек (Декайзер, Нильсен) – 38:14
Вратари:
Коро – Прайс
Броски:
20 (6+6+8) – 18 (5+8+5)
Три звезды:
Коро (Д), Ванек (Д), Прайс (М)
Баффало Сэйбрз
— Даллас Старз — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
1:0 – Эннис – 00:19
2:0 – Маккейб – 12:34 (5x4)
2:1 – Факса (Гудлер) – 15:14
3:1 – Айкел (Райнхарт, Окпосо) – 27:07 (5x4)
4:1 – Айкел – 59:50
Вратари:
Ленер – Лехтонен
Броски:
29 (13-8-8) – 32 (9-11-12)
Бостон Брюинс – Нью-Йорк Айлендерс
– 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
0:1 – Кулемин (Чимера, Сизикас) – 33:18
0:2 – Бэйли (Пелек, Ли) – 35:00
0:3 – Кулемин (Сизикас) - 38:38
0:4 – Чимера – 52:00
Вратари:
Раск, Макинтайр – Грайсс
Броски:
32 (7-14—11) – 27 (3-12-12)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 64 очка / 44 матча
2. Коламбус – 62/42
3. Монреаль – 60/45
4. Питтсбург – 59/43
5. Рейнджерс – 57/44
6. Бостон – 51/47
7. Филадельфия – 50/46
8. Каролина – 49/43
9. Торонто – 48/41
10. Оттава – 48/41
11. Флорида – 48/45
12. Тампа-Бэй – 46/45
13. Нью-Джерси – 45/45
14. Детройт – 44/44
15. Баффало – 43/43
16. Айлендерс – 42/42
Западная конференция
1. Миннесота – 61 очко/42 матча
2. Чикаго – 59/46
3. Анахайм – 57/46
4. Эдмонтон – 55/46
5. Сан-Хосе – 54/44
6. Сент-Луис – 51/44
7. Калгари – 49/46
8. Лос-Анджелес – 48/44
9. Нэшвилл – 47/43
10. Ванкувер – 46/45
11. Даллас – 44/45
12. Виннипег – 44/47
13. Аризона – 32/43
14. Колорадо – 27/41