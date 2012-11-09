НХЛ. «Питтсбург» в овертайме обыграл «Вашингтон», «Монреаль» проиграл «Детройту» и другие результаты

В ночь на 17 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось сем матчей.



Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду нанес поражение в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:7.

В овертайме уже на 35-й секунде победу «Питтсбургу» точным броском принес Конор Шири.



В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, оформивши хет-трик в ворота «Вашингтона» (8:7 ОТ).



Второй звездой назван голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (4:0) при 32 сэйвах.



Третьей звездой стал голкипер «Детройта» Джаред Коро, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Монреалем» (1:0) при 18 отраженных бросках.



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/37 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/44

3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 21/41

4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 41/42

5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/37 передач/46 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/37

3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/28/43

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/46

5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 18/27/44

6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/24/44

7. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/26/46

8. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/26/47

9. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/27/45

10. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 12/30/44



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 15 января

Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз — 8:7 ОТ (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

0:1 – Бураковски (Винник) – 07:06

0:2 – Бекстрем (Оши, Овечкин) – 17:09

0:3 – Уильямс (Кузнецов, Юханссон) – 21:17

1:3 – Малкин (Дейли, Шульц) – 26:28 (4x4)

2:3 – Шири (Кросби, Каллен) – 27:12

3:3 – Бонино (Шульц, Кессел) – 28:55

4:3 – Раст (Дейли, Мяяття) – 33:47

5:3 – Малкин (Гюнцель, Шульц) – 34:37

5:4 – Коннолли (Чорни, Бураковски) – 35:07

5:5 – Эллер (Шмидт, Оши) – 36:54 (4x5)

6:5 – Малкин (Хернквист, Кессел) – 37:19 (5x4)

7:5 – Кросби (Шири, Раст) – 45:55

7:6 – Оши (Овечкин, Нисканен) – 49:29 (5x4)

7:7 – Эллер (Орлов, Нисканен) – 54:38

8:7 – Шири – 60:34 (3x3)

Вратари: Мюррей – Холтби (Грубауэр)

Броски: 37 (11+16+8+2) – 28 (11+9+8+0)

Три звезды: Малкин (П), Кросби (П), Эллер (В)



Сан-Хосе Шаркс — Виннипег Джетс — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

1:0 – Уорд (Браун) – 11:54 (4x5)

2:0 – Майер (Тьерни, Уорд) – 22:45

3:0 – Бернс (Павелски, Марло) – 27:08 (5x4)

4:0 – Тьерни (Майер, Власич) – 51:41

4:1 – Моррисси (Шайфли) – 57:24

4:2 – Шайфли – 59:41 (6x5)

5:2 – Торнтон – 59:50 (en)

Вратари: Джонс – Хатчинсон

Броски: 32 (11+14+7) – 28 (11+4+13)

Три звезды: Уорд, Джонс, Майер – все Сан-Хосе



Эдмонтон Ойлерз — Аризона Койотс — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

1:0 — Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Ларссон) — 03:34

2:0 — Хайра (Летестю, Кассиан) — 31:40

3:0 — Драйзайтль (Макдэвид) — 33:37

3:1 — Врбата (Бурмистров) — 37:56 (5x4)

Вратари: Талбо – Смит

Броски: 27 (8+16+3) – 21 (5+12+4)

Три звезды: Ньюджент-Хопкинс, Хайра, Эберле – все Эдмонтон



Лос-Анджелес Кингз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

1:0 – Клиффорд – 08:33

1:1 – Джонсон (Друен, Уитковски) – 14:33

1:2 – Бойл (Фильппула, Кучеров) – 38:47

Вратари: Будай – Бишоп

Броски: 32 (12+9+11) – 29 (13+11+5)

Три звезды: Дрюэн (ТБ), Стралман (ТБ), Даути (ЛА)



Детройт Ред Уингз — Монреаль Канадиенс — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Ванек (Декайзер, Нильсен) – 38:14

Вратари: Коро – Прайс

Броски: 20 (6+6+8) – 18 (5+8+5)

Три звезды: Коро (Д), Ванек (Д), Прайс (М)



Баффало Сэйбрз — Даллас Старз — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

1:0 – Эннис – 00:19

2:0 – Маккейб – 12:34 (5x4)

2:1 – Факса (Гудлер) – 15:14

3:1 – Айкел (Райнхарт, Окпосо) – 27:07 (5x4)

4:1 – Айкел – 59:50

Вратари: Ленер – Лехтонен

Броски: 29 (13-8-8) – 32 (9-11-12)



Бостон Брюинс – Нью-Йорк Айлендерс – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

0:1 – Кулемин (Чимера, Сизикас) – 33:18

0:2 – Бэйли (Пелек, Ли) – 35:00

0:3 – Кулемин (Сизикас) - 38:38

0:4 – Чимера – 52:00

Вратари: Раск, Макинтайр – Грайсс

Броски: 32 (7-14—11) – 27 (3-12-12)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 64 очка / 44 матча

2. Коламбус – 62/42

3. Монреаль – 60/45

4. Питтсбург – 59/43

5. Рейнджерс – 57/44

6. Бостон – 51/47

7. Филадельфия – 50/46

8. Каролина – 49/43

9. Торонто – 48/41

10. Оттава – 48/41

11. Флорида – 48/45

12. Тампа-Бэй – 46/45

13. Нью-Джерси – 45/45

14. Детройт – 44/44

15. Баффало – 43/43

16. Айлендерс – 42/42



Западная конференция

1. Миннесота – 61 очко/42 матча

2. Чикаго – 59/46

3. Анахайм – 57/46

4. Эдмонтон – 55/46

5. Сан-Хосе – 54/44

6. Сент-Луис – 51/44

7. Калгари – 49/46

8. Лос-Анджелес – 48/44

9. Нэшвилл – 47/43

10. Ванкувер – 46/45

11. Даллас – 44/45

12. Виннипег – 44/47

13. Аризона – 32/43

14. Колорадо – 27/41



В ночь на 17 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось сем матчей.Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду нанес поражение в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:7.В овертайме уже на 35-й секунде победу «Питтсбургу» точным броском принес Конор Шири.Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, оформивши хет-трик в ворота «Вашингтона» (8:7 ОТ).Второй звездой назван голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (4:0) при 32 сэйвах.Третьей звездой стал голкипер «Детройта» Джаред Коро, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Монреалем» (1:0) при 18 отраженных бросках.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27 голов/37 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/443. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 21/414. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 41/425. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/421. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/37 передач/46 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 27/23/373. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 21/28/434. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/465. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 18/27/446. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/24/447. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/26/468. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/26/479. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/27/4510. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 12/30/44— Вашингтон Кэпиталз — 8:7 ОТ (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)0:1 – Бураковски (Винник) – 07:060:2 – Бекстрем (Оши, Овечкин) – 17:090:3 – Уильямс (Кузнецов, Юханссон) – 21:171:3 – Малкин (Дейли, Шульц) – 26:28 (4x4)2:3 – Шири (Кросби, Каллен) – 27:123:3 – Бонино (Шульц, Кессел) – 28:554:3 – Раст (Дейли, Мяяття) – 33:475:3 – Малкин (Гюнцель, Шульц) – 34:375:4 – Коннолли (Чорни, Бураковски) – 35:075:5 – Эллер (Шмидт, Оши) – 36:54 (4x5)6:5 – Малкин (Хернквист, Кессел) – 37:19 (5x4)7:5 – Кросби (Шири, Раст) – 45:557:6 – Оши (Овечкин, Нисканен) – 49:29 (5x4)7:7 – Эллер (Орлов, Нисканен) – 54:388:7 – Шири – 60:34 (3x3)Мюррей – Холтби (Грубауэр)37 (11+16+8+2) – 28 (11+9+8+0)Малкин (П), Кросби (П), Эллер (В)— Виннипег Джетс — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)1:0 – Уорд (Браун) – 11:54 (4x5)2:0 – Майер (Тьерни, Уорд) – 22:453:0 – Бернс (Павелски, Марло) – 27:08 (5x4)4:0 – Тьерни (Майер, Власич) – 51:414:1 – Моррисси (Шайфли) – 57:244:2 – Шайфли – 59:41 (6x5)5:2 – Торнтон – 59:50 (en)Джонс – Хатчинсон32 (11+14+7) – 28 (11+4+13)Уорд, Джонс, Майер – все Сан-Хосе— Аризона Койотс — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)1:0 — Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Ларссон) — 03:342:0 — Хайра (Летестю, Кассиан) — 31:403:0 — Драйзайтль (Макдэвид) — 33:373:1 — Врбата (Бурмистров) — 37:56 (5x4)Талбо – Смит27 (8+16+3) – 21 (5+12+4)Ньюджент-Хопкинс, Хайра, Эберле – все ЭдмонтонЛос-Анджелес Кингз —— 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)1:0 – Клиффорд – 08:331:1 – Джонсон (Друен, Уитковски) – 14:331:2 – Бойл (Фильппула, Кучеров) – 38:47Будай – Бишоп32 (12+9+11) – 29 (13+11+5)Дрюэн (ТБ), Стралман (ТБ), Даути (ЛА)— Монреаль Канадиенс — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)1:0 – Ванек (Декайзер, Нильсен) – 38:14Коро – Прайс20 (6+6+8) – 18 (5+8+5)Коро (Д), Ванек (Д), Прайс (М)— Даллас Старз — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)1:0 – Эннис – 00:192:0 – Маккейб – 12:34 (5x4)2:1 – Факса (Гудлер) – 15:143:1 – Айкел (Райнхарт, Окпосо) – 27:07 (5x4)4:1 – Айкел – 59:50Ленер – Лехтонен29 (13-8-8) – 32 (9-11-12)Бостон Брюинс –– 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)0:1 – Кулемин (Чимера, Сизикас) – 33:180:2 – Бэйли (Пелек, Ли) – 35:000:3 – Кулемин (Сизикас) - 38:380:4 – Чимера – 52:00Раск, Макинтайр – Грайсс32 (7-14—11) – 27 (3-12-12)Турнирное положение в конференцияхВосточная конференция1. Вашингтон – 64 очка / 44 матча2. Коламбус – 62/423. Монреаль – 60/454. Питтсбург – 59/435. Рейнджерс – 57/446. Бостон – 51/477. Филадельфия – 50/468. Каролина – 49/439. Торонто – 48/4110. Оттава – 48/4111. Флорида – 48/4512. Тампа-Бэй – 46/4513. Нью-Джерси – 45/4514. Детройт – 44/4415. Баффало – 43/4316. Айлендерс – 42/42Западная конференция1. Миннесота – 61 очко/42 матча2. Чикаго – 59/463. Анахайм – 57/464. Эдмонтон – 55/465. Сан-Хосе – 54/446. Сент-Луис – 51/447. Калгари – 49/468. Лос-Анджелес – 48/449. Нэшвилл – 47/4310. Ванкувер – 46/4511. Даллас – 44/4512. Виннипег – 44/4713. Аризона – 32/4314. Колорадо – 27/41