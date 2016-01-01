НХЛ. «Вашингтон» всухую разгромил «Филадельфию», «Миннесота» победила «Чикаго» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 15 января

В ночь на 16 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду всухую разгромил «Филадельфию Флайерз» — 5:0. Эта победа стала для «столичных» девятой подряд и позволила выйти на чистое первое место в регулярном чемпионате. В активе «Вашингтона» сейчас 63 очка после 43 матчей.Первой звездой признан голкипер «Вашингтона» Филипп Грубауэр, отстоявший на ноль в матче с «Филадельфией» (5:0) при 24 отраженных бросках.Второй звездой назван форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл, ставший автором победного гола в ворота «Ванкувера» (2:1 ОТ) в овертайме.Третьей звездой стал форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, сделавший дубль в ворота «Анахайма» (2:1 ОТ).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/36 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/433. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 21/414. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 41/425. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/421. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/36 передач/45 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/463. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/20/364. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 18/28/425. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/24/446. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 17/27/437. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/26/468. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/26/469. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/27/4410. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 12/30/43Ванкувер Кэнакс» —--1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)1:0 — Эрикссон (Седин, Седин) — 26:311:1 — Куинси (Сиверсон, Беннет) — 36:571:2 — Холл (Зейджак) — 61:28 (3x3)Маркстрем – Шнайдер22 (8+5+7+2) – 22 (7+8+6+1)Шнайдер (НД), Холл (НД), Седин (В)Чикаго Блэкхоукс —— 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)1:0 — Кейн (Анисимов, Панарин) — 04:332:0 — Кейн (Анисимов) — 24:162:1 — Нидеррайтер (Гранлунд, Бродин) — 26:232:2 — Стюарт (Шрёдер, Сутер) — 31:002:3 — Поминвилль (Сканделла) — 45:08Кроуфорд – Дубник35 (14+16+5) – 32 (8+15+9)Кэйн (Ч), Дубник (М), Нидеррайтер (М)Анахайм Дакс–- 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)0:1 - Берглунд – (Фаббри, Перрон) – 31:031:1 - Ракелл – (Гетцлаф, Хольцер) – 45:1114:2 - Берглунд – (Швартц) – 60:51 (3х3)Гибсон – Хаттон23 (5+7+11+0) – 25 (4+13+6+2)Берглунд (СЛ), Ракелл (А), Пьетрандело (СЛ)— Филадельфия Флайерз — 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)1:0 — Бураковски — 29:08 (5x4)2:0 — Уильямс (Юханссон, Кузнецов) — 41:363:0 — Нисканен (Овечкин, Бекстрем) — 43:204:0 — Нисканен (Уилсон, Бигл) — 45:475:0 — Уильямс (Бекстрем, Орпик) — 46:36Грубауэр – Мэйсон (Нойвирт)22 (5+5+12) – 24 (13+4+7)1. Вашингтон – 63 очка / 43 матча2. Коламбус – 62/423. Монреаль – 60/444. Питтсбург – 57/425. Рейнджерс – 57/446. Бостон – 51/467. Филадельфия – 50/468. Каролина – 49/439. Торонто – 48/4110. Оттава – 48/4111. Флорида – 48/4512. Нью-Джерси – 45/4513. Тампа-Бэй – 44/4414. Детройт – 42/4315. Баффало – 41/4216. Айлендерс – 40/411. Миннесота – 61 очко/42 матча2. Чикаго – 59/463. Анахайм – 57/464. Эдмонтон – 53/455. Сан-Хосе – 52/436. Сент-Луис – 51/447. Калгари – 49/4968. Лос-Анджелес – 48/439. Нэшвилл – 47/4310. Ванкувер – 46/4511. Даллас – 44/4412. Виннипег – 44/4613. Аризона – 32/4214. Колорадо – 27/41