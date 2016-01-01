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НХЛ. «Вашингтон» всухую разгромил «Филадельфию», «Миннесота» победила «Чикаго» и другие результаты

Вашингтон — Филадельфия (5:0). Джастин Уильямс #14 (Вашингтон)

В ночь на 16 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду всухую разгромил «Филадельфию Флайерз» — 5:0. Эта победа стала для «столичных» девятой подряд и позволила выйти на чистое первое место в регулярном чемпионате. В активе «Вашингтона» сейчас 63 очка после 43 матчей.

В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Вашингтона» Филипп Грубауэр, отстоявший на ноль в матче с «Филадельфией» (5:0) при 24 отраженных бросках.  
Второй звездой назван форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл, ставший автором победного гола в ворота «Ванкувера» (2:1 ОТ) в овертайме.
Третьей звездой стал форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, сделавший дубль в ворота «Анахайма» (2:1 ОТ).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/36 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 23/43
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 21/41
4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 41/42
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/36 передач/45 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 14/33/46
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/20/36
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 18/28/42
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/24/44
6. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 17/27/43
7. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/26/46
8. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 17/26/46
9. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 16/27/44
10. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 12/30/43

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 15 января
Ванкувер Кэнакс» — Нью-Джерси Дэвилз --1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 — Эрикссон (Седин, Седин) — 26:31
1:1 — Куинси (Сиверсон, Беннет) — 36:57
1:2 — Холл (Зейджак) — 61:28 (3x3)
Вратари: Маркстрем – Шнайдер
Броски: 22 (8+5+7+2) – 22 (7+8+6+1)
Три звезды: Шнайдер (НД), Холл (НД), Седин (В)

Чикаго Блэкхоукс — Миннесота Уайлд — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
1:0 — Кейн (Анисимов, Панарин) — 04:33
2:0 — Кейн (Анисимов) — 24:16
2:1 — Нидеррайтер (Гранлунд, Бродин) — 26:23
2:2 — Стюарт (Шрёдер, Сутер) — 31:00
2:3 — Поминвилль (Сканделла) — 45:08
Вратари: Кроуфорд – Дубник
Броски: 35 (14+16+5) – 32 (8+15+9)
Три звезды: Кэйн (Ч), Дубник (М), Нидеррайтер (М)

Анахайм Дакс– Сент-Луис Блюз -  1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 - Берглунд – (Фаббри, Перрон) – 31:03
1:1 - Ракелл – (Гетцлаф, Хольцер) – 45:11
14:2 - Берглунд – (Швартц) – 60:51 (3х3)
Вратари: Гибсон – Хаттон
Броски: 23 (5+7+11+0) – 25 (4+13+6+2)
Три звезды: Берглунд (СЛ), Ракелл (А), Пьетрандело (СЛ)

Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз — 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
1:0 — Бураковски — 29:08 (5x4)
2:0 — Уильямс (Юханссон, Кузнецов) — 41:36
3:0 — Нисканен (Овечкин, Бекстрем) — 43:20
4:0 — Нисканен (Уилсон, Бигл) — 45:47
5:0 — Уильямс (Бекстрем, Орпик) — 46:36
Вратари: Грубауэр – Мэйсон (Нойвирт)
Броски: 22 (5+5+12) – 24 (13+4+7)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  63 очка / 43 матча
2. Коламбус – 62/42
3. Монреаль – 60/44
4. Питтсбург – 57/42
5. Рейнджерс – 57/44
6. Бостон – 51/46
7. Филадельфия – 50/46
8. Каролина – 49/43
9. Торонто – 48/41
10. Оттава – 48/41
11. Флорида – 48/45
12. Нью-Джерси – 45/45
13. Тампа-Бэй – 44/44
14. Детройт – 42/43
15. Баффало – 41/42
16. Айлендерс – 40/41

Западная конференция
1. Миннесота – 61 очко/42 матча
2. Чикаго – 59/46
3. Анахайм – 57/46
4. Эдмонтон – 53/45
5. Сан-Хосе – 52/43
6. Сент-Луис – 51/44
7. Калгари – 49/496
8. Лос-Анджелес – 48/43
9. Нэшвилл – 47/43
10. Ванкувер – 46/45
11. Даллас – 44/44
12. Виннипег – 44/46
13. Аризона – 32/42
14. Колорадо – 27/41
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