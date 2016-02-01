НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Виннипег» уступил «Монреалю» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 11 января

14. Колорадо – 27/39

Отметим, если вы азартный человек и любите пощекотать себе нервы, делая ставки в букмекерских конторах - не стоит надеяться исключительно на удачу - спортпрогноз на хоккей, теннис, баскетбол, а также прогнозы на Лигу Европы и многие другие серии и виды спорта может помочь значительно увеличить ваши шансы на выигрыш.

В ночь на 12 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду нанес поражение действующему чемпиону лиги «Питтсбургу Пингвинз» со счетом 5:2.Уже на 35-й секунде встречи форвард хозяев льда Александр Овечкин поразил ворота гостей. В середине второго периода Овечкин оформил дубль, а на 45-й минуте Джастин Уильямс сделав счет 3:0 в пользу «Кэпиталз».Евгений Малкин отыграл один гол, после чего команды обменялись точными бросками Никласа Бекстрёма и Патрика Хёрнквиста. Окончательный счёт установил Ларс Эллер, отправивший шайбу в пустые ворота «Питтсбурга».«Вашингтон» продлили свою победную серию до семи матчей. «Питтсбург» потерпел первое поражение после серии из пяти побед.В Восточной конференции «Вашингтон» на втором месте (59 очков, 41 матч), «Питтсбург» занимает 4-е место (57 очков, 40 матчей).Первой звездой признан 31-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Питтсбургом» (5:2) и набравший свои 1000-е и 1001-е очко в НХЛ.Второй звездой дня назван нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Виннипегом» (7:4).Третьим звездой дня стал партнер Овечкина по «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, отметившийся 4 (1+3) набранными очками.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/34 матча2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 22/413. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 21/394. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 21/415. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/421. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/34 передачи/43 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/19/343. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 12/33/444. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 17/27/405. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 17/27/426. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/23/417. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/25/448. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 15/26/429. Фил Кессел (Даллас Старз) – 13/28/4010. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 20/20/40— Питтсбург Пингвинз — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)1:0 – Овечкин (Бекстрем, Оши) – 00:352:0 – Овечкин (Карлсон, Бекстрем) – 28:06 (5x4)3:0 – Уильямс (Кузнецов, Орлов) – 44:313:1 – Малкин (Шульц, Кессел) – 47:46 (5x4)4:1 – Бекстрем (Оши, Карлсон) – 53:11 (5x4)4:2 – Хернквист (Кросби, Кессел) – 57:24 (5x4)5:2 – Эллер (Бекстрем, Оши) – 59:42 (en)Холтби – ФлериБроски: 30 (9+11+10) – 32 (13+10+9)Три звезды: Овечкин, Бэкстрем, Холтби – все ВашингтонВиннипег Джетс —— 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)0:1 – Дано (А. Радулов, Пачьоретти) – 00:570:2 – Флинн (Андригетто, Больё) – 04:191:2 – Шайфли (Стэффорд) – 06:072:2 – Перро (Уилер, Литтл) – 12:582:3 – Плеканец (Лехконен) – 14:012:4 – Андригетто (Флинн) – 20:532:5 – Дано – 24:313:5 – Шайфли (Элерс, Петан) – 25:06 (5x4)3:6 – Лехконен (Уэбер, Байрон) – 44:103:7 – Лехконен (Болье, Уэбер) – 49:05 (5x4)4:7 – Литтл (Стэффорд) – 50:04Хеллебайк (Хатчинсон) – Монтойя27 (10+3+14) – 30 (10+10+10)Дано (М), Лехконен (М), Шайфли (В)Нью-Йорк Айлендерс —— 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)0:1 – Яндл (Трочек, Макканн) – 05:471:1 – Ледди (Цизикас, Клаттербак) – 10:471:2 – Демерс (Маршессо, Йокинен) – 21:09Грайсс – Люонго30 (12+6+12) – 24 (7+16+1)Демерс (Ф), Яндл (Ф), Ледди (НЙ)– Сан-Хосе Шаркс – 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)0:1 – Кутюр (Павелски, Бернс) – 9:40 (5х4)1:1 – Фролик (Ткачак, Энгелланд) – 11:221:2 – Бернс (Карлссон, Бедкер) – 16:062:2 – Ткачак (Хэмилтон, Баклунд) – 39:28 (5х4)3:2 – Хэмилтон (Баклунд, Джиордано) – 57:41Джонсон – Делл28 (8+9+11) – 27 (12+7+8)Ткачак (К), Бернс (СХ), Джонсон (К)1. Коламбус – 60 очков / 40 матчей2. Вашингтон – 59/413. Монреаль – 58/424. Питтсбург – 57/405. Рейнджерс – 57/426. Бостон – 49/447. Филадельфия – 48/438. Оттава – 46/399. Флорида – 46/4310. Каролина – 45/4111. Торонто – 44/3912. Тампа-Бэй – 42/4213. Баффало – 41/4014. Детройт – 40/4115. Нью-Джерси – 40/4216. Айлендерс – 38/391. Чикаго – 59 очкоы /44 матча2. Миннесота – 55/393. Сан-Хосе – 52/424. Анахайм – 52/435. Эдмонтон – 49/436. Калгари – 48/447. Сент-Луис – 47/418. Лос-Анджелес – 44/419. Ванкувер – 44/4310. Нэшвилл – 43/4111. Виннипег – 43/4412. Даллас – 42/4213. Аризона – 30/40