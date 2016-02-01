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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Виннипег» уступил «Монреалю» и другие результаты

Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз (5:2)

В ночь на 12 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду нанес поражение действующему чемпиону лиги «Питтсбургу Пингвинз» со счетом 5:2.
Уже на 35-й секунде встречи форвард хозяев льда Александр Овечкин поразил ворота гостей. В середине второго периода Овечкин оформил дубль, а на 45-й минуте Джастин Уильямс сделав счет 3:0 в пользу «Кэпиталз».
Евгений Малкин отыграл один гол, после чего команды обменялись точными бросками Никласа Бекстрёма и Патрика Хёрнквиста. Окончательный счёт установил Ларс Эллер, отправивший шайбу в пустые ворота «Питтсбурга».
«Вашингтон» продлили свою победную серию до семи матчей. «Питтсбург» потерпел первое поражение после серии из пяти побед.
В Восточной конференции «Вашингтон» на втором месте (59 очков, 41 матч), «Питтсбург» занимает 4-е место (57 очков, 40 матчей).

В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.
Первой звездой признан 31-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Питтсбургом» (5:2) и набравший свои 1000-е и 1001-е очко в НХЛ.
Второй звездой дня назван нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Виннипегом» (7:4).
Третьим звездой дня стал партнер Овечкина по «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, отметившийся 4 (1+3) набранными очками.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/34 матча
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 22/41
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 21/39
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 21/41
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/42
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/34 передачи/43 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/19/34
3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 12/33/44
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 17/27/40
5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 17/27/42
6. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 20/23/41
7. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 17/25/44
8. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 15/26/42
9. Фил Кессел (Даллас Старз) – 13/28/40
10. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 20/20/40

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 11 января
Вашингтон Кэпиталз  — Питтсбург Пингвинз  — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
1:0 – Овечкин (Бекстрем, Оши) – 00:35
2:0 – Овечкин (Карлсон, Бекстрем) – 28:06 (5x4)
3:0 – Уильямс (Кузнецов, Орлов) – 44:31
3:1 – Малкин (Шульц, Кессел) – 47:46 (5x4)
4:1 – Бекстрем (Оши, Карлсон) – 53:11 (5x4)
4:2 – Хернквист (Кросби, Кессел) – 57:24 (5x4)
5:2 – Эллер (Бекстрем, Оши) – 59:42 (en)
Вратари: Холтби – Флери
Броски: 30 (9+11+10) – 32 (13+10+9)
Три звезды: Овечкин, Бэкстрем, Холтби – все Вашингтон

Виннипег Джетс  — Монреаль Канадиенс  — 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
0:1 – Дано (А. Радулов, Пачьоретти) – 00:57
0:2 – Флинн (Андригетто, Больё) – 04:19
1:2 – Шайфли (Стэффорд) – 06:07
2:2 – Перро (Уилер, Литтл) – 12:58
2:3 – Плеканец (Лехконен) – 14:01
2:4 – Андригетто (Флинн) – 20:53
2:5 – Дано – 24:31
3:5 – Шайфли (Элерс, Петан) – 25:06 (5x4)
3:6 – Лехконен (Уэбер, Байрон) – 44:10
3:7 – Лехконен (Болье, Уэбер) – 49:05 (5x4)
4:7 – Литтл (Стэффорд) – 50:04
Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон) – Монтойя
Броски: 27 (10+3+14) – 30 (10+10+10)
Три звезды: Дано (М), Лехконен (М), Шайфли (В)

Нью-Йорк Айлендерс  — Флорида Пантерз  — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
0:1 – Яндл (Трочек, Макканн) – 05:47
1:1 – Ледди (Цизикас, Клаттербак) – 10:47
1:2 – Демерс (Маршессо, Йокинен) – 21:09
Вратари: Грайсс – Люонго
Броски: 30 (12+6+12) – 24 (7+16+1)
Три звезды: Демерс (Ф), Яндл (Ф), Ледди (НЙ)

Калгари Флэймз  – Сан-Хосе Шаркс  – 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
0:1 – Кутюр (Павелски, Бернс) – 9:40 (5х4)
1:1 – Фролик (Ткачак, Энгелланд) – 11:22
1:2 – Бернс (Карлссон, Бедкер) – 16:06
2:2 – Ткачак (Хэмилтон, Баклунд) – 39:28 (5х4)
3:2 – Хэмилтон (Баклунд, Джиордано) – 57:41
Вратари: Джонсон – Делл
Броски: 28 (8+9+11) – 27 (12+7+8)
Три звезды: Ткачак (К), Бернс (СХ), Джонсон (К)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 60 очков / 40 матчей
2. Вашингтон –  59/41
3. Монреаль – 58/42
4. Питтсбург – 57/40
5. Рейнджерс – 57/42
6. Бостон – 49/44
7. Филадельфия – 48/43
8. Оттава – 46/39
9. Флорида – 46/43
10. Каролина – 45/41
11. Торонто – 44/39
12. Тампа-Бэй – 42/42
13. Баффало – 41/40
14. Детройт – 40/41
15. Нью-Джерси – 40/42
16. Айлендерс – 38/39

Западная конференция
1. Чикаго – 59 очкоы /44 матча
2. Миннесота – 55/39
3. Сан-Хосе – 52/42
4. Анахайм – 52/43
5. Эдмонтон – 49/43
6. Калгари – 48/44
7. Сент-Луис – 47/41
8. Лос-Анджелес – 44/41
9. Ванкувер – 44/43
10. Нэшвилл – 43/41
11. Виннипег – 43/44
12. Даллас – 42/42
13. Аризона – 30/40
14. Колорадо – 27/39
 
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