НХЛ. Составы игроков и тренеров на Матч звезд

Национальная хоккейная лига объявила полные составы игроков и тренеров на «Матч звезд НХЛ Honda 2017», мероприятия в рамках которого пройдут 28-29 января в STAPLES Center в Лос-Анджелесе.Главными тренерами стали наставники команд, которые на момент 10 января (экватор регулярного сезона) имели наивысший процент набранных очков.Тренерами во время звездного уикенда станут: Мишель Террьен из «Монреаль Канадиенс» (Атлантический), Брюс Будро из «Миннесота Уайлд» (Центральный), Джон Торторелла из «Коламбус Блю Джекетс» (Столичный) и Питер Дебур из «Сан-Хосе Шаркс» (Тихоокеанский).«Матч звезд НХЛ 2017 Honda» будет представлять собой турнир из трех матчей в формате три-на-три, а соревноваться будут команды каждого дивизиона НХЛ.Никита Кучеров («Тампа»), Брэд Маршан («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»).Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Оттава»), Ши Уэбер («Монреаль»).Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»).- Кэри Прайс («Монреаль»)Сидни Кросби, Евгений Малкин (оба — «Питтсбург»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»).Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»)- Сидни Кросби («Питтсбург»)Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббан («Нэшвилл»), Райан Сутер («Миннесота»).Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»)- Пи Кей Суббан («Нэшвилл»)Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Гудро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»).Брент Бёрнс («Сан-Хосе»), Кэм Фаулер («Анахайм»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»).Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»)- Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)