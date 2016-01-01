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НХЛ. Составы игроков и тренеров на Матч звезд

НХЛ. Торторелла, Террьен, Будро и ДеБур возглавят команды на Матче звезд

Национальная хоккейная лига объявила полные составы игроков и тренеров на «Матч звезд НХЛ Honda 2017», мероприятия в рамках которого пройдут 28-29 января в STAPLES Center в Лос-Анджелесе.

Главными тренерами стали наставники команд, которые на момент 10 января (экватор регулярного сезона) имели наивысший процент набранных очков.
Тренерами во время звездного уикенда станут: Мишель Террьен из «Монреаль Канадиенс» (Атлантический), Брюс Будро из «Миннесота Уайлд» (Центральный), Джон Торторелла из «Коламбус Блю Джекетс» (Столичный) и Питер Дебур из «Сан-Хосе Шаркс» (Тихоокеанский).

«Матч звезд НХЛ 2017 Honda» будет представлять собой турнир из трех матчей в формате три-на-три, а соревноваться будут команды каждого дивизиона НХЛ.

Атлантический дивизион:
Нападающие: Никита Кучеров («Тампа»), Брэд Маршан («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»).
Защитники: Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Оттава»), Ши Уэбер («Монреаль»).
Вратари: Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»).
Капитан - Кэри Прайс («Монреаль»)

Дивизион Столичный:
Нападающие: Сидни Кросби, Евгений Малкин (оба — «Питтсбург»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»).
Защитники: Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).
Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»)
Капитан - Сидни Кросби («Питтсбург»)

Центральный дивизион:
Нападающие: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
Защитники: Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббан («Нэшвилл»), Райан Сутер («Миннесота»).
Вратари: Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»)
Капитан - Пи Кей Суббан («Нэшвилл»)

Тихоокеанский дивизион:
Нападающие: Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Гудро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»).
Защитники: Брент Бёрнс («Сан-Хосе»), Кэм Фаулер («Анахайм»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»).
Вратари: Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»)
Капитан - Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
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