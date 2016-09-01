УХЛ. 29 тур. «Кривбасс» вырвал победу у «Дженералз», «Кременчук» забросил «Витязю» 18 шайб

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 29-й тур. 10 января

Сегодня, 10 января, в рамказ 29-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялось два матча.В Кривом Роге «Кривбасс» принимал киевский «Дженеральз». Поединок завершился в пользу хозяев льда со счетом 4:2.Счет открыли гости уже на 13-й секунде стартового периода – отличился защитник и капитан киевлян Андрей Татаренко, став автором самой быстрой шайбы в текущем чемпионате.Хозяева сравняли счет на 15-й минуте усилиями своего нападающего Ивана Савченко, а затем вывел свою команду вперед защитник Константин Рябенко (19-я минута).Во втором периоде ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.В третьем периоде форвард гостей Алексей Янишевский (49) реализовал большинство и счет вновь стал равным.Затем Валентин Алексюк (54), также в большинстве, вывел «Кривбасс» вперед, а закрепил успех и установил окончательный счет в матче Евгений Секирко (57).В Кремечуге на арене «Айсберг» местный «Кременчук» разгромил харьковский «Витязь» со счетом 18:1. Эта победа стала самой крупной в сезоне среди всех участников чемпионата.В составе победителей по хет-трику оформили Владислав Гаврик и Сергей Кузьмик, по две шайбы забросили Тимур Гриценко, Юрий Петранговский и Владимир Варивода, по одной шайбе на свой счет записали Владимир Романенко, Игорь Коваленя, Дмитрий Чорный, Дмитрий Игнатенко, Сергей Кузьмик и Максим Слыш.У проигравших единственную шайбу забросил нападающий Дмитрий Колядинский.- «Дженералз» (Киев) - 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)0:1 - Татаренко (Скрипец, Янишевский), 00:131:1 - Савченко (Попов), 14:272:1 - Рябенко (Слюсарь, Алексюк), 18:462:2 - Янишевский (Овчинников, Костюк), 48:28-бол3:2 - Алексюк (Михеенок), 53:43-бол4:2 - Секирко (Попов), 56:28– Витязь (Харьков) – 18:1 (5:0, 7:0, 6:1)1:0 - Гаврик (Кирющенков), 00:502:0 - Чернышенко (Луговой, Чорный), 03:08-бол3:0 - Гаврик (Кирющенков, Игнатенко), 04:134:0 - Гриценко (Коваленя, Варивода), 12:43-бол5:0 - Гриценко (Петранговский, Коваленя), 16:326:0 - Романенко, 22:477:0 - Коваленя (Романенко, Гриценко), 26:268:0 - Петранговский (Коваленя), 27:409:0 - Кузьмик (Коренчук, Слыш), 28:2710:0 - Варивода (Петранговский, Коваленя), 36:1311:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 37:0812:0 - Чорный (Чернышенко), 37:2413:0 - Игнатенко, 40:4014:0 - Гаврик (Кирющенков, Исаенко), 46:1415:0 - Петранговский, 46:3216:0 - Варивода (Гриценко, Коваленя), 46:4117:0 - Кузьмик (Коренчук), 49:2017:1 - Колядинский (Одноворченко), 50:3118:1 - Слыш (Башко), 52:46-бол1. Донбасс – 75 очков/29 матчей (шайбы 153-35)2. Кременчук – 66/28 (148-50)3. Кривбасс – 45/26 (79-60)4. Дженералз – 31/26 (59-99)5. Витязь – 12/25 (59-157)6. Белый Барс – 11/26 (48-145)