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УХЛ. 29 тур. «Кривбасс» вырвал победу у «Дженералз», «Кременчук» забросил «Витязю» 18 шайб

Кременчук – Витязь (18:1). Фото uhl.com.ua


Сегодня, 10 января, в рамказ 29-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялось два матча.

В Кривом Роге «Кривбасс» принимал киевский «Дженеральз». Поединок завершился в пользу хозяев льда со счетом 4:2.
Счет открыли гости уже на 13-й секунде стартового периода – отличился защитник и капитан киевлян Андрей Татаренко, став автором самой быстрой шайбы в текущем чемпионате.
Хозяева сравняли счет на 15-й минуте усилиями своего нападающего Ивана Савченко, а затем вывел свою команду вперед защитник Константин Рябенко (19-я минута).
Во втором периоде ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.
В третьем периоде форвард гостей Алексей Янишевский (49) реализовал большинство и счет вновь стал равным.
Затем Валентин Алексюк (54), также в большинстве, вывел «Кривбасс» вперед, а закрепил успех и установил окончательный счет в матче Евгений Секирко (57).

В Кремечуге на арене «Айсберг» местный «Кременчук» разгромил харьковский «Витязь» со счетом 18:1. Эта победа стала самой крупной в сезоне среди всех участников чемпионата.
В составе победителей по хет-трику оформили Владислав Гаврик и Сергей Кузьмик, по две шайбы забросили Тимур Гриценко, Юрий Петранговский и Владимир Варивода, по одной шайбе на свой счет записали Владимир Романенко, Игорь Коваленя, Дмитрий Чорный, Дмитрий Игнатенко, Сергей Кузьмик и Максим Слыш.
У проигравших единственную шайбу забросил нападающий Дмитрий Колядинский.

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017.  29-й тур. 10 января
«Кривбасс» (Кривой Рог) - «Дженералз» (Киев) - 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Шайбы:
0:1 - Татаренко (Скрипец, Янишевский), 00:13
1:1 - Савченко (Попов), 14:27
2:1 - Рябенко (Слюсарь, Алексюк), 18:46
2:2 - Янишевский (Овчинников, Костюк), 48:28-бол
3:2 - Алексюк (Михеенок), 53:43-бол
4:2 - Секирко (Попов), 56:28

Кременчук (Кременчуг) – Витязь (Харьков) – 18:1 (5:0, 7:0, 6:1)
Шайбы:
1:0 - Гаврик (Кирющенков), 00:50
2:0 - Чернышенко (Луговой, Чорный), 03:08-бол
3:0 - Гаврик (Кирющенков, Игнатенко), 04:13
4:0 - Гриценко (Коваленя, Варивода), 12:43-бол
5:0 - Гриценко (Петранговский, Коваленя), 16:32
6:0 - Романенко, 22:47
7:0 - Коваленя (Романенко, Гриценко), 26:26
8:0 - Петранговский (Коваленя), 27:40
9:0 - Кузьмик (Коренчук, Слыш), 28:27
10:0 - Варивода (Петранговский, Коваленя), 36:13
11:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 37:08
12:0 - Чорный (Чернышенко), 37:24
13:0 - Игнатенко, 40:40
14:0 - Гаврик (Кирющенков, Исаенко), 46:14
15:0 - Петранговский, 46:32
16:0 - Варивода (Гриценко, Коваленя), 46:41
17:0 - Кузьмик (Коренчук), 49:20
17:1 - Колядинский (Одноворченко), 50:31
18:1 - Слыш (Башко), 52:46-бол

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 75 очков/29 матчей (шайбы 153-35)
2. Кременчук – 66/28 (148-50)
3. Кривбасс – 45/26 (79-60)
4. Дженералз – 31/26 (59-99)
5. Витязь – 12/25 (59-157)
6. Белый Барс – 11/26 (48-145)
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