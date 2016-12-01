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НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Коламбус», «Чикаго» в овертайме одолел «Баффало», «Сан-Хосе» проиграл «Миннесоте» и другие результаты

Вашингтон — Коламбус (5:0)

В ночь на 6 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:0. «Кэпиталз» прервали победную серию «Коламбуса», которая продолжалась 16 матчей.
Несмотря на поражение «Коламбус» сохранил лидерство в Восточной конференции и в текущем чемпионате в целом (58 очков, 37 матчей), «Вашингтон» занимает в конференции 5-е место (53 очка, 38 матчей).

В НХЛ определили звезд очередного игрового дня.
Первой звездой признана молодежная сборная США, выигравшая финальный матч МЧМ-2017 у сборной Канады (5:4 Б). Решающий буллит забил проспект «Анахайма» Трой Терри.
Второй звездой назван форвард «Эдмонтона» Патрик Марун с хет-триком в ворота «Бостона» (4:3).
Третьей звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Колтон Сиссонс, сделавший хет-трик в матче с «Тампой Бэй» (6:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/32 матча
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 21/39
3. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/41
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 20/37
5. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/34
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 14 голов/31 передача/40 матяей
2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 16/27/38
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/16/32
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 19/23/39
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 12/28/41
6. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/24/41
7. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 14/25/39
8. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 18/20/37
9. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15/23/33
10. Фил Кессел (Даллас Старз) – 12/26/38

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 5 января
Вашингтон — Коламбус  — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Винник (Бигл, Шмидт) — 05:06
2:0 — Карлсон (Юханссон, Кузнецов) — 11:32
3:0 — Шмидт (Овечкин, Бекстрем) — 27:28
4:0 — Бураковски (Карлсон) — 36:27
5:0 — Уильямс (Кузнецов) — 45:36
Вратари: Холтби – Бобровский (Макиленни)
Броски: 27 (6+13+8) – 29 (11+10+8)
Три звезды: Холтби, Карлсон, Шмидт – все Вашингтон

Бостон – Эдмонтон – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
0:1 – Марун (Драйзайтль, Макдэвид) – 01:08
1:1 – Миллер (Крюг, Царник) – 07:16
2:1 – Бержерон (Миллер, Пастрняк) – 30:43
2:2 – Марун (Макдэвид, Грайба) – 33:09
2:3 – Нюджент-Хопкинс (Беннинг) – 40:14
2:4 – Марун – 49:02
3:4 – Крейчи (Маршанд, Бержерон) – 57:04
Вратари: Раск – Талбо
Броски: 36 (13+15+8) – 25 (8+9+8)
Три звезды: Марун (Э), Бержерон (Б), Макдэвид (Э)

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
0:1 – Фишер (Экхольм, Джохансен) – 02:25 (5х4)
0:2 – Форсберг (Джохансен, Фиала) – 23:56
1:2 – Джонсон (Киллорн, Хедман) – 26:12 (5х4)
1:3 – Сиссонс (Фишер) – 33:21
1:4 – Эллис (Арвидссон, Уилсон) – 34:04
1:5 – Сиссонс (Йернкрук) – 54:02 (en)
1:6 – Сиссонс (Битетто, Йернкрук) 57:00
Вратари: Василевский – Ринне
Броски: 28 (5+11+12) – 19 (4+7+8)
Три звезды: Фишер, Сиссонс, Ринне – все Нэшвилл

Сент-Луис – Каролина – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
0:1 – Райан (Дж.Стаал, Макгинн) – 01:09
1:1 – Эдмундсон (Штястны, Стеен) – 23:04
2:1 – Тарасенко (Лехтеря, Фаббри) – 27:27 (5х4)
2:2 – Макклемент (Песке, Слэвин) – 31:02
2:3 – Скиннер (Раск, Хэнифин) – 53:52 (5х4)
2:4 – Райан (Макгинн, Дж.Стаал) – 58:41 (en)
Вратари: Аллен – Уорд
Броски: 23 (6+10+7) – 29 (7+12+10)
Три звезды: Райан (К), Скиннер (К), Тарасенко (СЛ)

Чикаго – Баффало – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
0:1 – Фолиньо – 7:21
1:1 – Хартман – 16:20
1:2 – Окпосо (Ристолайнен, О′Райлли) 38:10 (5х4)
2:2 – Анисимов (Кэйн, Кемпни) – 38:28
2:3 – Айкел (Окпосо, О′Райлли) – 41:10 (5х4)
3:3 – Анисимов (Кит, Кэйн) – 57:56
4:3 – Кэйн (Ялмарссон, Тэйвс) – 60:56 (3х3)
Вратари: Кроуфорд – Нилссон
Броски: 43 (20+9+11+3) – 20 (6+6+8+0)
Три звезды: Анисимов (Ч), Кэйн (Ч), О’Райлли (Б)

Лос-Анджелес – Детройт – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
0:1 – Ванек (Атанасиу, Нильсен) – 01:42
0:2 – Атанасиу (Манта) – 10:02
0:3 – Ванек (Эрикссон, Атанасиу) – 18:17
0:4 – Манта (Дженсен, Татар) – 47:33
Вратари: Заткофф – Коро
Броски: 34 (12+13+9) – 22 (14+2+6)
Три звезды: Атанасиу, Ванек, Коро – все Детройт

Сан-Хосе – Миннесота – 4:5 (0:0, 2:1, 2:4)
1:0 – Донской (Диллон, Лабанк) – 28:22
2:0 – Павелски (Кутюр, Бернс) – 31:27 (4х4)
2:1 – Э.Стаал (Койл, Паризе) – 38:59 (5х4)
2:2 – Паризе (Э.Стаал, Нидеррайтер) – 42:08
3:2 – Уорд (Марло, Бернс) – 43:49
4:2 – Марло (Тирни, Уорд) – 44:21
4:3 – Э.Стаал (Паризе) – 45:06
4:4 – Койву (Цукер, Гранлунд) – 48:23
4:5 – Койву (Цукер, Гранлунд) – 50:18
Вратари: Джонс – Дубник
Броски: 34 (8+15+11) – 26 (5+6+15)
Три звезды: Койву, Стаал, Паризе – все Миннесота

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 58 очков / 37 матчей
2. Питтсбург – 55/38
3. Рейнджерс – 55/41
4. Монреаль – 54/39
5. Вашингтон –  53/38
6. Филадельфия – 45/40
7. Оттава – 44/37
8. Бостон – 44/41
9. Торонто – 42/37
10. Тампа-Бэй – 42/40
11. Каролина – 41/38
12. Флорида – 40/39
 13. Нью-Джерси – 39/39
14. Детройт – 39/39
15. Баффало – 37/38
16. Айлендерс – 36/36

Западная конференция
1. Чикаго – 53 очка /41 матч
2. Миннесота – 52/37
3. Сан-Хосе – 48/39
4. Анахайм – 48/40
5. Эдмонтон – 47/40
6. Сент-Луис – 45/39
7. Калгари – 44/40
8. Лос-Анджелес – 42/39  
9. Нэшвилл – 41/38
10. Ванкувер – 41/40
11.  Виннипег – 41/41
12. Даллас – 40/39
13. Аризона – 27/38
14. Колорадо – 25/38
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