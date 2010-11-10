МЧМ по хоккею-2017. Сборная США стала чемпионом, одолев по буллитам Канаду, Россия – бронзовый призер

В ночь на 6 января в Монреале (Канада) завершился молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет.Сборная США стала победителем чемпионата мира. Основное время финального матча с Канадой завершилось со счетом 4:4, а чемпион определился в серии буллитов.Голами в составе сборной США в основное время отметились Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48). У канадцев голы на свой счет записали Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45).В серии буллитов победили американцы, а единственным игроком, реализовавшим свою попытку, стал Трой Терри.Таким образом, американцы выиграли 4-й титул в истории турнира. До этого они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах. Причем, что в первых двух случаях в финальном матче они также обыгрывали канадцев.

Хоккей. Чемпионат мира U20. Монреаль (Канада). 5 января

В матче за бронзу сборная России в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1. В основное время команды не смогли выявить победителя, а на 33-й секунде овертайма победу России принес Денис Гурьянов.— Канада — 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)0:1 – Шабо (Барзал, Жозеф) – 4:580:2 – Лозок (Стивенс) – 9:021:2 – Макэвой (Гринвей Фокс) – 23:042:2 – Беллоуз (Фокс, Томпсон) – 29:30 (5х4)2:3 – Руа (Бин, ДЖост) – 41:52 (5х4)2:4 – Жозеф (Маклеод, Шабо) – 44:053:4 – Беллоуз (Макэвой) – 44:444:4 – Уайт (Фокс, Келлер) – 47:075:4 – Терри – 80:00 ПБПерсонс - Харт35 (6-13-9-7) – 50 (10-11-10-17)12 (2-4-4-2) – 4 (2-2-0-0)Швеция –- 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)0:1 - Капризов (Воробьев, Рыков) – 20:161:1 - Дален – 30:111:2 - Гурьянов – 60:33 (3х3)Сандстрем – Самсонов39 (15-14-10-0)– 26 (3-8-13-2)4 (0-4-0-0) – 6 (6-0-0-0)