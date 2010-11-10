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МЧМ по хоккею-2017. Сборная США стала чемпионом, одолев по буллитам Канаду, Россия – бронзовый призер

МЧМ по хоккею-2017. Сборная США стала чемпионом, одолев по буллитам Канаду, Россия – бронзовый призер

В ночь на 6 января в Монреале (Канада) завершился молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет.

Сборная США стала победителем чемпионата мира. Основное время финального матча с Канадой завершилось со счетом 4:4, а чемпион определился в серии буллитов.
Голами в составе сборной США в основное время отметились Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48). У канадцев голы на свой счет записали Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45).

В серии буллитов победили американцы, а единственным игроком, реализовавшим свою попытку, стал Трой Терри.

Таким образом, американцы выиграли 4-й титул в истории турнира. До этого они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах. Причем, что в первых двух случаях в финальном матче они также обыгрывали канадцев.

В матче за бронзу сборная России в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1. В основное время команды не смогли выявить победителя, а на 33-й секунде овертайма победу России принес Денис Гурьянов.

Хоккей. Чемпионат мира U20. Монреаль (Канада). 5 января
Финал
США — Канада — 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – Шабо (Барзал, Жозеф) – 4:58
0:2 – Лозок (Стивенс) – 9:02
1:2 – Макэвой (Гринвей Фокс) – 23:04
2:2 – Беллоуз (Фокс, Томпсон) – 29:30 (5х4)
2:3 – Руа (Бин, ДЖост) – 41:52 (5х4)
2:4 – Жозеф (Маклеод, Шабо) – 44:05
3:4 – Беллоуз (Макэвой) – 44:44
4:4 – Уайт (Фокс, Келлер) – 47:07
5:4 – Терри – 80:00 ПБ
Вратари: Персонс - Харт
Броски: 35 (6-13-9-7) – 50 (10-11-10-17)
Штраф: 12 (2-4-4-2) – 4 (2-2-0-0)

Матч за бронзу
Швеция – Россия -  1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 - Капризов (Воробьев, Рыков) – 20:16
1:1 - Дален – 30:11
1:2 - Гурьянов – 60:33 (3х3)
Вратари: Сандстрем – Самсонов
Броски: 39 (15-14-10-0)– 26 (3-8-13-2)
Штраф: 4 (0-4-0-0) – 6 (6-0-0-0)
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