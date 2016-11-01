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НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», «Монреаль» одолел в овертайме «Даллас», «Детройт» всухую проиграл «Анахайму» и другие результаты

Филадельфия –Рейнджерс (2:5)

В ночь на 5 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

В НХЛ определили три лучших хоккеиста очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард молодежной сборной США Трой Терри, забивший 3 гола в послематчевой серии в полуфинальном матче МЧМ-2017 с Россией (4:3 Б).

Второй звездой назван капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачиоретти, оформивший дубль в в ворота «ДаллассСтарз» (4:3 ОТ).  

Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/32 матча
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 21/38
3. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 21/41
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 20/37
5. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/33
 
 Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 16 голов/27 передач/38 матчей
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 14/29/39
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/16/32
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 18/23/38
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/24/40
6. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 14/25/39
7. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 18/20/36
8. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15/23/32
9. Фил Кессел (Даллас Старз) – 12/26/38
10. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 13/24/40

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 января
Флорида – Виннипег – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
0:1 – Мэттиас (Лаури, Постма) – 25:00
0:2 – Лайне (Литтл) – 27:24 (4х4)
1:2 – Маккегг (Экблад, Ягр) – 38:18
1:3 – Элерс (Литтл) – 42:46
1:4 – Шайфли (Лайне, Труба)  - 52:05
Вратари: Люонго – Хеллебайк
Броски: 32 (7+15+10) – 39 (10+17+12)
Три звезды: Хеллебайк (В), Литтл (В), Ягр (Ф)

Филадельфия – Рейнджерс – 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)
0:1 – Хэйс (Шей, Грабнер) – 22:08
0:2 – Крайдер (Зукарелло-Асен, Степан) – 45:01
0:3 – Грабнер (Джирарди, Миллер) – 51:13
1:3 – Ворачек (Гостисбеер, Жиру) – 52:32
1:4 – Хэйс ( Миллер) – 54:15
2:4 – Ворачек – (Дель Зотто, Раффль) – 57:08
2:5 – Грабнер – 57:45
Вратари: Мэйсон – Лундквист
Броски: 32 (8+12+12) – 28 (9+9+10)
Три звезды: Хэйс (НЙ), Лундквист (НЙ), Ворачек (Ф)

Даллас – Монреаль – 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
0:1 – 10 Болье (Дано) – 10:38
1:1 – 14 Сегин (Шарп, Джонс) – 14:44
2:1 – 32 Клингберг (Спецца, Икин) – 32:29 (5х4)
2:2 – 42 Радулов (Уэбер, Болье) – 42:58 (5х4)
2:3 – 44 Пачиоретти (Уэбер, Болье) – 44:13
3:3 – 57 Линделль (Клингберг) – 57:13
3:4 – 60 Пачиоретти (Дано, Петри) – 60:19 (3х3)
Вратари: Лехтонен – Монтойя
Броски: 42 (15+16+11+0) – 33 (14+7+11+1)
Три звезды: Болье (М), Клингберг (Д), Пачиоретти (М)
 
Калгари – Колорадо – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – Верстиг (Чейссон, Монахан)- 15:25 (5х4)
2:0 – Баклунд (Ткачак, Джиордано) – 37:20
3:0 – Чейссон (Монахан, Броди) – 53:25
4:0 – Годро (Броди, Джиордано) – 54:09 (5х3)
4:1 – Уиркош (Игинла) – 58:35
Вратари: Эллиотт – Пикар
Броски: 37 (9+14+14) – 18 (4+7+7)
Три звезды: Джиордано, Чейссон, Эллиотт – все Калгари

Ванкувер – Аризона – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 – Берчи – 09:51
2:0 – Саттер – 46:53 (бул)
3:0 – Хорват (Танев, Берроуз) – 53:43
Вратари: Миллер – Смит
Броски: 24 (7+7+10) – 22 (10+2+10)
Три звезды: Хорват, Саттер, Миллер – все Ванкувер

Анахайм – Детройт – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Ричи (Каше, Верметт) – 13:54
2:0 – Каше (Биекса, Верметт) – 57:06
Вратари: Гибсон – Мразек
Броски: 24 (10+9+5) – 23 (6+8+9)
Три звезды: Гибсон, Ричи, Каше – все Анахайм

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 58 очков / 36 матчей
2. Питтсбург – 55/38
3. Рейнджерс – 55/41
4. Монреаль – 54/39
5. Вашингтон –  51/37
6. Филадельфия – 45/40
7. Оттава – 44/37
8. Бостон – 44/40
9. Торонто – 42/37
10. Тампа-Бэй – 42/39
 11. Флорида – 40/39
12. Каролина – 39/37
13. Нью-Джерси – 39/39
14. Детройт – 37/38
15. Айлендерс – 36/36
16. Баффало – 36/37

Западная конференция
1. Чикаго – 51 очко /40 матчей
2. Миннесота – 50/36
3. Сан-Хосе – 48/38
4. Анахайм – 48/40
5. Сент-Луис – 45/38
6. Эдмонтон – 45/39
7. Калгари – 44/40
8. Лос-Анджелес – 42/38  
9. Ванкувер – 41/40
10.  Виннипег – 41/41
11. Даллас – 40/39
12. Нэшвилл – 39/37
13. Аризона – 27/38
14. Колорадо – 25/38
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