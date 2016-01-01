МЧМ по хоккею-2017. США обыграли Россию по буллитам и вышли в финал

Хоккей. Чемпионат мира U20. Монреаль (Канада). 4 января

В Монреале (Канада) проходит 41-й молодежный чемпионат мира по хоккею.В первом полуфинальном матче сборная США по буллитам одержала победу над командой России со счетом 4:3.В основное время россияне вели 1:0 и 2:1 и отыгрались на 47-й минуте – 3:3, после чего голов не было и игра перешла в овертайм.В дополнительное время командам не удалось выявить победителя.В серии буллитов соперники выполнили по семь бросков, а решающей стала попытка Троя Терри, который за серию точно исполнил все три своих буллита и принес победу своей сборной.Таким образом, сборная США стала первым финалистом чемпионата, а россияне за бронзу поспорят с проигравшими в полуфинале – Канада – Швеция.– Россия – 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)0:1 - Капризов (Воробьев) – 11:54,1:1 - Уайт (Келлер, Джонс) – 19:051:2 - Гурьянов (Кудако, Карнаухов) – 21:172:2 - Канин (Гринвей, Бракко) - 30:23, (5х4)3:2 - Уайт (Андерсон, Келлер) – 36:213:3 - Гурьянов – 46:044:3 – Терри – 70:00 ПБПарсонс – Самсонов43 – 362 – 8