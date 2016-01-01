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МЧМ по хоккею-2017. США обыграли Россию по буллитам и вышли в финал

МЧМ-2017. США – Россия – 4:3 Б. Победный буллит Троя Терри

В Монреале (Канада) проходит 41-й молодежный чемпионат мира по хоккею.
В первом полуфинальном матче сборная США по буллитам одержала победу над командой России со счетом 4:3.
В основное время россияне вели 1:0 и 2:1 и отыгрались на 47-й минуте – 3:3, после чего голов не было и игра перешла в овертайм.
В дополнительное время командам не удалось выявить победителя.
В серии буллитов соперники выполнили по семь бросков, а решающей стала попытка Троя Терри, который за серию точно исполнил все три своих буллита и принес победу своей сборной.

Таким образом, сборная США стала первым финалистом чемпионата, а россияне за бронзу поспорят с проигравшими в полуфинале – Канада – Швеция.

Хоккей. Чемпионат мира U20. Монреаль (Канада). 4 января
½  финала.
США – Россия – 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Шайбы
0:1 - Капризов (Воробьев) – 11:54,
1:1 - Уайт (Келлер, Джонс) – 19:05
1:2 - Гурьянов (Кудако, Карнаухов) – 21:17
2:2 - Канин (Гринвей, Бракко) - 30:23, (5х4)
3:2 - Уайт (Андерсон, Келлер) – 36:21
3:3 - Гурьянов – 46:04
4:3 – Терри – 70:00 ПБ
Вратари: Парсонс – Самсонов
Броски: 43 – 36
Штраф: 2 – 8
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