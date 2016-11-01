НХЛ. «Коламбус» победил «Эдмонтон», «Вашингтон» обыграл в овертайме «Тороното», «Рейнджерс» проиграл «Баффало» и другие результаты

В ночь на 4 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.



«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1 и продлил свою победную серию до 16 матчей.



В НХЛ определили три лучших хоккеиста очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).

Второй звездой назван капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачиоретти, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ).

Третьей звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Тампа Бэй Лайтнинг» (6:4).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/32 матча

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 21/38

3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 20/37

4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 20/40

5. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/33



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 16 голов/27 передач/38 матчей

2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14/29/39

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/16/32

4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 18/23/38

5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/24/40

6. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 18/20/36

7. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15/23/32

8. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/25/38

9. Фил Кессел (Даллас Старз) – 12/26/38

10. 9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/40



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 3 января

Нью Йорк Рейнджерс – Баффало Сэйбрз – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – Гиргенсонс (Джионта, Каррье) – 12:27

0:2 – Кэйн (Окпосо, Райнхарт) – 19:21

0:3 – Бэйли - 21:03

1:3 – Холден (Линдберг, Миллер) – 35:55

1:4 – Айкел (Моулсон, Райнхарт) – 41:10 (6х4)

Вратари: Лундквист 15/19 – Нильссон 24/25



Вашингтон Кэпиталз – Торонто Мэйпл Лифс – 6:5 ОТ (2:3, 0:1, 3:1, 1:0)

1:0 – Уильямс (Кузнецов, Орлов) – 1:14 (5х4)

1:1 – Кадри (Марнер, ван Римсдайк) – 6:39 (5х4)

1:2 – Браун (Мэттьюс, Хайман) – 11:44

2:2 – Оши (Уильямс) – 16:00

2:3 – Готье (Кэррик) – 18:06

2:4 – Комаров (В. Нюландер, Мэттьюс) – 33:33

3:4 – Кузнецов (Уильямс, Юханссон) – 42:20

4:4 – Орлов (Эллер, Нисканен) – 43:39

4:5 – Марнер (Бозак, ван Римсдайк) – 51:08

5:5 – Карлсон (Кузнецов, Юханссон) – 53:55

6:5 – Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 60:22 (3х3)

Вратари: Грубауэр 15/17, Холтби 5/8 – Андерсен 23/29



Каролина Харрикейнз – Нью-Джерси Дэвилз – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

0:1 – Хенрик (Сиверсон, Каммаллери) – 34:56

0:2 – Каммаллери (Палмиери, Хенрик) – 51:30

1:2 – Ахо (Терявяйнен, Хэйнси) – 52:24

1:3 – Палмиери- 58:00 (en)

Вратари: К. Уорд 15/17 – Шнайдер 29/30



Коламбус Блю Джекетс – Эдмонтон Ойлерз – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Эткинсон (Веннберг, Веренски) – 12:32 (5х4)

1:1 – Клефбом (Эберле, Марун) – 25:39

2:1 – Карлссон (Джонс, Саад) – 30:43 (5х4)

3:1 – Фолиньо – 42:45

Вратари: Бобровский 21/22 – Тэлбот 32/35



Тампа-Бэй Лайтнинг – Виннипег Джетс – 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

0:1 – Шайфли (Энстрем, Лайне) – 7:25 (5х4)

1:1 – Пека (Киллорн, Наместников) – 23:43

1:2 – Элерс () – 14:30 (бул)

1:3 – Труба (Уилер, Перро) – 25:19

1:4 – Бафлин (Уилер, Моррисси) – 34:44

2:4 – Палат (Кучеров, Джонсон) – 43:26

2:5 – Элерс (Труба, Лайне) – 49:28

3:5 – Кучеров (Хедман, Джонсон) – 52:22 (5х4)

4:5 – Кучеров (Друэн, Хедман) – 57:29 (5х4)

4:6 – Лайне (Элерс, Шайфли) – 58:37 (en)

Вратари: Ан. Василевский 28/33 – Хеллибак 32/36.



Нэшвилл Предаторз – Монреаль Канадиенс – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – Фиала (Йоси, Эллис) – 39:06

1:1 – Уэбер (Митчелл, Радулов) – 44:26

1:2 – Пачиоретти (Болье, Радулов) – 64:30 (3х3)

Вратари: Ринне 41/43 – Прайс 22/23



Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес Кингз – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – Кутюр (Мартин, Лабанк) – 31:26

1:1 – Картер (Копитар, Маззин) – 43:03 (5х4)

1:2 – Пирсон (Картер) – 60:58 (3х3)

Вратари: М.Джонс 33/35 – Будай 26/27



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Коламбус – 58 очков / 36 матчей

2. Питтсбург – 55/38

3. Рейнджерс – 53/40

4. Монреаль – 52/38

5. Вашингтон – 51/37

6. Филадельфия – 45/39

7. Оттава – 44/37

8. Бостон – 44/40

9. Торонто – 42/37

10. Тампа-Бэй – 42/39

11. Флорида – 40/38

12. Каролина – 39/37

13. Нью-Джерси – 39/39

14. Детройт – 37/37

15. Айлендерс – 36/36

16. Баффало – 36/37



Западная конференция

1. Чикаго – 51 очко /40 матчей

2. Миннесота – 50/36

3. Сан-Хосе – 48/38

4. Анахайм – 46/39

5. Сент-Луис – 45/38

6. Эдмонтон – 45/39

7. Лос-Анджелес – 42/38

8. Калгари – 42/39

9. Нэшвилл – 39/37

10. Даллас – 39/38

11. Ванкувер – 39/39

12. Виннипег – 39/40

13. Аризона – 27/37

14. Колорадо – 25/37 В ночь на 4 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1 и продлил свою победную серию до 16 матчей.В НХЛ определили три лучших хоккеиста очередного игрового дня.Первой звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).Второй звездой назван капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачиоретти, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ).Третьей звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Тампа Бэй Лайтнинг» (6:4).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/32 матча2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 21/383. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 20/374. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 20/405. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/331. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 16 голов/27 передач/38 матчей2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14/29/393. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/16/324. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 18/23/385. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/24/406. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 18/20/367. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15/23/328. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/25/389. Фил Кессел (Даллас Старз) – 12/26/3810. 9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/40Нью Йорк Рейнджерс –– 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)0:1 – Гиргенсонс (Джионта, Каррье) – 12:270:2 – Кэйн (Окпосо, Райнхарт) – 19:210:3 – Бэйли - 21:031:3 – Холден (Линдберг, Миллер) – 35:551:4 – Айкел (Моулсон, Райнхарт) – 41:10 (6х4)Лундквист 15/19 – Нильссон 24/25– Торонто Мэйпл Лифс – 6:5 ОТ (2:3, 0:1, 3:1, 1:0)1:0 – Уильямс (Кузнецов, Орлов) – 1:14 (5х4)1:1 – Кадри (Марнер, ван Римсдайк) – 6:39 (5х4)1:2 – Браун (Мэттьюс, Хайман) – 11:442:2 – Оши (Уильямс) – 16:002:3 – Готье (Кэррик) – 18:062:4 – Комаров (В. Нюландер, Мэттьюс) – 33:333:4 – Кузнецов (Уильямс, Юханссон) – 42:204:4 – Орлов (Эллер, Нисканен) – 43:394:5 – Марнер (Бозак, ван Римсдайк) – 51:085:5 – Карлсон (Кузнецов, Юханссон) – 53:556:5 – Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 60:22 (3х3)Грубауэр 15/17, Холтби 5/8 – Андерсен 23/29Каролина Харрикейнз –– 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)0:1 – Хенрик (Сиверсон, Каммаллери) – 34:560:2 – Каммаллери (Палмиери, Хенрик) – 51:301:2 – Ахо (Терявяйнен, Хэйнси) – 52:241:3 – Палмиери- 58:00 (en)К. Уорд 15/17 – Шнайдер 29/30– Эдмонтон Ойлерз – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)1:0 – Эткинсон (Веннберг, Веренски) – 12:32 (5х4)1:1 – Клефбом (Эберле, Марун) – 25:392:1 – Карлссон (Джонс, Саад) – 30:43 (5х4)3:1 – Фолиньо – 42:45Бобровский 21/22 – Тэлбот 32/35Тампа-Бэй Лайтнинг –– 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)0:1 – Шайфли (Энстрем, Лайне) – 7:25 (5х4)1:1 – Пека (Киллорн, Наместников) – 23:431:2 – Элерс () – 14:30 (бул)1:3 – Труба (Уилер, Перро) – 25:191:4 – Бафлин (Уилер, Моррисси) – 34:442:4 – Палат (Кучеров, Джонсон) – 43:262:5 – Элерс (Труба, Лайне) – 49:283:5 – Кучеров (Хедман, Джонсон) – 52:22 (5х4)4:5 – Кучеров (Друэн, Хедман) – 57:29 (5х4)4:6 – Лайне (Элерс, Шайфли) – 58:37 (en)Ан. Василевский 28/33 – Хеллибак 32/36.Нэшвилл Предаторз –– 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)1:0 – Фиала (Йоси, Эллис) – 39:061:1 – Уэбер (Митчелл, Радулов) – 44:261:2 – Пачиоретти (Болье, Радулов) – 64:30 (3х3)Ринне 41/43 – Прайс 22/23Сан-Хосе Шаркс –– 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)1:0 – Кутюр (Мартин, Лабанк) – 31:261:1 – Картер (Копитар, Маззин) – 43:03 (5х4)1:2 – Пирсон (Картер) – 60:58 (3х3)М.Джонс 33/35 – Будай 26/271. Коламбус – 58 очков / 36 матчей2. Питтсбург – 55/383. Рейнджерс – 53/404. Монреаль – 52/385. Вашингтон – 51/376. Филадельфия – 45/397. Оттава – 44/378. Бостон – 44/409. Торонто – 42/3710. Тампа-Бэй – 42/3911. Флорида – 40/3812. Каролина – 39/3713. Нью-Джерси – 39/3914. Детройт – 37/3715. Айлендерс – 36/3616. Баффало – 36/371. Чикаго – 51 очко /40 матчей2. Миннесота – 50/363. Сан-Хосе – 48/384. Анахайм – 46/395. Сент-Луис – 45/386. Эдмонтон – 45/397. Лос-Анджелес – 42/388. Калгари – 42/399. Нэшвилл – 39/3710. Даллас – 39/3811. Ванкувер – 39/3912. Виннипег – 39/4013. Аризона – 27/3714. Колорадо – 25/37