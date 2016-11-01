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НХЛ. «Коламбус» победил «Эдмонтон», «Вашингтон» обыграл в овертайме «Тороното», «Рейнджерс» проиграл «Баффало» и другие результаты

Вашингтон – Торонто (6:5 ОТ)

В ночь на 4 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1 и продлил свою победную серию до 16 матчей.

В НХЛ определили три лучших хоккеиста очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).
Второй звездой назван капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачиоретти, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ).
Третьей звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Тампа Бэй Лайтнинг» (6:4).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/32 матча
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 21/38
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 20/37
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 20/40
5. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/33
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 16 голов/27 передач/38 матчей
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 14/29/39
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/16/32
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 18/23/38
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/24/40
6. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 18/20/36
7. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15/23/32
8. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/25/38
9. Фил Кессел (Даллас Старз) – 12/26/38
10. 9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/40

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 3 января
Нью Йорк Рейнджерс – Баффало Сэйбрз – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – Гиргенсонс (Джионта, Каррье) – 12:27
0:2 – Кэйн (Окпосо, Райнхарт) – 19:21
0:3 – Бэйли  - 21:03
1:3 – Холден (Линдберг, Миллер) – 35:55
1:4 – Айкел (Моулсон, Райнхарт) – 41:10 (6х4)
Вратари: Лундквист 15/19 – Нильссон 24/25

Вашингтон Кэпиталз – Торонто Мэйпл Лифс  – 6:5 ОТ (2:3, 0:1, 3:1, 1:0)
1:0 – Уильямс (Кузнецов, Орлов) – 1:14 (5х4)
1:1 – Кадри (Марнер, ван Римсдайк) – 6:39 (5х4)
1:2 – Браун (Мэттьюс, Хайман) – 11:44
2:2 – Оши (Уильямс) – 16:00
2:3 – Готье (Кэррик) – 18:06
2:4 – Комаров (В. Нюландер, Мэттьюс) – 33:33
3:4 – Кузнецов (Уильямс, Юханссон) – 42:20
4:4 – Орлов (Эллер, Нисканен) – 43:39
4:5 – Марнер (Бозак, ван Римсдайк) – 51:08
5:5 – Карлсон (Кузнецов, Юханссон) – 53:55
6:5 – Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 60:22 (3х3)
Вратари: Грубауэр 15/17, Холтби 5/8 – Андерсен 23/29

Каролина Харрикейнз – Нью-Джерси Дэвилз  – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
0:1 – Хенрик (Сиверсон, Каммаллери) – 34:56
0:2 – Каммаллери (Палмиери, Хенрик) – 51:30
1:2 – Ахо (Терявяйнен, Хэйнси) – 52:24
1:3 – Палмиери- 58:00 (en)
Вратари: К. Уорд 15/17 – Шнайдер 29/30

Коламбус Блю Джекетс  – Эдмонтон  Ойлерз – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)  
1:0 – Эткинсон (Веннберг, Веренски) – 12:32 (5х4)
1:1 – Клефбом (Эберле, Марун) – 25:39
2:1 – Карлссон (Джонс, Саад) – 30:43 (5х4)
3:1 – Фолиньо – 42:45
Вратари: Бобровский 21/22 – Тэлбот 32/35

Тампа-Бэй Лайтнинг  – Виннипег Джетс  – 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)  
0:1 – Шайфли (Энстрем, Лайне) – 7:25 (5х4)
1:1 – Пека (Киллорн, Наместников) – 23:43
1:2 – Элерс () – 14:30 (бул)
1:3 – Труба (Уилер, Перро) – 25:19
1:4 – Бафлин (Уилер, Моррисси) – 34:44
2:4 – Палат (Кучеров, Джонсон) – 43:26
2:5 – Элерс (Труба, Лайне) – 49:28
3:5 – Кучеров (Хедман, Джонсон) – 52:22 (5х4)
4:5 – Кучеров (Друэн, Хедман) – 57:29 (5х4)
4:6 – Лайне (Элерс, Шайфли) – 58:37 (en)
Вратари: Ан. Василевский 28/33 – Хеллибак 32/36.

Нэшвилл Предаторз – Монреаль Канадиенс – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – Фиала (Йоси, Эллис) – 39:06
1:1 – Уэбер (Митчелл, Радулов) – 44:26
1:2 – Пачиоретти (Болье, Радулов) – 64:30 (3х3)
Вратари: Ринне 41/43 – Прайс 22/23

Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес  Кингз – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – Кутюр (Мартин, Лабанк) – 31:26
1:1 – Картер (Копитар, Маззин) – 43:03 (5х4)
1:2 – Пирсон (Картер) – 60:58 (3х3)
Вратари: М.Джонс 33/35 – Будай 26/27

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 58 очков / 36 матчей
2. Питтсбург – 55/38
3. Рейнджерс – 53/40
4. Монреаль – 52/38
5. Вашингтон –  51/37
6. Филадельфия – 45/39
7. Оттава – 44/37
8. Бостон – 44/40
9. Торонто – 42/37
10. Тампа-Бэй – 42/39
 11. Флорида – 40/38
12. Каролина – 39/37
13. Нью-Джерси – 39/39
14. Детройт – 37/37
15. Айлендерс – 36/36
16. Баффало – 36/37

Западная конференция
1. Чикаго – 51 очко /40 матчей
2. Миннесота – 50/36
3. Сан-Хосе – 48/38
4. Анахайм – 46/39
5. Сент-Луис – 45/38
6. Эдмонтон – 45/39
7. Лос-Анджелес – 42/38  
8. Калгари – 42/39
9. Нэшвилл – 39/37
10. Даллас – 39/38
11. Ванкувер – 39/39
12.  Виннипег – 39/40
13. Аризона – 27/37
14. Колорадо – 25/37
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