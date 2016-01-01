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Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

В Канаде проходит 41-й молодежный чемпионат мира по хоккею. Стали известны все полуфинальные пары.

В четвертьфинале Россия обыграла Данию (4:0), США — Швейцарию (3:2), сборная Швеции разгромила Словакию (8:3), а Канада одолела Чехию (5:3).

За место в финале сборная России сразится с командой США 4 января в 22:00 по Киеву. Во втором полуфинале в ночь на 5 января (02:30) сыграют сборные Швеции и Канады.

Оба полуфинальных матча пройдут в Монреале.

Хоккей. Чемпионат мира U20. Монреаль, Торонто (Канада). 2 января
¼ финала
Дания – Россия – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Швеция – Словакия – 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)
США – Швейцария – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Канада – Чехия – 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

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