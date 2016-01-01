НХЛ. «Нью-Джерси» всухую обыграл «Бостон», «Ванкувер» победил «Колорадо»

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 2 января

В ночь на 3 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.«Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду переиграл «Бостон Брюинз со счетом 3:0. Для «Дэвилз» эта победа стала второй в последних пяти матчах. «Бостон» потерпел третье поражений в последних пяти встречах.В Восточной конференции «Бостон» занимает восьмое место (44 очка. 40 матчей), «Нью-Джерси» на 14-м месте (37 очков, 38 матчей).«Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2 и продлили свою победную серию до четырех матчей, «Колорадо» потерпел четвертое поражение подряд.В Западной конференции «Ванкувер» занимает 10-е место (39 очков, 39 матчей), «Колорадо» замыкает турнирную таблицу (25 очков, 37 матчей).В НХЛ определили три лучших хоккеиста очередного игрового дня.Первой звездой признан форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, сделавший дубль в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (4:1).Второй звездой назван голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, сохранившмий свои ворота в неприкосновенности в игре с «Бостоном» (3:0) при 22 отраженных бросках.Третьей его звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Александр Стеен, набравший 2 (1+1) очка в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (4:1), что позволило ему пересечь отметку в 500 набранных очков в лиге.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/32 матча2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 20/363. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 20/374. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/335. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/391. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 16 голов/27 передач/38 матчей2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 14/29/383. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/16/324. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 18/23/385. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/24/406. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/25/387. Фил Кессел (Даллас Старз) – 12/26/388. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 17/20/359. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/4010. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 15/20/37— Бостон Брюинз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)1:0 — Паренто (Холл, Сантини) — 04:122:0 — Калинин (Вуд, Меррилл) — 41:443:0 — Холл (Калинин) — 58:02 (en)Шнайдер — Раск26 (13+7+6) – 22 (12+5+5)Шнайдер, Паренто, Калинин – все Нью-Джерси— Колорадо Эвеланш — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)1:0 — Хорват (Хаттон, Редин) — 24:481:1 — Рантанен (Задоров) — 26:53 (5x4)2:1 — Берчи (Саттер, Седин) — 38:152:2 — Бэрри (Бошмен, Ландеског) — 51:423:2 — Берчи (Седин, Седин) — 56:23 (5x4)Миллер — Пикар24 (6+13+5) – 26 (6+9+10)Бертчи (В), Маккиннон (К), Хорват (В)1. Коламбус – 56 очков / 35 матчей2. Питтсбург – 55/383. Рейнджерс – 53/394. Монреаль – 20/375. Вашингтон – 49/366. Филадельфия – 44/377. Оттава – 44/368. Бостон – 44/409. Тампа-Бэй – 42/3810. Торонто – 41/3611. Флорида – 40/3812. Каролина – 39/3613. Детройт – 37/3714. Нью-Джерси – 37/3815. Айлендерс – 36/3616. Баффало – 34/361. Чикаго – 51 очко /40 матчей2. Миннесота – 50/363. Сан-Хосе – 47/374. Анахайм – 46/395. Сент-Луис – 43/37Эдмонтон – 45/387. Калгари – 42/398. Лос-Анджелес – 40/379. Даллас – 39/3810. Ванкувер – 39/3911. Нэшвилл – 38/3612. Виннипег – 37/3913. Аризона – 27/3714. Колорадо – 25/37