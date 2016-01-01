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НХЛ. «Нью-Джерси» всухую обыграл «Бостон», «Ванкувер» победил «Колорадо»

Нью-Джерси — Бостон (3:0)

В ночь на 3 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

«Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду переиграл «Бостон Брюинз со счетом 3:0. Для «Дэвилз» эта победа стала второй в последних пяти матчах. «Бостон» потерпел третье поражений в последних пяти встречах.
В Восточной конференции «Бостон» занимает восьмое место (44 очка. 40 матчей), «Нью-Джерси» на 14-м месте (37 очков, 38 матчей).

«Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2 и продлили свою победную серию до четырех матчей, «Колорадо» потерпел четвертое поражение подряд.
В Западной конференции «Ванкувер» занимает 10-е место (39 очков, 39 матчей), «Колорадо» замыкает турнирную таблицу (25 очков, 37 матчей).

В НХЛ определили три лучших хоккеиста очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, сделавший дубль в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (4:1).

Второй звездой назван голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, сохранившмий свои ворота в неприкосновенности в игре с «Бостоном» (3:0) при 22 отраженных бросках.

Третьей его звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Александр Стеен, набравший 2 (1+1) очка в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (4:1), что позволило ему пересечь отметку в 500 набранных очков в лиге.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/32 матча
2. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 20/36
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 20/37
4. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/33
5. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/39
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 16 голов/27 передач/38 матчей
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 14/29/38
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26/16/32
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 18/23/38
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/24/40
6. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/25/38
7. Фил Кессел (Даллас Старз) – 12/26/38
8. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 17/20/35
9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/40
10. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 15/20/37

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 2 января
Нью-Джерси Дэвилз  — Бостон Брюинз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 — Паренто (Холл, Сантини) — 04:12
2:0 — Калинин (Вуд, Меррилл) — 41:44
3:0 — Холл (Калинин) — 58:02 (en)
Вратари: Шнайдер — Раск
Броски: 26 (13+7+6) – 22 (12+5+5)
Три звезды: Шнайдер, Паренто, Калинин – все Нью-Джерси

Ванкувер Кэнакс — Колорадо Эвеланш — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
1:0 — Хорват (Хаттон, Редин) — 24:48
1:1 — Рантанен (Задоров) — 26:53 (5x4)
2:1 — Берчи (Саттер, Седин) — 38:15
2:2 — Бэрри (Бошмен, Ландеског) — 51:42
3:2 — Берчи (Седин, Седин) — 56:23 (5x4)
Вратари: Миллер — Пикар
Броски: 24 (6+13+5) – 26 (6+9+10)
Три звезды: Бертчи (В), Маккиннон (К), Хорват (В)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 56 очков / 35 матчей
2. Питтсбург – 55/38
3. Рейнджерс – 53/39
4. Монреаль – 20/37
5. Вашингтон – 49/36
6. Филадельфия – 44/37
7. Оттава – 44/36
8. Бостон – 44/40
9. Тампа-Бэй – 42/38
10. Торонто – 41/36
11. Флорида – 40/38
12. Каролина – 39/36
13. Детройт – 37/37
14. Нью-Джерси – 37/38
15. Айлендерс – 36/36
16. Баффало – 34/36

Западная конференция
1. Чикаго – 51 очко /40 матчей
2. Миннесота – 50/36
3. Сан-Хосе – 47/37
4. Анахайм – 46/39
5. Сент-Луис – 43/37
Эдмонтон – 45/38
7. Калгари – 42/39
8. Лос-Анджелес – 40/37  
9. Даллас – 39/38
10. Ванкувер – 39/39
11. Нэшвилл – 38/36
12.  Виннипег – 37/39
13. Аризона – 27/37
14. Колорадо – 25/37
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