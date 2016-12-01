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НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис», «Ванкувер» в овертайме одолел «Анахайм», «Чикаго» проиграл «Каролине» и другие результаты

Ванкувер – Анахайм (3:2 ОТ)

В ночь на 31 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

«Каролина Харрикейнз» на домашнем льду выиграл у «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2. «Чикаго» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

«Сент-Луис Блюз» дома потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счетом 0:4. Это первая победа «Предаторз» после трех подряд поражений.

«Ванкувер Кэнакс» на своем, отыгравшись со счета 0:2,  одержал в овертайме победу над «Анахайм Дакс» со счетом 3:2. «Кэнакс» выиграли второй матч подряд, «Дакс» проиграли три из последних четырех матчей, причём все в овертайме.

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счетом 2:0. Эта победа стала для «Сан-Хосе» четвёртой подряд.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/31 матч
2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/31
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/36
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/38
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 18/35
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/16 передач/31 матч
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 13/29/37
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 15/26/37
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/23/37
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/23/39
6. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/24/37
7. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/26/37
8. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/39
9. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/34
10. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/38

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 30  декабря
Каролина – Чикаго – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
0:1 – Кемпни (Хартман, Тэйвс) – 6:36
1:1 – Линдхольм (Слэвин, Дж.Стаал) – 8:32
2:1 – Стемпняк (Терявяйнен, Ахо) – 9:37
3:1 – Макклемент – 42:54
3:2 – Хиностроза (Кемпни, Тэйвс) – 45:49
Вратари: Уорд – Дарлинг
Броски: 28 (16+7+5) – 29 (8+10+11)
Три звезды: Уорд, Макклемент, Ахо – все Каролина

Сент-Луис Блюз – Нэшвилл Предаторз – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
0:1 – Вебер (Рибейро, Смит) – 24:52
0:2 – Форсберг (Джохансен, Рибейро) – 27:26 (5х3)
0:3 – Арвидссон (Фишер, Ирвин) – 37:36
0:4 – Уилсон (Эллис, Форсберг) – 48:08 (5х4)
Вратари: Аллен (Хаттон) – Сарос
Броски: 25 (9+4+12) – 23 (6+8+9)
Три звезды: Сарос, Форсберг, Рибейро – все Нэшвилл

Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс– 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 – Гецлаф (Мэнсон, Крамаросса) – 5:48 (4х5)
0:2 – Ракелль (Перри, Линдхольм) – 20:52
1:2 – Эрикссон (Хорват, Хаттон) – 27:59 (5х4)
2:2 – Скилле (Эдлер, Берчи) – 42:02
3:2 – Х.Седин (Эрикссон) – 64:01 (3х3)
Вратари: Миллер – Гибсон
Броски: 26 (7+10+7+2) – 26 (6+10+8+2)
Три звезды: Миллер (В), Перри (А), Х.Седин (В)

Сан-Хосе Шаркс – Филадельфия Флайерз – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Марло (Влэшик, Лабанк) – 16:29 (5х4)
2:0 – Браун (Марло, Павелски) – 55:23
Вратари: Делл – Мэйсон (Столарж)
Броски: 34 (12+9+13) – 21 (7+7+7)
Три звезды: Делл, Марло, Карлссон – все Сан-Хосе

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 54 очка / 34 матча
2. Питтсбург – 53/37
3. Рейнджерс – 51/38
4. Монреаль – 49/36
5. Вашингтон – 45/34
6. Оттава – 44/36
7. Филадельфия – 44/38
8. Бостон – 42/38
9. Тампа-Бэй – 40/37
10. Торонто – 39/35
11. Каролина – 39/35
12. Флорида – 38/37
13. Детройт – 36/36
14. Нью-Джерси – 35/36
15. Айлендерс – 34/35
16. Баффало – 34/35

Западная конференция
1. Чикаго – 51 очко /39 матчей
2. Миннесота – 50/35
3. Сан-Хосе – 47/36
4. Эдмонтон – 44/37
5. Анахайм – 44/38
6. Сент-Луис – 43/37
7. Калгари – 40/38
8. Даллас – 39/37
9. Лос-Анджелес – 38/36
10. Нэшвилл – 38/36
11.  Виннипег – 37/38
12. Ванкувер – 35/37
13. Аризона – 27/36
14. Колорадо – 25/35

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