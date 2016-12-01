НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис», «Ванкувер» в овертайме одолел «Анахайм», «Чикаго» проиграл «Каролине» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 30 декабря

Вратари: Уорд – Дарлинг

В ночь на 31 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.«Каролина Харрикейнз» на домашнем льду выиграл у «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2. «Чикаго» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.«Сент-Луис Блюз» дома потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счетом 0:4. Это первая победа «Предаторз» после трех подряд поражений.«Ванкувер Кэнакс» на своем, отыгравшись со счета 0:2, одержал в овертайме победу над «Анахайм Дакс» со счетом 3:2. «Кэнакс» выиграли второй матч подряд, «Дакс» проиграли три из последних четырех матчей, причём все в овертайме.«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счетом 2:0. Эта победа стала для «Сан-Хосе» четвёртой подряд.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/31 матч2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/313. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/364. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/385. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 18/351. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/16 передач/31 матч2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 13/29/373. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 15/26/374. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/23/375. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/23/396. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/24/377. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/26/378. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/399. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/3410. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/38– Чикаго – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)0:1 – Кемпни (Хартман, Тэйвс) – 6:361:1 – Линдхольм (Слэвин, Дж.Стаал) – 8:322:1 – Стемпняк (Терявяйнен, Ахо) – 9:373:1 – Макклемент – 42:543:2 – Хиностроза (Кемпни, Тэйвс) – 45:4928 (16+7+5) – 29 (8+10+11)Уорд, Макклемент, Ахо – все КаролинаСент-Луис Блюз –– 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)0:1 – Вебер (Рибейро, Смит) – 24:520:2 – Форсберг (Джохансен, Рибейро) – 27:26 (5х3)0:3 – Арвидссон (Фишер, Ирвин) – 37:360:4 – Уилсон (Эллис, Форсберг) – 48:08 (5х4)Аллен (Хаттон) – Сарос25 (9+4+12) – 23 (6+8+9)Сарос, Форсберг, Рибейро – все НэшвиллДакс– 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)0:1 – Гецлаф (Мэнсон, Крамаросса) – 5:48 (4х5)0:2 – Ракелль (Перри, Линдхольм) – 20:521:2 – Эрикссон (Хорват, Хаттон) – 27:59 (5х4)2:2 – Скилле (Эдлер, Берчи) – 42:023:2 – Х.Седин (Эрикссон) – 64:01 (3х3)Миллер – Гибсон26 (7+10+7+2) – 26 (6+10+8+2)Миллер (В), Перри (А), Х.Седин (В)– Филадельфия Флайерз – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)1:0 – Марло (Влэшик, Лабанк) – 16:29 (5х4)2:0 – Браун (Марло, Павелски) – 55:23Делл – Мэйсон (Столарж)34 (12+9+13) – 21 (7+7+7)Делл, Марло, Карлссон – все Сан-Хосе1. Коламбус – 54 очка / 34 матча2. Питтсбург – 53/373. Рейнджерс – 51/384. Монреаль – 49/365. Вашингтон – 45/346. Оттава – 44/367. Филадельфия – 44/388. Бостон – 42/389. Тампа-Бэй – 40/3710. Торонто – 39/3511. Каролина – 39/3512. Флорида – 38/3713. Детройт – 36/3614. Нью-Джерси – 35/3615. Айлендерс – 34/3516. Баффало – 34/351. Чикаго – 51 очко /39 матчей2. Миннесота – 50/353. Сан-Хосе – 47/364. Эдмонтон – 44/375. Анахайм – 44/386. Сент-Луис – 43/377. Калгари – 40/388. Даллас – 39/379. Лос-Анджелес – 38/3610. Нэшвилл – 38/3611. Виннипег – 37/3812. Ванкувер – 35/3713. Аризона – 27/3614. Колорадо – 25/35