Овечкину пришлось перелезть через забор, чтобы успеть на матч с «Нью-Джерси»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин был вынужден лезть через забор собственного дома, чтобы не опоздать на матч своей команды с «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом хоккеист сообщил в своем



Ворота дома хоккеиста не открывались из-за отключенного электричества. Через ограду Овечкин перелез при помощи своего одноклубника, нападающего Евгения Кузнецова, и электрика, одолжившего стремянку.



«Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик», — прокомментировал ситуацию Овечкин.



Отметим, что в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» по буллитам –

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин был вынужден лезть через забор собственного дома, чтобы не опоздать на матч своей команды с «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом хоккеист сообщил в своем инстаграме (видео).Ворота дома хоккеиста не открывались из-за отключенного электричества. Через ограду Овечкин перелез при помощи своего одноклубника, нападающего Евгения Кузнецова, и электрика, одолжившего стремянку.«Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик», — прокомментировал ситуацию Овечкин.Отметим, что в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» по буллитам – 1:2 Б