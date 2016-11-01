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НХЛ. «Коламбус» продлил серию побед до 14 матчей, «Рейнджерс» обыграл «Аризону», «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» и другие результаты

Виннипег — Коламбус (3:5)

В ночь на 30 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде выиграл у «Винипег Джетс» со счетом 5:3 и продлил свою победную серию до 14-ти матчей.
«Коламбус» вышел на первое место в Восточной конференции (54 очка, 34 матча), обойдя «Питтсбург Пингвинз» (53 очка, 37 матчей).

«Миннесота Уайлд» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:4. Эта победа стала для «Уайлд» 12-й подряд.
На Западе «Миннесота» занимает второе место (50 осков, 35 матчей), «Айлендерс» на Востоке – 15-й (34 очка, 35 матчей)/

В НХЛ определили три звезды очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Пампел, оформивший свой первый хет-трик в лиге в матче с «Аризоной Койотс» (6:4).
Второй звездой назван голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кит Кинкейд, отразивший 43 из 44 бросков в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 Б).
Третьей звездой дня стал форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/31 матч
2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/31
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/36
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/38
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 18/35
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/16 передач/31 матч
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 13/29/37
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 15/26/37
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/23/36
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/23/38
6. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/4/37
7. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/26/37
8. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/38
9. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/34
10. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/37

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 29  декабря
Виннипег Джетс  — Коламбус Блю Джекетс  — 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
1:0 — Мэттьяс (Троуба, Лоури) — 02:36
1:1 — Саад (Фолиньо) — 07:55 (
1:2 – Фолиньо (Веренски, Ганье) – 16:29 (5x4)
1:3 – Веннберг (Фолиньо) – 28:21
1:4 – Веннберг (Веренски, Джонс) – 40:45 (5x4)
2:4 – Литтл (Стэффорд, Уилер) – 46:29 (5x4)
2:5 – Седлак (Джонсон) – 54:31
3:5 – Перро (Уилер, Бафлин) – 58:27 (5x4)
Вратари: Хатчинсон — Бобровский
Броски: 34 (14+8+12) – 35 (12+13+10)
Три звезды: Фолиньо, Веннберг, Веренски – все Коламбус

«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 — Баклунд (Ткачук, Энгелланд) — 11:09
1:1 — Верметт (Перри, Биекса) — 26:16 (5х4)
1:2 — Сильверберг (Кеслер, Хольцер) — 45:37
1:3 — Ракелль (Кеслер, Верметт) — 48:30 (5х4)
Вратари: Джонсон – Гибсон
Броски: 32 (13+8+11) – 25 (7+10+8)
Три звезды: Верметт (А), Баклунд (К), Гибсон (А)

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
1:0 — Шор (Корпикоски, Ивз) — 05:11 (5х4)
2:0 — Сегин (Бенн, Спецца) — 11:28
2:1 — Дюшейн (Рантанен, Бэрри) — 15:48
3:1 — Олексиак (Сегин, Бенн) — 24:52
3:2 — Григоренко (Бэрри, Дюшейн) — 47:27
4:2 — Сегин (Спецца, Бенн) — 59:34
Вратари: Лехтонен – Пикар
Броски: 34 (10+13+11) – 19 (6+7+6)
Три звезды: Сегин (Д), Бенн (Д), Дюшейн (К)

«Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
0:1 — Пампел (Веси) — 02:24 (5х4)
0:2 — Холден (Миллер, Хейз) — 08:01 (5х4)
1:2 — Дворак (Мерфи, Экман-Ларссон) — 15:16
1:3 — Крайдер (Холден, Цуккарелло) — 21:13
2:3 — Дюклер (Круз, Чикран) — 35:32
3:3 — Ридер (Врбата, Ганзал) — 47:32 (5х4)
3:4 — Пампел (Макдона, Хейз) — 54:40 (5х4)
3:5 — Миллер (Хейз, Фаст) — 59:33
3:6 — Пампел (Пирри, Гривик) — 59:43 (5х4)
Вратари: Смит – Раанта
Броски: 21 (8+5+8) – 32 (11+13+8)
Три звезды: Пампел (НЙ), Дюклер (А), Холден (НЙ)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
1:0 — Марун (Эберле, Беннинг) — 22:32 (5х4)
1:1 — Шор — 43:05
2:1 — Гриба (Эберле, Лучич) — 46:59
3:1 — Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль) — 59:46
Вратари: Талбо – Будай
Броски: 35 (9+13+13) – 29 (8+10+11)
Три звезды: Гриба (Э), Будай (ЛА), Марун (Э)

«Нэшвилл Предаторз»  — «Чикаго Блэкхоукс»  — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
0:1 – Анисимов (Кит, Панарин) – 13:19 (5x4)
1:1 – Форсберг (Джохансен) – 13:56
2:1 – Фишер (Экхольм, Джохансен) – 46:13 (5x4)
2:2 – Тэйвз (Сибрук, Кейн) – 51:04 (5x4)
2:3 – Кейн – 54:48
Вратари: Ринне — Кроуфорд
Броски: 38 (16+9+13) – 23 (6+10+7)
Три звезды: Тэйвз (Ч), Фишер (Н), Форсберг (Н)

«Флорида Пантерз»  – «Монреаль Канадиенс»  – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
1:0 – Демерс (Йокинен, Маршессо) – 13:58
1:1 – Пачьоретти (А. Радулов, Болье) – 25:45 (5x4)
2:1 – Трочек (Яндл) – 29:02 (5x4)
2:2 – Галлахер (Дано) – 57:23
2:3 – Дано (Пачьоретти) – 60:39 (3x3)
Вратари: Раймер — Монтойя
Броски: 33 (9+16+8+0) – 41 (17+10+12+2)
Три звезды: Дано (М), Трочек (Ф), Монтойя (М)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Торонто Мэйпл Лифс»  2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
0:1 – Мэттьюс (Хаймен) – 14:46
0:2 – Бозак (ван Римсдайк, Зайцев) – 29:26
1:2 – Бойл (Друен, Шустр) – 32:12
2:2 – Палат (Кучеров) – 37:38  
2:3 – Кадри (Нюландер, Мэттьюс) – 63:37 (4x3)
Вратари: Василевский — Бибо
Броски: 27 (8+8+11+0) – 35 (12+10+10+3)
Три звезды: Кадри (Т), Бойл (ТБ), Мэттьюз (Т)

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Джерси Дэвилз»  – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Паренто – 21:05
1:1 – Винник (Бигл, Карлсон) – 43:50 (4x5)
1:2 – Каммальери – 65:00 ( ПБ)
Вратари: Холтби – Кинкейд
Броски: 44 (14+15+11+4) – 27 (8+7+8+4)
Три звезды: Кинкейд (НД), Холтби (В), Винник (В)

«Баффало Сэйбрз»  – «Бостон Брюинз»  – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
1:0 – Фолиньо (Айкел, Мулсон) – 01:32
2:0 – Окпосо (Мулсон, Райнхарт) – 18:10 (5x4)
2:1 – Бержерон (Маршан, Круг) – 23:20
2:2 – Крейчи (Ватрано) – 36:13 (5x4)
2:3 – Спунер – 56:07
2:4 – Спунер – 59:08 (en)
Вратари: Ленер – Раск
Броски: 33 (16+10+7) – 38 (9+16+13)
Три звезды: Крейчи, Спунер, Раск – все Бостон

«Миннесота Уайлд»  – «Нью-Йорк Айлендерс» 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
1:0 – Сканделла (Фолин, Гранлунд) – 12:34
1:1 – Чимера (Хики, Лэдд) – 14:05
1:2 – Ледди (Бэйли, Таварес) – 26:15 (5х4)
2:2 – Стюарт (Сутер, Поминвилл) – 34:20
3:2 – Сперджен (Сутер, Койву) – 34:55
4:2 – Шредер (Паризе, Брудин) – 35:40
4:3 – Нелсон (Хики, Принс) – 40:55 (4х4)
4:4 – Нелсон (Зайденберг, де Хаан) – 41:37 (4х4)
5:4 – Хаула (Койл, Нидеррайтер) – 50:30
6:4 – Гранлунд (Койву, Э.Стаал) – 58:19 (en)
Вратари: Дубник – Галак (Берубе)
Броски: 36 (11+14+11) – 28 (6+11+11)
Три звезды: Сутер (М), Нельсон (НЙ), Спаржеон (М)

«Оттава Сенаторз» –  «Детройт Ред Уингз» -  2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – Ванек (Нильсен, Смит) – 4:37
1:1 – Брассар (Хоффман) – 19:43
2:1 – Стоун (Брассар) – 25:43
2:2 – Татар (Дженсен, Зеттерберг) – 29:18
2:3 – Манта (Крунвалль) – 61:07
Вратари: Кондон – Коро
Броски: 28 (14+9+5+0) – 28 (12+7+8+1)
Три звезды: Мэнта (Д), Брассар (О), Татар (Д)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 54 очка / 34 матча
2. Питтсбург – 53/37
3. Рейнджерс – 51/38
4. Монреаль – 49/36
5. Вашингтон – 45/34
6. Оттава – 44/36
7. Филадельфия – 44/37
8. Бостон – 42/38
9. Тампа-Бэй – 40/37
10. Торонто – 39/35
11. Флорида – 38/37
12. Каролина – 37/34
13. Детройт – 36/36
14. Нью-Джерси – 35/36
15. Айлендерс – 34/35
16. Баффало – 34/35

Западная конференция
1. Чикаго – 51 очко /38 матчей
2. Миннесота – 50/35
3. Сан-Хосе – 45/35
4. Эдмонтон – 42/36
5. Сент-Луис – 44/37
6. Анахайм – 43/37
7. Калгари – 40/38
8. Даллас – 39/37
9. Лос-Анджелес – 38/36
10. Виннипег – 37/38
11. Нэшвилл – 36/35
12. Ванкувер – 33/36
13. Аризона – 27/36
14. Колорадо – 25/35
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