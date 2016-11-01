НХЛ. «Коламбус» продлил серию побед до 14 матчей, «Рейнджерс» обыграл «Аризону», «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 29 декабря

В ночь на 30 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.«Коламбус Блю Джекетс» на выезде выиграл у «Винипег Джетс» со счетом 5:3 и продлил свою победную серию до 14-ти матчей.«Коламбус» вышел на первое место в Восточной конференции (54 очка, 34 матча), обойдя «Питтсбург Пингвинз» (53 очка, 37 матчей).«Миннесота Уайлд» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:4. Эта победа стала для «Уайлд» 12-й подряд.На Западе «Миннесота» занимает второе место (50 осков, 35 матчей), «Айлендерс» на Востоке – 15-й (34 очка, 35 матчей)/В НХЛ определили три звезды очередного игрового дня.Первой звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Пампел, оформивший свой первый хет-трик в лиге в матче с «Аризоной Койотс» (6:4).Второй звездой назван голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кит Кинкейд, отразивший 43 из 44 бросков в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 Б).Третьей звездой дня стал форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/31 матч2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/313. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/364. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/385. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 18/351. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/16 передач/31 матч2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 13/29/373. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 15/26/374. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/23/365. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/23/386. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 13/4/377. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/26/378. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 11/26/389. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/3410. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/37Виннипег Джетс —— 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)1:0 — Мэттьяс (Троуба, Лоури) — 02:361:1 — Саад (Фолиньо) — 07:55 (1:2 – Фолиньо (Веренски, Ганье) – 16:29 (5x4)1:3 – Веннберг (Фолиньо) – 28:211:4 – Веннберг (Веренски, Джонс) – 40:45 (5x4)2:4 – Литтл (Стэффорд, Уилер) – 46:29 (5x4)2:5 – Седлак (Джонсон) – 54:313:5 – Перро (Уилер, Бафлин) – 58:27 (5x4)Хатчинсон — Бобровский34 (14+8+12) – 35 (12+13+10)Фолиньо, Веннберг, Веренски – все Коламбус«Калгари Флэймз» —— 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)1:0 — Баклунд (Ткачук, Энгелланд) — 11:091:1 — Верметт (Перри, Биекса) — 26:16 (5х4)1:2 — Сильверберг (Кеслер, Хольцер) — 45:371:3 — Ракелль (Кеслер, Верметт) — 48:30 (5х4): Джонсон – Гибсон32 (13+8+11) – 25 (7+10+8)Верметт (А), Баклунд (К), Гибсон (А)— «Колорадо Эвеланш» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)1:0 — Шор (Корпикоски, Ивз) — 05:11 (5х4)2:0 — Сегин (Бенн, Спецца) — 11:282:1 — Дюшейн (Рантанен, Бэрри) — 15:483:1 — Олексиак (Сегин, Бенн) — 24:523:2 — Григоренко (Бэрри, Дюшейн) — 47:274:2 — Сегин (Спецца, Бенн) — 59:34Лехтонен – Пикар34 (10+13+11) – 19 (6+7+6)Сегин (Д), Бенн (Д), Дюшейн (К)«Аризона Койотс» —— 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)0:1 — Пампел (Веси) — 02:24 (5х4)0:2 — Холден (Миллер, Хейз) — 08:01 (5х4)1:2 — Дворак (Мерфи, Экман-Ларссон) — 15:161:3 — Крайдер (Холден, Цуккарелло) — 21:132:3 — Дюклер (Круз, Чикран) — 35:323:3 — Ридер (Врбата, Ганзал) — 47:32 (5х4)3:4 — Пампел (Макдона, Хейз) — 54:40 (5х4)3:5 — Миллер (Хейз, Фаст) — 59:333:6 — Пампел (Пирри, Гривик) — 59:43 (5х4)Смит – Раанта21 (8+5+8) – 32 (11+13+8)Пампел (НЙ), Дюклер (А), Холден (НЙ)— «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)1:0 — Марун (Эберле, Беннинг) — 22:32 (5х4)1:1 — Шор — 43:052:1 — Гриба (Эберле, Лучич) — 46:593:1 — Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль) — 59:46Талбо – Будай35 (9+13+13) – 29 (8+10+11)Гриба (Э), Будай (ЛА), Марун (Э)«Нэшвилл Предаторз» —» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)0:1 – Анисимов (Кит, Панарин) – 13:19 (5x4)1:1 – Форсберг (Джохансен) – 13:562:1 – Фишер (Экхольм, Джохансен) – 46:13 (5x4)2:2 – Тэйвз (Сибрук, Кейн) – 51:04 (5x4)2:3 – Кейн – 54:48Ринне — Кроуфорд38 (16+9+13) – 23 (6+10+7)Тэйвз (Ч), Фишер (Н), Форсберг (Н)«Флорида Пантерз» –– 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)1:0 – Демерс (Йокинен, Маршессо) – 13:581:1 – Пачьоретти (А. Радулов, Болье) – 25:45 (5x4)2:1 – Трочек (Яндл) – 29:02 (5x4)2:2 – Галлахер (Дано) – 57:232:3 – Дано (Пачьоретти) – 60:39 (3x3)Раймер — Монтойя33 (9+16+8+0) – 41 (17+10+12+2): Дано (М), Трочек (Ф), Монтойя (М)«Тампа-Бэй Лайтнинг» –» 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)0:1 – Мэттьюс (Хаймен) – 14:460:2 – Бозак (ван Римсдайк, Зайцев) – 29:261:2 – Бойл (Друен, Шустр) – 32:122:2 – Палат (Кучеров) – 37:382:3 – Кадри (Нюландер, Мэттьюс) – 63:37 (4x3)Василевский — Бибо27 (8+8+11+0) – 35 (12+10+10+3)Кадри (Т), Бойл (ТБ), Мэттьюз (Т)«Вашингтон Кэпиталз» –– 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)0:1 – Паренто – 21:051:1 – Винник (Бигл, Карлсон) – 43:50 (4x5)1:2 – Каммальери – 65:00 ( ПБ)Холтби – Кинкейд44 (14+15+11+4) – 27 (8+7+8+4)Кинкейд (НД), Холтби (В), Винник (В)«Баффало Сэйбрз» –– 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)1:0 – Фолиньо (Айкел, Мулсон) – 01:322:0 – Окпосо (Мулсон, Райнхарт) – 18:10 (5x4)2:1 – Бержерон (Маршан, Круг) – 23:202:2 – Крейчи (Ватрано) – 36:13 (5x4)2:3 – Спунер – 56:072:4 – Спунер – 59:08 (en)Ленер – Раск33 (16+10+7) – 38 (9+16+13)Крейчи, Спунер, Раск – все Бостон– «Нью-Йорк Айлендерс» 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)1:0 – Сканделла (Фолин, Гранлунд) – 12:341:1 – Чимера (Хики, Лэдд) – 14:051:2 – Ледди (Бэйли, Таварес) – 26:15 (5х4)2:2 – Стюарт (Сутер, Поминвилл) – 34:203:2 – Сперджен (Сутер, Койву) – 34:554:2 – Шредер (Паризе, Брудин) – 35:404:3 – Нелсон (Хики, Принс) – 40:55 (4х4)4:4 – Нелсон (Зайденберг, де Хаан) – 41:37 (4х4)5:4 – Хаула (Койл, Нидеррайтер) – 50:306:4 – Гранлунд (Койву, Э.Стаал) – 58:19 (en)Дубник – Галак (Берубе)36 (11+14+11) – 28 (6+11+11)Сутер (М), Нельсон (НЙ), Спаржеон (М)«Оттава Сенаторз» –- 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)0:1 – Ванек (Нильсен, Смит) – 4:371:1 – Брассар (Хоффман) – 19:432:1 – Стоун (Брассар) – 25:432:2 – Татар (Дженсен, Зеттерберг) – 29:182:3 – Манта (Крунвалль) – 61:07Кондон – Коро28 (14+9+5+0) – 28 (12+7+8+1)Мэнта (Д), Брассар (О), Татар (Д)1. Коламбус – 54 очка / 34 матча2. Питтсбург – 53/373. Рейнджерс – 51/384. Монреаль – 49/365. Вашингтон – 45/346. Оттава – 44/367. Филадельфия – 44/378. Бостон – 42/389. Тампа-Бэй – 40/3710. Торонто – 39/3511. Флорида – 38/3712. Каролина – 37/3413. Детройт – 36/3614. Нью-Джерси – 35/3615. Айлендерс – 34/3516. Баффало – 34/351. Чикаго – 51 очко /38 матчей2. Миннесота – 50/353. Сан-Хосе – 45/354. Эдмонтон – 42/365. Сент-Луис – 44/376. Анахайм – 43/377. Калгари – 40/388. Даллас – 39/379. Лос-Анджелес – 38/3610. Виннипег – 37/3811. Нэшвилл – 36/3512. Ванкувер – 33/3613. Аризона – 27/3614. Колорадо – 25/35