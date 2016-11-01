НХЛ. «Питтсбург» вырвал победу у «Каролины», «Монреаль» в овертайме уступил «Тампе» и другие результаты

В ночь на 29 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.
Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на своем льду, дважды уступая по ходу встречи, в итоге все же вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» со счетом 3:2.
На девятой минуте Элиас Линдхольм забросил первую шайбу, но Сидни Кросби на 21-й забил ответный гол. Во второй раз «Каролина» вышла вперед на 33-й минуте усилиями Ли Стемпняка. В третьем периоде сравнял счет Крис Куниц (42), а Карл Хагелин (56) принес «пингвинам» победу.
Сидни Кросби, завбив гол, стал единственным игроком НХЛ, который достиг отметки в сто очков в регулярном чемпионате за календарный год. В этом сезоне он является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром — на его счету в 31 матче 42 (26+16) очка.
«Пингвинз» одержали третью победу подряд, «Каролина» потерпела второе поражение в пяти последних матчах.
«Питтсбург» – возглавил Восточную конференцию (53 очка, 37 матчей), «Каролина» занимает 11-е место (37 очков, 34 матча).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/31 матч
2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/30
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/35
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/37
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 17/34
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/16 передач/31 матч
2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 13/29/36
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 15/26/37
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/23/36
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/22/37
6. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/26/37
7. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/33
8. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/37
9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/25/37
10. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 14/20/35
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 28 декабря
«Питтсбург Пингвинз»
— «Каролина Харрикейнз» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
0:1 – Линдхольм (Хэнифин, Мерфи) – 08:10
1:1 – Кросби (Шульц, Шири) – 20:26
1:2 – Стемпняк (Терявяйнен, Ахо) – 32:32
2:2 – Куниц (Кессел, Бонино) – 41:59
3:2 – Хагелин (Хернквист, Дейли) – 55:45
Вратари:
Мюррей — Уорд
Броски:
26 (9+8+9) – 46 (13+14+19)
Три звезды:
Хагелин (П), Куниц (П), Линдхольм (К)
«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
—2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Мэттьюс (Браун, Хаймен) — 10:38
0:2 — Нюландер (Мэттьюс, Гарденер) — 37:54 (4x3)
1:2 — Маршессо (Яндл, Трочек) — 40:29
2:2 — Трочек (Киндл, Маршессо) — 42:43
2:3 — Марнер — 65:00 (ПБ)
Вратари:
Люонго – Андерсен
Броски:
47 (15+13+17+2) – 40 (14+13+7+6)
Три звезды:
Марнер (Т), Трочек (Ф), Люонго (Ф)
«Ванкувер Кэнакс»
— «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 — Эрикссон (Хорват, Хаттон) — 02:34 (5x4)
2:0 — Седин (Стечер) — 20:23
2:1 — Пирсон (Картер) — 56:43
Вратари:
Миллер – Будай
Броски:
20 (12+4+4) – 37 (6+13+18)
Три звезды:
Миллер (В), Даути (ЛА), Эрикссон (В)
«Сент-Луис Блюз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
0:1 – Симмондс (Конечны, Шенн) – 03:25 (
1:1 – Шаттенкирк (Стин, Тарасенко) – 15:01 (5x4)
2:1 – Фаббри (Парэйко) – 19:48 (5x4)
2:2 – Казинс (Проворов, Конечны) – 24:32
2:3 – Шенн (Гостисбер, Симмондс) – 44:13 (5x4)
3:3 – Перрон (Парэйко) – 45:53
4:3 – Апшолл (Эдмундсон, Пьетранджело) – 47:13
5:3 – Фаббри (Берглунд, Яшкин) – 55:01
6:3 – Фаббри (Яшкин, Штястны) – 57:04 (en)
Вратари:
Хаттон — Мэйсон
Броски:
25 – 20
Три звезды:
Фаббри, Парэйко, Апшолл – все Сент-Луис
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
— «Монреаль Канадиенс» — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
0:1 – А. Радулов (Байрон) – 03:24
1:1 – Джонсон (Кучеров, Палат) – 10:39
1:2 – Уэбер (Байрон, Пачьоретти) – 13:31 (5x4)
1:3 – Терри (Карр, Маккэррон) – 23:07
2:3 – Хедман (Кучеров) – 51:14
3:3 – Палат (Хедман, Пойнт) – 56:30 (5x4)
4:3 – Джонсон (Гэррисон, Василевский) – 61:36 (3x3)
Вратари:
Василевский — Прайс
Броски:
30 (7+13+8+2) – 22 (8+8+6+0)
Три звезды:
Джонсон (ТБ), Палат (ТБ), Вебер (М)
Турнирное положение в конференцияхВосточная конференция
1. Питтсбург – 53 очка / 37 матчей
2. Коламбус – 52/33
3. Рейнджерс – 49/37
4. Монреаль – 47/35
5. Вашингтон – 44/33
6. Филадельфия – 44/37
7. Оттава – 43/35
8. Бостон – 40/37
9. Тампа-Бэй – 39/36
10. Торонто – 37/34
11. Каролина – 37/34
12. Флорида – 37/36
13. Айлендерс – 34/34
14. Баффало – 34/34
15. Детройт – 34/35
16. Нью-Джерси – 33/35
Западная конференция
1. Чикаго – 49 очков /37 матчей
2. Миннесота – 48/34
3. Сан-Хосе – 45/35
4. Сент-Луис – 43/36
5. Эдмонтон – 42/36
6. Анахайм – 41/36
7. Калгари – 40/37
8. Лос-Анджелес – 38/35
9. Даллас – 37/36
10. Виннипег – 37/37
11. Нэшвилл – 36/34
12. Ванкувер – 33/36
13. Аризона – 27/35
14. Колорадо – 25/34