НХЛ. «Питтсбург» вырвал победу у «Каролины», «Монреаль» в овертайме уступил «Тампе» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 28 декабря

«Сент-Луис Блюз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Турнирное положение в конференциях

В ночь на 29 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на своем льду, дважды уступая по ходу встречи, в итоге все же вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» со счетом 3:2.На девятой минуте Элиас Линдхольм забросил первую шайбу, но Сидни Кросби на 21-й забил ответный гол. Во второй раз «Каролина» вышла вперед на 33-й минуте усилиями Ли Стемпняка. В третьем периоде сравнял счет Крис Куниц (42), а Карл Хагелин (56) принес «пингвинам» победу.Сидни Кросби, завбив гол, стал единственным игроком НХЛ, который достиг отметки в сто очков в регулярном чемпионате за календарный год. В этом сезоне он является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром — на его счету в 31 матче 42 (26+16) очка.«Пингвинз» одержали третью победу подряд, «Каролина» потерпела второе поражение в пяти последних матчах.«Питтсбург» – возглавил Восточную конференцию (53 очка, 37 матчей), «Каролина» занимает 11-е место (37 очков, 34 матча).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/31 матч2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/303. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/354. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/375. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 17/341. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 26 голов/16 передач/31 матч2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 13/29/363. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 15/26/374. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/23/365. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/22/376. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/26/377. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/338. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/379. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/25/3710. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 14/20/35— «Каролина Харрикейнз» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)0:1 – Линдхольм (Хэнифин, Мерфи) – 08:101:1 – Кросби (Шульц, Шири) – 20:261:2 – Стемпняк (Терявяйнен, Ахо) – 32:322:2 – Куниц (Кессел, Бонино) – 41:593:2 – Хагелин (Хернквист, Дейли) – 55:45Мюррей — Уорд26 (9+8+9) – 46 (13+14+19)Хагелин (П), Куниц (П), Линдхольм (К)«Флорида Пантерз» ——2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)0:1 — Мэттьюс (Браун, Хаймен) — 10:380:2 — Нюландер (Мэттьюс, Гарденер) — 37:54 (4x3)1:2 — Маршессо (Яндл, Трочек) — 40:292:2 — Трочек (Киндл, Маршессо) — 42:432:3 — Марнер — 65:00 (ПБ)Люонго – Андерсен47 (15+13+17+2) – 40 (14+13+7+6)Марнер (Т), Трочек (Ф), Люонго (Ф)— «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)1:0 — Эрикссон (Хорват, Хаттон) — 02:34 (5x4)2:0 — Седин (Стечер) — 20:232:1 — Пирсон (Картер) — 56:43Миллер – Будай20 (12+4+4) – 37 (6+13+18)Миллер (В), Даути (ЛА), Эрикссон (В)0:1 – Симмондс (Конечны, Шенн) – 03:25 (1:1 – Шаттенкирк (Стин, Тарасенко) – 15:01 (5x4)2:1 – Фаббри (Парэйко) – 19:48 (5x4)2:2 – Казинс (Проворов, Конечны) – 24:322:3 – Шенн (Гостисбер, Симмондс) – 44:13 (5x4)3:3 – Перрон (Парэйко) – 45:534:3 – Апшолл (Эдмундсон, Пьетранджело) – 47:135:3 – Фаббри (Берглунд, Яшкин) – 55:016:3 – Фаббри (Яшкин, Штястны) – 57:04 (en)Хаттон — Мэйсон25 – 20Фаббри, Парэйко, Апшолл – все Сент-Луис— «Монреаль Канадиенс» — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)0:1 – А. Радулов (Байрон) – 03:241:1 – Джонсон (Кучеров, Палат) – 10:391:2 – Уэбер (Байрон, Пачьоретти) – 13:31 (5x4)1:3 – Терри (Карр, Маккэррон) – 23:072:3 – Хедман (Кучеров) – 51:143:3 – Палат (Хедман, Пойнт) – 56:30 (5x4)4:3 – Джонсон (Гэррисон, Василевский) – 61:36 (3x3)Василевский — Прайс30 (7+13+8+2) – 22 (8+8+6+0)Джонсон (ТБ), Палат (ТБ), Вебер (М)1. Питтсбург – 53 очка / 37 матчей2. Коламбус – 52/333. Рейнджерс – 49/374. Монреаль – 47/355. Вашингтон – 44/336. Филадельфия – 44/377. Оттава – 43/358. Бостон – 40/379. Тампа-Бэй – 39/3610. Торонто – 37/3411. Каролина – 37/3412. Флорида – 37/3613. Айлендерс – 34/3414. Баффало – 34/3415. Детройт – 34/3516. Нью-Джерси – 33/351. Чикаго – 49 очков /37 матчей2. Миннесота – 48/343. Сан-Хосе – 45/354. Сент-Луис – 43/365. Эдмонтон – 42/366. Анахайм – 41/367. Калгари – 40/378. Лос-Анджелес – 38/359. Даллас – 37/3610. Виннипег – 37/3711. Нэшвилл – 36/3412. Ванкувер – 33/3613. Аризона – 27/3514. Колорадо – 25/34