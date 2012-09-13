НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», «Коламбус» победил «Бостон», «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

В ночь на 28 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.
Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2. По ходу матча «Пингвинз» дважды уступали в счете, но в итоге одержали уверенную победу.
В составе победителей шайбы забили Евгений Малкин (7-я минута), Сидни Кросби (31), Джастин Шульц (40), Карл Хагелин (44) и Брайан Раст (59).
В составе «Нью-Джерси» голы на счету Пьера-Александра Паренто (2) и Адама Хенрика (9).
В Восточной конференции «Питтсбург» занимает 3-е место (51 очко, 36 матчей), «Нью-Джерси», потерпев девятое поражение в последних десяти матчах, замыкает турнирную таблицу (33 очка, 35 матчей)
В НХЛ определили трех звезд прошедшего игрового дня.
Звание первой звезды разделили «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд», продлившие свои серии побед до 13 и 11 матчей соответственно.
Второй звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).
Третьей звездой назван защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Ник Холден, оформивший дубль в игре с «Оттава Сенаторз» (4:3).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 25 голов/30 матчей
2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/30
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/34
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/37
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 16/33
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 16/33
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 13 голов/29 передач/36 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 25/16/30
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 15/26/36
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/22/35
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/22/37
6. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/25/36
7. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/33
8. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/36
9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/25/37
10. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 11/22/35
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 декабря
«Нью-Джерси Дэвилз»— «Питтсбург Пингвинз»
— 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
1:0 – Паренто (Холл) – 01:18
1:1 – Малкин (Кросби, Кессел) – 06:43 (5x4)
2:1 – Хенрик (Палмьери, Зейджак) – 08:23 (5x4)
2:2 – Кросби (Шири) – 30:56
2:3 – Шульц (Малкин, Кросби) – 39:54 (4x4)
2:4 – Хагелин (Руведел) – 43:13
2:5 – Раст (Бонино, Хагелин) – 58:42 (en)
Вратари:
Шнайдер — Флери
Броски:
23 (8-6-9) — 29 (10-10-9)
Штраф:
8 (2-6-0) — 16 (6-4-6)
Три звезды:
Кросби (П), Малкин (П), Энрике (НД)
«Коламбус Блю Джекетс»
— «Бостон Брюинз» — 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)
1:0 – Хартнелл (Седлак, Ганье) – 03:02
2:0 – Джонс (Хартнелл, Саад) – 08:47
3:0 – Калверт (Андерсон) – 09:39
3:1 – Бэйкс (Крейчи) – 11:05
3:2 – Чарник (Нэш, Круг) – 12:00
3:3 – Крейчи (Спунер, Бэйкс) – 38:26
4:3 – Фолиньо (Веннберг, Веренски) – 50:46 (5x4)
Вратари:
Бобровский — Раск
Броски:
22 (8-8-6) — 40 (13-18-9)
Три звезды:
Бобровский (К), Крейчи (Б), Фолиньо (К)
«Нью-Йорк Айлендерс»
— «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
1:0 — Клаттербак (Кулемин, Строум) — 08:02
1:1 — Уильямс (Овечкин, Орлов) — 13:24
2:1 — Лэдд (Хикки, Куин) — 34:03
2:2 — Овечкин (Уильямс, Кузнецов) — 41:17
3:2 — Лэдд (Куин, Хикки) — 44:41
4:2 — Ли — 46:24
4:3 — Бураковски (Бигл, Нисканен) — 53:05
Вратари:
Галак — Холтби
Броски:
31 (10-12-9) — 34 (13-9-12)
Штраф:
8 (2-2-4) — 8 (0-8-0)
Три звезды:
Лэдд (НЙ), Квайн (НЙ), Уильямс (В)
«Нью-Йорк Рейнджерс»
— «Оттава Сенаторз» — 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
0:1 – Боровецки (Пажо, Хоффман) – 2:02
0:2 – Смит (Стоун, Карлссон) – 3:10
1:2 – Холден (Хэйс, Макдона) – 11:37 (4х4)
1:3 – Сиси (Пажо, Хоффман) – 16:56
2:3 – Степан (Макдона, Крайдер) - 22:45
3:3 – Степан (Макдона, Зукарелло-Асен) – 64:55 (5х4)
4:3 – Холден (Пюмпел, Шей) 46:31
Вратари:
Раанта– Кондон 21/25
Броски:
25 (7+10+8) – 36 (12+14+10)
Три звезды:
Холден (НЙ), Степан (НЙ), Хоффман (О)
«Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс»
— 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
0:1 – Уилер (Литтл, Троуба) – 08:27
0:2 – Шайфли (Троуба, Элерс) – 14:48
1:2 – Анисимов (Кейн, Панарин) – 27:37
1:3 – Стэффорд (Петан, Дане) – 42:27
Вратари:
Кроуфорд — Хеллебайк
Броски:
35 (13+12+10) – 34 (13+13+8)
Три звезды:
Хеллебайк, Троуба, Литтл – все Виннипег
«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд»
— 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
0:1 – Паризе (Койл, Дамба) – 5:53 (5х4)
1:1 – Форсберг (Экхольм, Джохансен) – 24:39
1:2 – Стюарт (Шредер, Э.Стаал) – 26:01
2:2 – Буше (Йернкрук, Уотсон) – 28:55
2:3 – Сперджен (Койл, Шредер) – 62:46 (3х3)
Вратари:
Ринне – Дубник
Броски:
30 (5+13+10+2) – 39 (12+11+13+3)
Три звезды:
Спаржеон (М), Буше (Н), Форсберг (Н)
«Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз»
— 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
0:1 – Кэйн (Богосян, Джионта) – 7:12
0:2 – Райнхарт (Айкел, Ристолайнен) – 15:54 (5х4)
1:2 – Зеттерберг (Манта, Отт) – 34:46
1:3 – Айкел (Фолиньо) – 35:08
2:3 – Миллер (Ларкин) – 36:14
3:3 – Ванек – 46:33 (5х4)
3:4 – Кэйн (Куликов, Джионта) – 48:29
Вратари:
Мразек – Ленер
Броски:
43 (13+10+20) – 22 (12+6+4)
Три звезды:
Кэйн (Б), Айхель (Б), Ванек (Д)
«Колорадо Эвеланш» – «Калгари Флэймз»
- 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
1:0 – Ландескуг (Бэрри, Маккиннон) – 18:22
1:1 – Баклунд (Уайдман, Ткачак) – 21:33
1:2 – Беннетт (Баклунд, Энгелланд) – 29:49
1:3 – Годро (Броди, Уайдман) – 31:45
2:3 – Игинла (Голубеф, Седерберг) – 33:12
2:4 – Баклунд (Фролик, Хэмилтон) – 35:51
2:5 – Годро (Стэйджан, Верстиг) – 50:22
3:5 – Ландескуг (Голубеф, Маккиннон) – 53:12
3:6 – Верстиг (Годро, Броди)- 54:28 (5х4)
Вратари:
Пикар – Эллиотт
Броски:
28 (7+11+10) – 31 (9+15+7)
Три звезды:
Бэклунд (Калгари), Гудро (Калгари), Маккиннон (Колорадо)
«Аризона Койотс» – «Даллас Старз»
- 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
0:1 – Спецца (Хэмьюс, Джорди Бенн) – 22:48 (4х5)
1:1 – Дюклер (Ридер, Ганзал) – 23:37
1:2 – Бенн (Спецца, Сегин) – 32:03 (5х4)
1:3 – Клингберг (Лехтонен) – 58:52 (en)
2:3 – Врбата – 59:53 (бул)
Вратари:
Смит – Лехтонен
Броски:
37 (5+17+15) – 29 (7+7+15)
Три звезды:
Спецца (Д), Дюклер (А), Клингберг (Д)
«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс»
– 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
0:1 – Мартин (Бедкер, Кутюр) – 6:30
1:1 – Каше (Верметт, Ричи) – 28:22
1:2 – Карлссон (Бернс, Уорд) – 34:18
2:2 – Сильверберг (Кольяно, Кеслер) - 53:35
2:3 – Бернс (Торнтон, Павелски) – 62:46 (3х3)
Вратари:
Гибсон 22/25 – М.Джонс 34/36
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 52 очка / 33 матча
2. Питтсбург – 51/36
3. Рейнджерс – 49/37
4. Монреаль – 46/34
5. Вашингтон – 44/33
6. Филадельфия – 44/36
7. Оттава – 43/35
8. Бостон – 40/37
9. Каролина – 37/33
10. Тампа-Бэй – 37/35
11. Флорида – 36/35
12. Торонто – 35/33
13. Айлендерс – 34/34
14. Баффало – 34/34
15. Детройт – 34/35
16. Нью-Джерси – 33/35
Западная конференция
1. Чикаго – 49 очков /37 матчей
2. Миннесота – 48/34
3. Сан-Хосе – 45/35
4. Эдмонтон – 42/36
5. Сент-Луис – 41/35
6. Анахайм – 41/36
7. Калгари – 40/37
8. Лос-Анджелес – 38/34
9. Даллас – 37/36
10. Виннипег – 37/37
11. Нэшвилл – 36/34
12. Ванкувер – 31/35
13. Аризона – 27/35
14. Колорадо – 25/34