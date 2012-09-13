НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», «Коламбус» победил «Бостон», «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 декабря

В ночь на 28 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2. По ходу матча «Пингвинз» дважды уступали в счете, но в итоге одержали уверенную победу.В составе победителей шайбы забили Евгений Малкин (7-я минута), Сидни Кросби (31), Джастин Шульц (40), Карл Хагелин (44) и Брайан Раст (59).В составе «Нью-Джерси» голы на счету Пьера-Александра Паренто (2) и Адама Хенрика (9).В Восточной конференции «Питтсбург» занимает 3-е место (51 очко, 36 матчей), «Нью-Джерси», потерпев девятое поражение в последних десяти матчах, замыкает турнирную таблицу (33 очка, 35 матчей)В НХЛ определили трех звезд прошедшего игрового дня.Звание первой звезды разделили «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд», продлившие свои серии побед до 13 и 11 матчей соответственно.Второй звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).Третьей звездой назван защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Ник Холден, оформивший дубль в игре с «Оттава Сенаторз» (4:3).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 25 голов/30 матчей2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/303. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/344. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/375. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 16/335. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 16/331. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 13 голов/29 передач/36 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 25/16/303. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 15/26/364. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/22/355. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/22/376. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/25/367. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/338. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/369. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/25/3710. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 11/22/35«Нью-Джерси Дэвилз»—— 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)1:0 – Паренто (Холл) – 01:181:1 – Малкин (Кросби, Кессел) – 06:43 (5x4)2:1 – Хенрик (Палмьери, Зейджак) – 08:23 (5x4)2:2 – Кросби (Шири) – 30:562:3 – Шульц (Малкин, Кросби) – 39:54 (4x4)2:4 – Хагелин (Руведел) – 43:132:5 – Раст (Бонино, Хагелин) – 58:42 (en)Шнайдер — Флери23 (8-6-9) — 29 (10-10-9)8 (2-6-0) — 16 (6-4-6)Кросби (П), Малкин (П), Энрике (НД)— «Бостон Брюинз» — 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)1:0 – Хартнелл (Седлак, Ганье) – 03:022:0 – Джонс (Хартнелл, Саад) – 08:473:0 – Калверт (Андерсон) – 09:393:1 – Бэйкс (Крейчи) – 11:053:2 – Чарник (Нэш, Круг) – 12:003:3 – Крейчи (Спунер, Бэйкс) – 38:264:3 – Фолиньо (Веннберг, Веренски) – 50:46 (5x4)Бобровский — Раск22 (8-8-6) — 40 (13-18-9)Бобровский (К), Крейчи (Б), Фолиньо (К)— «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)1:0 — Клаттербак (Кулемин, Строум) — 08:021:1 — Уильямс (Овечкин, Орлов) — 13:242:1 — Лэдд (Хикки, Куин) — 34:032:2 — Овечкин (Уильямс, Кузнецов) — 41:173:2 — Лэдд (Куин, Хикки) — 44:414:2 — Ли — 46:244:3 — Бураковски (Бигл, Нисканен) — 53:05Галак — Холтби31 (10-12-9) — 34 (13-9-12)8 (2-2-4) — 8 (0-8-0)Лэдд (НЙ), Квайн (НЙ), Уильямс (В)— «Оттава Сенаторз» — 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)0:1 – Боровецки (Пажо, Хоффман) – 2:020:2 – Смит (Стоун, Карлссон) – 3:101:2 – Холден (Хэйс, Макдона) – 11:37 (4х4)1:3 – Сиси (Пажо, Хоффман) – 16:562:3 – Степан (Макдона, Крайдер) - 22:453:3 – Степан (Макдона, Зукарелло-Асен) – 64:55 (5х4)4:3 – Холден (Пюмпел, Шей) 46:31Раанта– Кондон 21/2525 (7+10+8) – 36 (12+14+10)Холден (НЙ), Степан (НЙ), Хоффман (О)«Чикаго Блэкхоукс» —— 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)0:1 – Уилер (Литтл, Троуба) – 08:270:2 – Шайфли (Троуба, Элерс) – 14:481:2 – Анисимов (Кейн, Панарин) – 27:371:3 – Стэффорд (Петан, Дане) – 42:27Кроуфорд — Хеллебайк35 (13+12+10) – 34 (13+13+8)Хеллебайк, Троуба, Литтл – все Виннипег«Нэшвилл Предаторз» —— 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)0:1 – Паризе (Койл, Дамба) – 5:53 (5х4)1:1 – Форсберг (Экхольм, Джохансен) – 24:391:2 – Стюарт (Шредер, Э.Стаал) – 26:012:2 – Буше (Йернкрук, Уотсон) – 28:552:3 – Сперджен (Койл, Шредер) – 62:46 (3х3)Ринне – Дубник30 (5+13+10+2) – 39 (12+11+13+3)Спаржеон (М), Буше (Н), Форсберг (Н)«Детройт Ред Уингз» —— 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)0:1 – Кэйн (Богосян, Джионта) – 7:120:2 – Райнхарт (Айкел, Ристолайнен) – 15:54 (5х4)1:2 – Зеттерберг (Манта, Отт) – 34:461:3 – Айкел (Фолиньо) – 35:082:3 – Миллер (Ларкин) – 36:143:3 – Ванек – 46:33 (5х4)3:4 – Кэйн (Куликов, Джионта) – 48:29Мразек – Ленер43 (13+10+20) – 22 (12+6+4)Кэйн (Б), Айхель (Б), Ванек (Д)«Колорадо Эвеланш» –- 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)1:0 – Ландескуг (Бэрри, Маккиннон) – 18:221:1 – Баклунд (Уайдман, Ткачак) – 21:331:2 – Беннетт (Баклунд, Энгелланд) – 29:491:3 – Годро (Броди, Уайдман) – 31:452:3 – Игинла (Голубеф, Седерберг) – 33:122:4 – Баклунд (Фролик, Хэмилтон) – 35:512:5 – Годро (Стэйджан, Верстиг) – 50:223:5 – Ландескуг (Голубеф, Маккиннон) – 53:123:6 – Верстиг (Годро, Броди)- 54:28 (5х4)Пикар – Эллиотт28 (7+11+10) – 31 (9+15+7)Бэклунд (Калгари), Гудро (Калгари), Маккиннон (Колорадо)«Аризона Койотс» –- 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)0:1 – Спецца (Хэмьюс, Джорди Бенн) – 22:48 (4х5)1:1 – Дюклер (Ридер, Ганзал) – 23:371:2 – Бенн (Спецца, Сегин) – 32:03 (5х4)1:3 – Клингберг (Лехтонен) – 58:52 (en)2:3 – Врбата – 59:53 (бул)Смит – Лехтонен37 (5+17+15) – 29 (7+7+15)Спецца (Д), Дюклер (А), Клингберг (Д)«Анахайм Дакс» –– 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)0:1 – Мартин (Бедкер, Кутюр) – 6:301:1 – Каше (Верметт, Ричи) – 28:221:2 – Карлссон (Бернс, Уорд) – 34:182:2 – Сильверберг (Кольяно, Кеслер) - 53:352:3 – Бернс (Торнтон, Павелски) – 62:46 (3х3)Гибсон 22/25 – М.Джонс 34/361. Коламбус – 52 очка / 33 матча2. Питтсбург – 51/363. Рейнджерс – 49/374. Монреаль – 46/345. Вашингтон – 44/336. Филадельфия – 44/367. Оттава – 43/358. Бостон – 40/379. Каролина – 37/3310. Тампа-Бэй – 37/3511. Флорида – 36/3512. Торонто – 35/3313. Айлендерс – 34/3414. Баффало – 34/3415. Детройт – 34/3516. Нью-Джерси – 33/351. Чикаго – 49 очков /37 матчей2. Миннесота – 48/343. Сан-Хосе – 45/354. Эдмонтон – 42/365. Сент-Луис – 41/356. Анахайм – 41/367. Калгари – 40/378. Лос-Анджелес – 38/349. Даллас – 37/3610. Виннипег – 37/3711. Нэшвилл – 36/3412. Ванкувер – 31/3513. Аризона – 27/3514. Колорадо – 25/34