Экс-наставник сборной Украины стал скаутом нового клуба НХЛ

Бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Годынюк будет работать в системе клуба НХЛ «Лас-Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил



В американском клубе онн получил должность PRO-скаута.



Ранее 46-летний специалист работал главным тренером национальной сборной Украины и киевского «Сокола», юниорской и молодежной сборных Украины, а также возглавлял клуб МХЛ «Молодая Гвардия» (Донецк) и «Сокол» Красноярск (Россия, ВХЛ).



Напомним, за время своей игровой карьеры Годынюк успел провести в НХЛ семь сезонов, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флеймз», «Флориду Пантерз» и «Хартфорд Уэйлерз».



«Лас-Вегас Голден Найтс» — новый клуб НХЛ, команда которого начнет свое выступление в сильнейшей хоккейной лиге планеты с сезона 2017/2018.



На данный момент в клубе занимаются поиском главного тренера, а генеральным менеджером назначен бывший генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Джордж Макфи.

Бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Годынюк будет работать в системе клуба НХЛ «Лас-Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил Sport Arena сам Годынюка.В американском клубе онн получил должность PRO-скаута.Ранее 46-летний специалист работал главным тренером национальной сборной Украины и киевского «Сокола», юниорской и молодежной сборных Украины, а также возглавлял клуб МХЛ «Молодая Гвардия» (Донецк) и «Сокол» Красноярск (Россия, ВХЛ).Напомним, за время своей игровой карьеры Годынюк успел провести в НХЛ семь сезонов, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флеймз», «Флориду Пантерз» и «Хартфорд Уэйлерз».«Лас-Вегас Голден Найтс» — новый клуб НХЛ, команда которого начнет свое выступление в сильнейшей хоккейной лиге планеты с сезона 2017/2018.На данный момент в клубе занимаются поиском главного тренера, а генеральным менеджером назначен бывший генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Джордж Макфи.