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УХЛ. 28-й тур. «Дженералз» – «Донбасс»: превью

УХЛ. 28-й тур. «Дженералз» – «Донбасс»: превью. Фото ХК Донбасс

Сегодня, 27 декабря, в Броварах на Арене «Терминал» в рамках 28-го тура Украинской хоккейной лиги состоится заключительный матч уходящего 2016 года с участием киевских «Дженералз» и донецкого «Донбасса». Матч начнется в 18:45.

К очному противостоянию финалисты сезона-2015/16 подходят после побед 24 декабря. Правда, если «Донбасс» на ЛА «Альтаир» со счетом 3:0 обыграл «Кривбасс», то «Дженералз» испытали серьезные трудности во встрече с пятой командой чемпионата – «Витязем».

После первого периода харьковчане на выезде вели 3:1, однако завершить матч в свою пользу все равно не сумели. «Дженералз» с перевесом в одну шайбу одержали победы во втором (1:0) и третьем (2:1) отрезках. А затем дожали «Витязь» в овертайме, победив в итоге со счетом 5:4 ОТ.


Противостояние «Донбасс» – «Дженералз» долгое время было наиболее принципиальным в чемпионате Украины. Команды выдали зрелищные спаренные матчи в регулярной части чемпионата сезона-2015/16. Затем встретились в финальной части плей-офф. И также упорно боролись на старте текущего сезона. Однако после принятого руководством клуба решения «омолодить» команду, «Генералы» несколько ослабли.

Команда Александра Сеуканда теряет очки четыре матча кряду. Из них трижды киевляне проиграли – один раз в овертайме «Белому Барсу» (3:4) и дважды с разгромным счетом «Кременчуку» - 0:10 и 0:12.

Последняя встреча киевской и донецкой команд была 27 ноября. Тогда в Дружковке «Донбасс» победил более чем уверенно со счетом - 6:0.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 69 очков/27 матчей (шайбы 133-32)
2. Кременчук – 63/27 (130-49)
3. Кривбасс – 42/25 (75-58)
4. Дженералз – 31/24 (57-81)
5. Витязь – 12/24 (58-139)
6. Белый Барс – 11/25 (45-139)
По материалам: hcdonbass.com
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