УХЛ. 28-й тур. «Дженералз» – «Донбасс»: превью

Сегодня, 27 декабря, в Броварах на Арене «Терминал» в рамках 28-го тура Украинской хоккейной лиги состоится заключительный матч уходящего 2016 года с участием киевских «Дженералз» и донецкого «Донбасса». Матч начнется в 18:45.К очному противостоянию финалисты сезона-2015/16 подходят после побед 24 декабря. Правда, если «Донбасс» на ЛА «Альтаир» со счетом 3:0 обыграл «Кривбасс», то «Дженералз» испытали серьезные трудности во встрече с пятой командой чемпионата – «Витязем».После первого периода харьковчане на выезде вели 3:1, однако завершить матч в свою пользу все равно не сумели. «Дженералз» с перевесом в одну шайбу одержали победы во втором (1:0) и третьем (2:1) отрезках. А затем дожали «Витязь» в овертайме, победив в итоге со счетом 5:4 ОТ.Противостояние «Донбасс» – «Дженералз» долгое время было наиболее принципиальным в чемпионате Украины. Команды выдали зрелищные спаренные матчи в регулярной части чемпионата сезона-2015/16. Затем встретились в финальной части плей-офф. И также упорно боролись на старте текущего сезона. Однако после принятого руководством клуба решения «омолодить» команду, «Генералы» несколько ослабли.Команда Александра Сеуканда теряет очки четыре матча кряду. Из них трижды киевляне проиграли – один раз в овертайме «Белому Барсу» (3:4) и дважды с разгромным счетом «Кременчуку» - 0:10 и 0:12.Последняя встреча киевской и донецкой команд была 27 ноября. Тогда в Дружковке «Донбасс» победил более чем уверенно со счетом - 6:0.1. Донбасс – 69 очков/27 матчей (шайбы 133-32)2. Кременчук – 63/27 (130-49)3. Кривбасс – 42/25 (75-58)4. Дженералз – 31/24 (57-81)5. Витязь – 12/24 (58-139)6. Белый Барс – 11/25 (45-139)