Сегодня, 27 декабря, в Броварах на Арене «Терминал» в рамках 28-го тура Украинской хоккейной лиги состоится заключительный матч уходящего 2016 года с участием киевских «Дженералз» и донецкого «Донбасса». Матч начнется в 18:45.
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