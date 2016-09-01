УХЛ. 27 тур. «Донбасс» забросил три безответных шайбы «Кривбассу»

Сегодня, 24 декабря, в Дружковке на Ледовой арене «Альтаир» в рамках 27-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» провел заключительный домашний матч 2016 года. Соперником дончан была команда Александра Куликова – «Кривбасс». Встреча завершилась «сухой» победой хозяев льда со счетом 3:0.



Все три шайбы дончане забросили в третьем периоде, причем вторую и третью шайбу на 55-й минуте с разницей в 30 секунд. Авторами голов стали нападающие Виталий Лялька (45-я минута, Евгений Никифоров (55) и Артем Бондарев (55.



Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 27-й тур. 24 декабря

«Донбасс» (Донецк) – «Кривбасс» (Кривой Рог – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 - Лялька (Победоносцев), 44:28-бол

2:0 - Никифоров (Лялька), 54:21

3:0 - Бондарев (Кугут), 54:51



Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17

1. Донбасс – 69 очков/27 матчей (шайбы 133-32)

2. Кременчук – 60/26 (126-48)

3. Кривбасс – 42/25 (75-58)

4. Дженералз – 29/23 (52-775)

5. Витязь – 11/23 (54-134)

6. Белый Барс – 11/24 (44-135) Сегодня, 24 декабря, в Дружковке на Ледовой арене «Альтаир» в рамках 27-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» провел заключительный домашний матч 2016 года. Соперником дончан была команда Александра Куликова – «Кривбасс». Встреча завершилась «сухой» победой хозяев льда со счетом 3:0.Все три шайбы дончане забросили в третьем периоде, причем вторую и третью шайбу на 55-й минуте с разницей в 30 секунд. Авторами голов стали нападающие Виталий Лялька (45-я минута, Евгений Никифоров (55) и Артем Бондарев (55.– «Кривбасс» (Кривой Рог – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)1:0 - Лялька (Победоносцев), 44:28-бол2:0 - Никифоров (Лялька), 54:213:0 - Бондарев (Кугут), 54:511. Донбасс – 69 очков/27 матчей (шайбы 133-32)2. Кременчук – 60/26 (126-48)3. Кривбасс – 42/25 (75-58)4. Дженералз – 29/23 (52-775)5. Витязь – 11/23 (54-134)6. Белый Барс – 11/24 (44-135)