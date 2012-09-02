НХЛ. «Питтсбург» победил «Нью-Джерси» «Вашингтон» - «Тампу», «Рейнджерс» проиграл «Миннесоте» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 декабря

В ночь на 24 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:1.Для «Пингвинз» это вторая победа в пяти последних матчах. «Дэвилз» потерпели восьмое поражение в десяти матчах.В Восточной конференции «Питтсбург на третьем месте (49 очков, 35 матчей), «Нью-Джерси» занимают 14-е место (33 очка. 34 матча).«Миннесота Уайлд» на выезде выиграла у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4 и продлила свою победную серию до 10 матчей. «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд.В Западной конференции «Миннестона» - третья (46 очков, 33 матча), «Рейнджерс» на Востоке – четвертый (47 очков, 36 матчей).«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:0.«Кэпиталз» одержали первую победу после двух поражений, а «Тампа» потерпела поражение после двух побед.В Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место (44 очка, 32 матча), «Тампа-Бэй» - на 10-м месте (37 очков, 35 матчей).В НХЛ определили трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Первой звездой признан форвард «Аризоны Койотс» Шейн Доун, забивший 400-й гол в карьере в НХЛ в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4), который стал для него 1500-м в лиге.Второй звездой назван форвард «Миннесоты Уайлд» Чарли Койл, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).Третьей звездой дня стал голкипер «Детройт Ред Уингз» Джаред Коро, одержавший первую победу в лиге в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 24 гола/29 матчей2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/293. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/344. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/365. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 16/331. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 13 голов/29 передач/36 матчей2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 14/25/353. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 24/14/294. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/22/355. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/21/366. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/327. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/24/358. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/369. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/24/3610. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 11/22/35— «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)1:0 – Кросби (Шульц, Кессел) – 11:00 (5x4)2:0 – Фер – 24:132:1 – Палмьери (Мур, Холл) – 33:243:1 – Руведел (Куниц, Малкин) – 39:214:1 – Хернквист (Малкин) – 52:05Флери – Шнайдер39 (10+17+12) – 24 (2+14+8)Флери, Руведель, Малкин – все Питтсбург— «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)1:0 – Карлсон (Алзнер, Уилсон) – 00:55 (5x5)2:0 – Карлсон (Юханссон, Бекстрём) – 15:42 (5x5)3:0 – Овечкин (Орлов) – 30:48 (5x5)4:0 – Юханссон (Бекстрем) – 48:33 (5x5)Холтби — Василевский (Гудлевскис)27 (10-10-7) — 23 (2-9-12)6 (4-0-2) — 4 (2-2-0)Холтби, Карлсон, Бэкстрем – все Вашингтон«Нью-Йорк» Рейнджерс –– 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)1:0 – Крайдер (Степан, Зукарелло-Асен) – 3:541:1 – Гранлунд (Койву, Цукер) – 9:531:2 – Нидеррайтер (Э.Стаал, Койл) - 20:401:3 – Койву (Цукер) - 20:582:3 – Макдона (Крайдер, Степан) - 22:172:4 – Сканделла (Койву, Койл) - 24:552:5 – Цукер (Гранлунд) - 32:142:6 – Дамба (Э.Стаал, Койл) - 37:24 (5х4)3:6 – Степан (Клайн, Зукарелло-Асен) - 39:004:6 – Крайдер (Макдона, Зукарелло-Асен) - 57:00 (6х5)4:7 – Койл (Нидеррайтер) – 58:51 (en)Лундквист (Раанта) – Кэмпер35 (9+14+12) – 21 (9+11+1)Койл, Койву, Цукер – все Миннесота«Аризона Койотс» —- 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)— «Ванкувер Кэнакс» - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)— «Бостон Брюинз» — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)— «Лос-Анджелес Кингз» - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)— «Монреаль Канадиенс» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)— «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)– «Эдмонтон Ойлерз» - 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)«Флорида Пантерз» -- 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)1. Коламбус – 50 очков / 32 матча2. Питтсбург – 49/353. Рейнджерс – 47/364. Монреаль – 46/345. Вашингтон – 44/326. Филадельфия – 44/367. Оттава – 43/348. Бостон – 40/369. Каролина – 37/3310. Тампа-Бэй – 37/3511. Флорида – 36/3512. Торонто – 35/3313. Детройт – 34/3414. Нью-Джерси – 33/3415. Айлендерс – 32/3316. Баффало – 32/33.1. Чикаго – 49 очков /36 матчей2. Миннесота – 46/333. Сан-Хосе – 43/344. Эдмонтон – 42/365. Сент-Луис – 41/356. Анахайм – 40/357. Лос-Анджелес – 38/348. Калгари – 38/369. Нэшвилл – 35/3310. Даллас – 35/3511. Виннипег – 35/3612. Ванкувер – 31/3513. Аризона – 27/3414. Колорадо – 25/33