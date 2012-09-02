НХЛ. «Питтсбург» победил «Нью-Джерси» «Вашингтон» - «Тампу», «Рейнджерс» проиграл «Миннесоте» и другие результаты

В ночь на 24 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.
Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:1.
Для «Пингвинз» это вторая победа в пяти последних матчах. «Дэвилз» потерпели восьмое поражение в десяти матчах.
В Восточной конференции «Питтсбург на третьем месте (49 очков, 35 матчей), «Нью-Джерси» занимают 14-е место (33 очка. 34 матча).
«Миннесота Уайлд» на выезде выиграла у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4 и продлила свою победную серию до 10 матчей. «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд.
В Западной конференции «Миннестона» - третья (46 очков, 33 матча), «Рейнджерс» на Востоке – четвертый (47 очков, 36 матчей).
«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:0.
«Кэпиталз» одержали первую победу после двух поражений, а «Тампа» потерпела поражение после двух побед.
В Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место (44 очка, 32 матча), «Тампа-Бэй» - на 10-м месте (37 очков, 35 матчей).
В НХЛ определили трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Аризоны Койотс» Шейн Доун, забивший 400-й гол в карьере в НХЛ в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4), который стал для него 1500-м в лиге.
Второй звездой назван форвард «Миннесоты Уайлд» Чарли Койл, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).
Третьей звездой дня стал голкипер «Детройт Ред Уингз» Джаред Коро, одержавший первую победу в лиге в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 24 гола/29 матчей
2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/29
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 19/34
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/36
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 16/33
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 13 голов/29 передач/36 матчей
2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 14/25/35
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 24/14/29
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/22/35
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/21/36
6. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/20/32
7. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/24/35
8. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/36
9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/24/36
10. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 11/22/35
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 декабря
«Питтсбург Пингвинз»
— «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
1:0 – Кросби (Шульц, Кессел) – 11:00 (5x4)
2:0 – Фер – 24:13
2:1 – Палмьери (Мур, Холл) – 33:24
3:1 – Руведел (Куниц, Малкин) – 39:21
4:1 – Хернквист (Малкин) – 52:05
Вратари:
Флери – Шнайдер
Броски:
39 (10+17+12) – 24 (2+14+8)
Три звезды:
Флери, Руведель, Малкин – все Питтсбург
«Вашингтон Кэпиталз»
— «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Карлсон (Алзнер, Уилсон) – 00:55 (5x5)
2:0 – Карлсон (Юханссон, Бекстрём) – 15:42 (5x5)
3:0 – Овечкин (Орлов) – 30:48 (5x5)
4:0 – Юханссон (Бекстрем) – 48:33 (5x5)
Вратари:
Холтби — Василевский (Гудлевскис)
Броски:
27 (10-10-7) — 23 (2-9-12)
Штраф:
6 (4-0-2) — 4 (2-2-0)
Три звезды:
Холтби, Карлсон, Бэкстрем – все Вашингтон
«Нью-Йорк» Рейнджерс – «Миннесота Уайлд»
– 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)
1:0 – Крайдер (Степан, Зукарелло-Асен) – 3:54
1:1 – Гранлунд (Койву, Цукер) – 9:53
1:2 – Нидеррайтер (Э.Стаал, Койл) - 20:40
1:3 – Койву (Цукер) - 20:58
2:3 – Макдона (Крайдер, Степан) - 22:17
2:4 – Сканделла (Койву, Койл) - 24:55
2:5 – Цукер (Гранлунд) - 32:14
2:6 – Дамба (Э.Стаал, Койл) - 37:24 (5х4)
3:6 – Степан (Клайн, Зукарелло-Асен) - 39:00
4:6 – Крайдер (Макдона, Зукарелло-Асен) - 57:00 (6х5)
4:7 – Койл (Нидеррайтер) – 58:51 (en)
Вратари:
Лундквист (Раанта) – Кэмпер
Броски:
35 (9+14+12) – 21 (9+11+1)
Три звезды:
Койл, Койву, Цукер – все Миннесота
«Аризона Койотс» — «Торонто Мэйпл Лифс»
- 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
«Калгари Флэймз»
— «Ванкувер Кэнакс» - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
«Каролина Харрикейнз»
— «Бостон Брюинз» — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
«Даллас Старз»
— «Лос-Анджелес Кингз» - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
«Коламбус Блю Джекетс»
— «Монреаль Канадиенс» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
«Нью-Йорк Айлендерс»
— «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
«Сан-Хосе Шаркс»
– «Эдмонтон Ойлерз» - 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
«Флорида Пантерз» - «Детройт Ред Уингз»
- 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 50 очков / 32 матча
2. Питтсбург – 49/35
3. Рейнджерс – 47/36
4. Монреаль – 46/34
5. Вашингтон – 44/32
6. Филадельфия – 44/36
7. Оттава – 43/34
8. Бостон – 40/36
9. Каролина – 37/33
10. Тампа-Бэй – 37/35
11. Флорида – 36/35
12. Торонто – 35/33
13. Детройт – 34/34
14. Нью-Джерси – 33/34
15. Айлендерс – 32/33
16. Баффало – 32/33.
Западная конференция
1. Чикаго – 49 очков /36 матчей
2. Миннесота – 46/33
3. Сан-Хосе – 43/34
4. Эдмонтон – 42/36
5. Сент-Луис – 41/35
6. Анахайм – 40/35
7. Лос-Анджелес – 38/34
8. Калгари – 38/36
9. Нэшвилл – 35/33
10. Даллас – 35/35
11. Виннипег – 35/36
12. Ванкувер – 31/35
13. Аризона – 27/34
14. Колорадо – 25/33