На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Коламбус» раз громил «Питтсбург», «Монреаль» проиграл «Миннесоте», «Тампа» победила «Сент-Луис» и другие результаты

Коламбус — Питтсбург (7:1). Скотт Хартнелл №43 (Коламбус) – первая звезла матча

В ночь на 23 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.

«Коламбус Блю Джекетс» разгромил на своем льду действующего чемпиона лиги «Питтсбург Пингвинз» со счетом 7:1.
«Пингвины» открыли счет на третьей минуте — отличился Сидни Кросби. Кэм Аткинсон (14-я минута) забросил ответную шайбу.
В середине второго периода «Коламбус» забил еще два гола — отличились Вильям Карлссон (31) и Скотт Хартнелл (33).
В третьем периоде хозяева довели счет до разгромного благодаря двум голам Хартнелла (43, 47), оформившего хет-трик, а также шайбам Брэндона Саада (44) и Буна Дженнера (44).
«Коламбус» довел свою победную серию до 11 матчей, «Питтсбург» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.
В Восточной конференции «Коламбус» вышел на первое место (48 очков, 31 матч), обойдя «Питтсбург» (47 очков, 34 матча).
 
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 23 гола/28 матчей
2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/28
3. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/36
4. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 17/33
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 16/32
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 12 голов/28 передач/35 матчей
2. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/22/35
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 23/14/28
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 14/23/34
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/20/35
6. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/36
7. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/19/31
8. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/23/34
9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/24/35
10. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 10/22/34

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22  декабря
«Коламбус Блю Джекетс»  — «Питтсбург Пингвинз»  — 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)
0:1 — Кросби (Коул, Шири) — 02:39
1:1 — Аткинсон (Фолиньо, Веннберг) — 13:01 (5x4).
2:1 — Карлссон (Ганье, Андерсон) — 30:14
3:1 — Хартнелл — 32:20
4:1 — Хартнелл (Ганье, Джонсон) — 42:44
5:1 — Саад (Веннберг) — 43:01
6:1 — Дженнер (Дубински, Джонс) — 43:35
7:1 — Хартнелл (Дубински, Саад) — 46:24
Вратари: Бобровский — Мюррей (Флери)
Броски: 28 (6-12-10) — 26 (10-6-10)
Штраф: 15 (0-9-6) — 17 (4-7-6)
Три звезды: Хартнелл, Саад, Савар – все Коламбус

«Ванкувер Кэнакс» — «Виннипег Джетс» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
1:0 — Гранлунд (Эрикссон) — 03:54
1:1 — Лайне (Элерс, Шайфли) — 39:17
1:2 — Элерс — 41:23
1:3 — Элерс (Петан, Энстрем) — 52:24 (5x4)
1:4 — Литтл (Перро, Уилер) — 55:43
Вратари: Миллер — Хатчинсон
Броски: 23 (9+9+5) – 25 (5+11+9)
Три звезды: Элерс, Лайне, Хатчинсон – все Виннипег

«Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
0:1 — Мэттьюс (Зайцев) — 07:13
0:2 — Браун (Нюландер, Гардинер) — 11:49 (5x4)
0:3 — Кадри (Полак, ван Римсдайк) — 18:20
0:4 — ван Римсдайк — 26:05
0:5 — Готье (Марнер, Гардинер) — 28:42
0:6 — Кадри (Марнер, Зайцев) — 53:00 (5x4)
Вратари: Варламов, Пикар — Андерсен
Броски: 38 (13+15+10) – 31 (13+10+8)
Три звезды: Андерсен, Кадри, ван Римсдайк – все Торонто

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 – Ватрано (Круг) – 22:09
0:2 – Бержерон (Круг, Спунер) – 25:13 (5x4)
1:2 – Барков (Ягр, Мэтисон) – 53:20
1:3 – Бэйкс (Маршан) – 58:37 (en)
Вратари: Раймер — Раск
Броски: 30 (12+5+13) – 33 (8+16+9)
Три звезды: Круг (Б), Ягр (Ф), Раск (Б)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2 (0:2; 2:0; 3:0).
0:1 – Перрон – 14:11
0:2 – Миган (Ривз, Эдмундсон) – 14:43
1:2 – Бойл (Хедман, Друен) – 29:48 (5x4)
2:2 – Бурниваль (Гэррисон, Браун) – 37:27
3:2 – Киллорн (Строльман, Хедман) – 45:25
4:2 – Дрюэн (Фильппула, Строльман) – 58:20
5:2 – Дрюэн (Хедман, Фильппула) – 59:29 (en)
Вратари: Василевский — Аллен (Хаттон)
Броски: 32 (12+9+11) – 23 (10+4+9)
Три звезды: Киллорн, Бойл, Дрюэн – все Тампа-Бэй

«Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2).
1:0 – Пачьоретти (Дано, Уэбер) – 22:01 (4x5)
1:1 – Шредер – 27:09
2:1 – Лехконен (Флинн, Плеканец) – 30:35
2:2 – Спаржон (Цукер, Гранлунд) – 35:43
2:3 – Стаал (Гранлунд, Сутер) – 43:08 (4x5)
2:4 – Цукер – 59:37 (en)
Вратари: Прайс — Дубник
Броски: 34 (11+15+8) – 27 (13+8+6)
Три звезды: Гранлунд (Миннесота), Стаал (Миннесота), Питри (Монреаль)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфией Флайерз» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Паренто (Каммальери, Сиверсон) – 07:40 (5x4)
2:0 – Вуд (Хенрик) – 13:26
3:0 – Хенрик (Холл, Паренто) – 33:49
4:0 – Палмьери (Грин, Мур) – 58:38 (5x4)
Вратари: Шнайдер — Мэйсон (Столаж)
Броски: 22 (8+9+5) – 16 (6+7+3)
Три звезды: Шнайдер, Паренто, Хенрик – все Нью-Джерси

«Нэшвилл Предаторз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
0:1 – Шор – 06:33
0:2 – Дауд (Льюис, Пирсон) – 44:25
0:3 – Картер – 44:34
0:4 – Сетогучи (Копитар, Браун) – 51:39
Вратари: Ринне — Будай
Броски: 28 (12+9+7) – 26 (6+14+6)
Три звезды: Будай (ЛА), Картер (ЛА), Фиала (Н)

«Оттава Сенаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 – Дзингел (Туррис) – 21:02
1:1 – Сильверберг (Перри, Верметт) – 39:50 (5x4)
2:1 – Хоффман (Фанеф) – 64:03 (4x3)
Вратари: Кондон — Гибсон
Броски: 18 (5+7+5+1) – 25 (6+9+9+1)
Три звезды: Хоффман, Дзингел, Кондон – все Оттава

Баффало Сэйбрз  — Каролина Харрикейнз  — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
0:1 — Скиннер (Слэвин, Хэнифин) — 01:44
0:2 — Фолк (Стемпняк) — 17:51
1:2 — Ларссон (Райнхарт, Фолиньо) — 45:32
1:3 — Ахо (Раск, Песке) — 59:00 (en).
Вратари: Ленер — Уорд
Броски: 23 (7-5-11) — 34 (6-13-15).
Штраф: 13 (0-13-0) — 9 (2-5-2)
Три звезды: Скиннер (К), Фолк (К), Райнхарт (Б)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 48 очков/31 матч
2. Питтсбург – 47/34
3. Рейнджерс – 47/35
4. Монреаль – 46/33
5. Филадельфия – 44/36
6. Оттава – 43/34
7. Вашингтон – 42/31
8. Бостон – 39/35
9. Тампа-Бэй – 37/34
10. Каролина – 35/32
11. Флорида – 35/34
12. Торонто – 33/32
13. Нью-Джерси – 33/33
14. Баффало – 32/32
15. Детройт – 32/33
16. Айлендерс – 30/32

Западная конференция
1. Чикаго – 48 очков /35 матчей
2. Миннесота – 44/32
3. Сан-Хосе – 41/33
4. Сент-Луис – 41/35
5. Эдмонтон – 41/35
6. Анахайм – 40/35
7. Лос-Анджелес – 37/33
8. Калгари – 36/35
9. Нэшвилл – 35/33
10. Виннипег – 35/36
11. Даллас – 33/34
12. Ванкувер – 31/34
13. Аризона – 27/33
14. Колорадо – 23/32
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Вашингтон» по буллитам одолел «Каролину», «Питтсбург» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу», «Монреаль» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты
НХЛ. «Рейнджерс» по буллитам одолел «Нью-Джерси», «Чикаго» обыграл «Сае-Хосе», «Ванкувер» уступил в овертайме «Коламбусу» и другие результаты
НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Даллас», «Виннипег» по буллитам одолел «Флориду» и другие результаты
НХЛ. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Бостон», «Анахайм» по буллитам одолел «Каролину» и другие результаты
НХЛ. «Нэшвиллз»по буллитам обыграл «Филадельфию, Сент-Луис» проиграл в овертайме «Эдмонтону» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», «Тампа» обыграла «Детройт», «Чикаго» проиграл «Оттаве» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» по буллитам одолел «Нью-Джерси», «Монреаль» в овертайме обыграл «Детройт», «Вашингтон» проиграл «Торонто» и другие результаты
НХЛ. «Чикаго» в овертайме одолел «Нью-Джерси», «Коламбус» всухую обыграл «Анахайм», «Рейнджерс» проиграл «Каролине» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Коламбус» раз громил «Питтсбург», «Монреаль» проиграл «Миннесоте», «Тампа» победила «Сент-Луис» и другие результаты
УХЛ. 26-й тур. «Кременчук» в гостях разгромил «Дженералз»
УХЛ. 26-й тур. Анонс матча «Дженералз» - «Кременчук»
НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону»
УХЛ. 26-й тур. «Донбасс» в гостях забросил «Витязю» 13 шайб.

Последние новости спорта

10:39 НБА. «Клипперс» победил «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин» и другие результаты 73 | Баскетбол

10:07 НХЛ. «Коламбус» раз громил «Питтсбург», «Монреаль» проиграл «Миннесоте», «Тампа» победила «Сент-Луис» и другие результаты 83 | Хоккей

21:56 УХЛ. 26-й тур. «Кременчук» в гостях разгромил «Дженералз» 203 | Хоккей

21:39 ISU рассмотрит вопрос о переносе из России соревнований сезона-2017/18 185 | Коньки

21:24 Президент IBU: Одних подозрений недостаточно для введения санкций в отношении России 251 | Биатлон

19:03 Гассиев: Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его 315 | Бокс

18:38 Андрей Медведев стал 10-м капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса 160 | Теннис

18:13 Вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована 221 | Лыжные гонки

18:03 Волосожар и Траньков думают о возвращении на лед, но стараются это не обсуждать 158 | Фигурное катание

17:20 Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени 213 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»
Коукалова победила в масс-старте на этапе КМ в Нове место; Пидгрушная – 15-я
Дмитрий Пидручный – пятый в масс-старте на этапе КМ в Нове место
Усик досрочно победил Мчуну (Видео)
Француженка Шевалье выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове Место; Джима – 13-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (366)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (549)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги