НХЛ. «Коламбус» раз громил «Питтсбург», «Монреаль» проиграл «Миннесоте», «Тампа» победила «Сент-Луис» и другие результаты

В ночь на 23 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.
«Коламбус Блю Джекетс» разгромил на своем льду действующего чемпиона лиги «Питтсбург Пингвинз» со счетом 7:1.
«Пингвины» открыли счет на третьей минуте — отличился Сидни Кросби. Кэм Аткинсон (14-я минута) забросил ответную шайбу.
В середине второго периода «Коламбус» забил еще два гола — отличились Вильям Карлссон (31) и Скотт Хартнелл (33).
В третьем периоде хозяева довели счет до разгромного благодаря двум голам Хартнелла (43, 47), оформившего хет-трик, а также шайбам Брэндона Саада (44) и Буна Дженнера (44).
«Коламбус» довел свою победную серию до 11 матчей, «Питтсбург» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.
В Восточной конференции «Коламбус» вышел на первое место (48 очков, 31 матч), обойдя «Питтсбург» (47 очков, 34 матча).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 23 гола/28 матчей
2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/28
3. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 19/36
4. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 17/33
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 16/32
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 12 голов/28 передач/35 матчей
2. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/22/35
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 23/14/28
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 14/23/34
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/20/35
6. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/36
7. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 15/19/31
8. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/23/34
9. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/24/35
10. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 10/22/34
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 декабря
«Коламбус Блю Джекетс»
— «Питтсбург Пингвинз» — 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)
0:1 — Кросби (Коул, Шири) — 02:39
1:1 — Аткинсон (Фолиньо, Веннберг) — 13:01 (5x4).
2:1 — Карлссон (Ганье, Андерсон) — 30:14
3:1 — Хартнелл — 32:20
4:1 — Хартнелл (Ганье, Джонсон) — 42:44
5:1 — Саад (Веннберг) — 43:01
6:1 — Дженнер (Дубински, Джонс) — 43:35
7:1 — Хартнелл (Дубински, Саад) — 46:24
Вратари:
Бобровский — Мюррей (Флери)
Броски:
28 (6-12-10) — 26 (10-6-10)
Штраф:
15 (0-9-6) — 17 (4-7-6)
Три звезды:
Хартнелл, Саад, Савар – все Коламбус
«Ванкувер Кэнакс» — «Виннипег Джетс»
— 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
1:0 — Гранлунд (Эрикссон) — 03:54
1:1 — Лайне (Элерс, Шайфли) — 39:17
1:2 — Элерс — 41:23
1:3 — Элерс (Петан, Энстрем) — 52:24 (5x4)
1:4 — Литтл (Перро, Уилер) — 55:43
Вратари:
Миллер — Хатчинсон
Броски:
23 (9+9+5) – 25 (5+11+9)
Три звезды:
Элерс, Лайне, Хатчинсон – все Виннипег
«Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Лифс»
— 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
0:1 — Мэттьюс (Зайцев) — 07:13
0:2 — Браун (Нюландер, Гардинер) — 11:49 (5x4)
0:3 — Кадри (Полак, ван Римсдайк) — 18:20
0:4 — ван Римсдайк — 26:05
0:5 — Готье (Марнер, Гардинер) — 28:42
0:6 — Кадри (Марнер, Зайцев) — 53:00 (5x4)
Вратари:
Варламов, Пикар — Андерсен
Броски:
38 (13+15+10) – 31 (13+10+8)
Три звезды:
Андерсен, Кадри, ван Римсдайк – все Торонто
«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз»
1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 – Ватрано (Круг) – 22:09
0:2 – Бержерон (Круг, Спунер) – 25:13 (5x4)
1:2 – Барков (Ягр, Мэтисон) – 53:20
1:3 – Бэйкс (Маршан) – 58:37 (en)
Вратари:
Раймер — Раск
Броски:
30 (12+5+13) – 33 (8+16+9)
Три звезды:
Круг (Б), Ягр (Ф), Раск (Б)
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
— «Сент-Луис Блюз» — 5:2 (0:2; 2:0; 3:0).
0:1 – Перрон – 14:11
0:2 – Миган (Ривз, Эдмундсон) – 14:43
1:2 – Бойл (Хедман, Друен) – 29:48 (5x4)
2:2 – Бурниваль (Гэррисон, Браун) – 37:27
3:2 – Киллорн (Строльман, Хедман) – 45:25
4:2 – Дрюэн (Фильппула, Строльман) – 58:20
5:2 – Дрюэн (Хедман, Фильппула) – 59:29 (en)
Вратари:
Василевский — Аллен (Хаттон)
Броски:
32 (12+9+11) – 23 (10+4+9)
Три звезды:
Киллорн, Бойл, Дрюэн – все Тампа-Бэй
«Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд»
— 2:4 (0:0, 2:2, 0:2).
1:0 – Пачьоретти (Дано, Уэбер) – 22:01 (4x5)
1:1 – Шредер – 27:09
2:1 – Лехконен (Флинн, Плеканец) – 30:35
2:2 – Спаржон (Цукер, Гранлунд) – 35:43
2:3 – Стаал (Гранлунд, Сутер) – 43:08 (4x5)
2:4 – Цукер – 59:37 (en)
Вратари:
Прайс — Дубник
Броски:
34 (11+15+8) – 27 (13+8+6)
Три звезды:
Гранлунд (Миннесота), Стаал (Миннесота), Питри (Монреаль)
«Нью-Джерси Дэвилз»
— «Филадельфией Флайерз» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Паренто (Каммальери, Сиверсон) – 07:40 (5x4)
2:0 – Вуд (Хенрик) – 13:26
3:0 – Хенрик (Холл, Паренто) – 33:49
4:0 – Палмьери (Грин, Мур) – 58:38 (5x4)
Вратари:
Шнайдер — Мэйсон (Столаж)
Броски:
22 (8+9+5) – 16 (6+7+3)
Три звезды:
Шнайдер, Паренто, Хенрик – все Нью-Джерси
«Нэшвилл Предаторз» — «Лос-Анджелес Кингз»
— 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
0:1 – Шор – 06:33
0:2 – Дауд (Льюис, Пирсон) – 44:25
0:3 – Картер – 44:34
0:4 – Сетогучи (Копитар, Браун) – 51:39
Вратари:
Ринне — Будай
Броски:
28 (12+9+7) – 26 (6+14+6)
Три звезды:
Будай (ЛА), Картер (ЛА), Фиала (Н)
«Оттава Сенаторз»
— «Анахайм Дакс» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 – Дзингел (Туррис) – 21:02
1:1 – Сильверберг (Перри, Верметт) – 39:50 (5x4)
2:1 – Хоффман (Фанеф) – 64:03 (4x3)
Вратари:
Кондон — Гибсон
Броски:
18 (5+7+5+1) – 25 (6+9+9+1)
Три звезды:
Хоффман, Дзингел, Кондон – все Оттава
Баффало Сэйбрз — Каролина Харрикейнз
— 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
0:1 — Скиннер (Слэвин, Хэнифин) — 01:44
0:2 — Фолк (Стемпняк) — 17:51
1:2 — Ларссон (Райнхарт, Фолиньо) — 45:32
1:3 — Ахо (Раск, Песке) — 59:00 (en).
Вратари:
Ленер — Уорд
Броски:
23 (7-5-11) — 34 (6-13-15).
Штраф:
13 (0-13-0) — 9 (2-5-2)
Три звезды:
Скиннер (К), Фолк (К), Райнхарт (Б)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Коламбус – 48 очков/31 матч
2. Питтсбург – 47/34
3. Рейнджерс – 47/35
4. Монреаль – 46/33
5. Филадельфия – 44/36
6. Оттава – 43/34
7. Вашингтон – 42/31
8. Бостон – 39/35
9. Тампа-Бэй – 37/34
10. Каролина – 35/32
11. Флорида – 35/34
12. Торонто – 33/32
13. Нью-Джерси – 33/33
14. Баффало – 32/32
15. Детройт – 32/33
16. Айлендерс – 30/32
Западная конференция
1. Чикаго – 48 очков /35 матчей
2. Миннесота – 44/32
3. Сан-Хосе – 41/33
4. Сент-Луис – 41/35
5. Эдмонтон – 41/35
6. Анахайм – 40/35
7. Лос-Анджелес – 37/33
8. Калгари – 36/35
9. Нэшвилл – 35/33
10. Виннипег – 35/36
11. Даллас – 33/34
12. Ванкувер – 31/34
13. Аризона – 27/33
14. Колорадо – 23/32