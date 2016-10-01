УХЛ. 26-й тур. Анонс матча «Дженералз» - «Кременчук»

Сегодня, 22 декабря, в Броварах в рамках 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги киевский «Дженералз» будет принимать «Кремечук». Начало матча в 18:45.Пауза в чемпионате была насыщенной для капитана «Дженералз» Андрея Татаренко, который был призван под знамена национальной сборной Украины и принял участие в польском Еврочеллендже. Отметим, что Андрей – единственный из всего состава «генералов», кто отправился в расположение первой команды страны.Что касается остальных игроков, то Александр Сеуканд со своими подопечными наверняка использовал паузу с пользой. Как-никак, новым исполнителям необходимо время, чтобы привыкнуть друг к другу, ведь в предыдущих играх чемпионата была заметна несогласованность в действиях. Тем не менее, четвертой позиции «Дженералз» в таблице и месту в плей-офф пока ничего не угрожает.«Кременчук», в свою очередь, отправился на Еврочеллендж большой делегацией, включая тренерский штаб и генерального менеджера. Те же игроки, кто не был задействован в сборных, интенсивно готовились к чемпионату.Тем не менее, в таблице ситуация для «Кременчука» не столь радужная, как это было еще месяц назад. «Донбасс» выдал серию из побед, оторвавшись от кременчужан уже на 9 очков, но борьба за лидерство в УХЛ продолжается.Отметим, что в нынешнем сезоне «Кременчук» и «Дженералз» встречались пять раз. Четырежды сильнее оказывались кременчужане и один раз – киевляне. Последняя встреча этих команд, которая состоялась 7 декабря, завершилась со счетом 10:0 в пользу «Кременчука».1. Донбасс – 66 очка/26 матчей (шайбы 130-32)2. Кременчук – 57/25 (114-48)3. Кривбасс – 42/24 (75-55)4. Дженералз – 29/22 (52-65)5. Витязь – 11/23 (54-134)6. Белый Барс – 11/24 (44-135)