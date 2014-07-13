НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону»

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21 декабря

В ночь на 22 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.«Вашингтон Кэпиталз» на выезде потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз». со счетом 2:3.Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов удачливее были хозяева, решающим стал бросок Уэйна Симмондса.«Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд, «Флайерз» одержали победу после двух поражений.В Восточной конференции «Филадельфия» на 5-м месте (44 очка. 35 матчей), «Вашингтон» занимает 6-е место (42 очка, 31 матч).«Эдмонтон Ойлерз» на выезде выиграл у «Аризоны Койотс» со счетом 3:2.Для «Койотс» это поражение стало третьим подряд. «Ойлерз» одержали третью подрядВ турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает пятое место (41 очко, 365 матчей), «Аризона» на 13-м месте (27 очков, 33 матча).В НХЛ определили трех лучших хоккеистов игрового дня.Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Марк Летестю, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной Койотс» (3:2).Второй звездой назван голкипер «Филадельфии Флайерз» Стив Мэйсон, отразивший 36 из 38 бросков по своим воротам в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).Третьей звездой дня стал форвард «Вашингтона» Андре Бураковски, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Филадельфией» (2:3 Б).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 22 гола/27 матчей2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/273. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 18/354. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 16/325. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/345. Мариан Госса (Чикаго Блэкхоукс) – 16/341. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 12 голов/28 передач/35 матчей2. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/22/343. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 14/23/334. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 22/14/275. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/20/356. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/357. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/23/338. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/24/359. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 14/19/3010. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 10/22/34— Вашингтон Кэпиталз — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)0:1 – Бураковски (Орлов, Эллер) — 18:241:1 – Раффль (Гудас, Ворачек) — 24:271:2 – Эллер (Карлсон, Бураковски) — 29:502:2 – Жиру — 39:39 (4x4)3:2 – Симмондс — 65:00 ( ПБ).Мэйсон — Холтби38 (7-13-14-4) — 38 (14-10-10-4)4 (0-2-2-0) — 6 (2-4-0-0)Симмондс (Ф), Мэйсон (Ф), Холтби (В)Аризона Койотс —— 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)0:1 — Летестю (Кассиан, Хендрикс) — 08:130:2 — Лучич (Летестю, Драйзайтль) — 15:07 (5x4)0:3 — Хендрикс (Летестю, Кассиан) — 22:161:3 — Ганзал (Врбата, Экман-Ларссон) — 31:19 (5x4)2:3 — Экман-Ларссон (Врбата, Холланд) — 59:55 (6x4)Смит – Талбо30 (10+10+10) – 22 (12+8+2)Летесту (Э), Хендрикс (Э), Экман-Ларссон (А)1. Питтсбург – 47 очков/33 матча2. Рейнджерс – 47/353. Коламбус – 46/304. Монреаль – 46/325. Филадельфия – 44/356. Вашингтон – 42/317. Оттава – 41/338. Бостон – 37/349. Тампа-Бэй – 35/3310. Флорида – 35/3311. Каролина – 33/3112. Баффало – 32/3113. Детройт – 32/3314. Торонто – 31/3115. Нью-Джерси – 31/3216. Айлендерс – 30/321. Чикаго – 48 очков /35 матчей2. Миннесота – 42/313. Сан-Хосе – 41/334. Сент-Луис – 41/345. Эдмонтон – 41/356. Анахайм – 39/347. Калгари – 36/358. Лос-Анджелес – 35/329. Нэшвилл – 35/3210. Даллас – 33/3411. Виннипег – 33/3512. Ванкувер – 31/3313. Аризона – 27/3314. Колорадо – 23/31