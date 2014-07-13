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НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону»

Филадельфия — Вашингтон (3:2 Б). Уэйн Симмондс #17 (Филадельфия)

В ночь на 22 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз». со счетом 2:3.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов удачливее были хозяева, решающим стал бросок Уэйна Симмондса.
«Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд, «Флайерз» одержали победу после двух поражений.
В Восточной конференции «Филадельфия» на 5-м месте (44 очка. 35 матчей), «Вашингтон» занимает 6-е место (42 очка, 31 матч).

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде выиграл у «Аризоны Койотс» со счетом 3:2.
Для «Койотс» это поражение стало третьим подряд. «Ойлерз» одержали третью подряд
В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает пятое место (41 очко, 365 матчей), «Аризона» на 13-м месте (27 очков, 33 матча).

В НХЛ определили трех лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Марк Летестю, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной Койотс» (3:2).

Второй звездой назван голкипер «Филадельфии Флайерз» Стив Мэйсон, отразивший 36 из 38 бросков по своим воротам в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).

Третьей звездой дня стал форвард «Вашингтона» Андре Бураковски, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Филадельфией» (2:3 Б).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 22 гола/27 матчей
2. Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) – 19/27
3. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 18/35
4. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 16/32
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/34
5. Мариан Госса (Чикаго Блэкхоукс) – 16/34
 
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 12 голов/28 передач/35 матчей
2. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 16/22/34
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 14/23/33
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 22/14/27
5. Артемий Панарин (Чикаго Блэкхоукс) – 15/20/35
6. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 11/24/35
7. Фил Кессел (Даллас Старз) – 11/23/33
8. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 10/24/35
9. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 14/19/30
10. Тайлер Сегин (Даллас Старз) – 10/22/34

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21 декабря
Филадельфия Флайерз  — Вашингтон Кэпиталз  — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 – Бураковски (Орлов, Эллер) — 18:24
1:1 – Раффль (Гудас, Ворачек) — 24:27
1:2 – Эллер (Карлсон, Бураковски) — 29:50
2:2 – Жиру — 39:39 (4x4)
3:2 – Симмондс — 65:00 ( ПБ).
Вратари: Мэйсон — Холтби
Броски: 38 (7-13-14-4) — 38 (14-10-10-4)
Штраф: 4 (0-2-2-0) — 6 (2-4-0-0)
Три звезды: Симмондс (Ф), Мэйсон (Ф), Холтби (В)

Аризона Койотс — Эдмонтон Ойлерз — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
0:1 — Летестю (Кассиан, Хендрикс) — 08:13
0:2 — Лучич (Летестю, Драйзайтль) — 15:07 (5x4)
0:3 — Хендрикс (Летестю, Кассиан) — 22:16
1:3 — Ганзал (Врбата, Экман-Ларссон) — 31:19 (5x4)
2:3 — Экман-Ларссон (Врбата, Холланд) — 59:55 (6x4)
Вратари: Смит – Талбо
Броски: 30 (10+10+10) – 22 (12+8+2)
Три звезды: Летесту (Э), Хендрикс (Э), Экман-Ларссон (А)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Питтсбург – 47 очков/33 матча
2. Рейнджерс – 47/35
3. Коламбус – 46/30
4. Монреаль – 46/32
5. Филадельфия – 44/35
6. Вашингтон – 42/31
7. Оттава – 41/33
8. Бостон – 37/34
9. Тампа-Бэй – 35/33
10. Флорида – 35/33
11. Каролина – 33/31
12. Баффало – 32/31
13. Детройт – 32/33
14. Торонто – 31/31
15. Нью-Джерси – 31/32
16. Айлендерс – 30/32

Западная конференция
1. Чикаго – 48 очков /35 матчей
2. Миннесота – 42/31
3. Сан-Хосе – 41/33
4. Сент-Луис – 41/34
5. Эдмонтон – 41/35
6. Анахайм – 39/34
7. Калгари – 36/35
8. Лос-Анджелес – 35/32
9. Нэшвилл – 35/32
10. Даллас – 33/34
11.  Виннипег – 33/35
12. Ванкувер – 31/33
13. Аризона – 27/33
14. Колорадо – 23/31
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