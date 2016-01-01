УХЛ. 26-й тур. «Донбасс» в гостях забросил «Витязю» 13 шайб. Фото hcdonbass.com

оккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ). 26-й тур. 21 декабря

На харьковской Ледовой арене в рамках 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Витязь» принимал «Донбасс». Поединок завершился в пользу гостей со счетом 13:1. «Донбасс» продлил свою победную серию до 11 матчей.Комфортное преимущество в три шайбы дончане обеспечили себе уже в первом периоде. По разу ворота слобожан поразили Роман Благой (12-я минута), Егор Егоров (13) и Владимир Чердак (15).«Донбасс» продолжил натиск и уже во втором периоде забил еще семь голов, превзойдя свое результативное достижение двух предыдущих игр с «Витязем» (8:3 и 8:1). Дубли оформили Благой (21), Чердак (24), Егоров (25), Захаров (25, 26), а также по разу отличились Бондарев (37) и Яковлевс (40).Хозяевам льда удалось отыграть одну шайбу – точный бросок удался Колядинскому (31), которому ассистировал Муртищев.В заключительной четверти «Донбасс» забросил еще трижды - Никифоров (50), Бондарев (56) и Чердак (57) - оформив самую крупную победу над «Витязем» в истории противостояния.«Витязь» (Харьков) –– 1:13 (0:3, 1:7, 0:3)0:1 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 11:34-бол0:2 Егоров (Шаманский), 12:430:3 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:270:4 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 20:410:5 Чердак (Бондарев), 23:310:6 Егоров (Никифоров, Кугут) 24:090:7 Захаров (Бондарев), 24:530:8 Захаров (Чердак, Бондарев), 25:291:8 Колядинский (Муртищев), 30:411:9 Бондарев (Чердак, Захаров), 37:331:10 Яковлевс (Победоносцев, Шафаренко), 39:30-бол1:11 Никифоров (Шафаренко, Победоносцев), 49:09-мен1:12 Бондарев (Кугут, Чердак), 55:59-бол1:13 Чердак (Захаров, Бондарев), 56:331. Донбасс – 66 очка/26 матчей (шайбы 130-32)2. Кременчук – 57/25 (114-48)3. Кривбасс – 42/24 (75-55)4. Дженералз – 29/22 (52-65)5. Витязь – 11/23 (54-134)6. Белый Барс – 11/24 (44-135)