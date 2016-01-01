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НХЛ. Ягр, Аткинсон и Грайсс – звезды игрового дня

Яромир Ягр (Флорида)

В ночь на 21 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.

Определены три звезды очередного игрового дня в НХЛ.

Первой звездой признан чешский форвард «Флорида Пантерз» Яромир Ягр, сделавший три результативные передачи в игре с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б). 44-летний форвард вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ и догнал по очкам канадца Марка Мессье - у обоих по 1887 очков. Однако у Ягра больше заброшенных шайб  - 755 против 694 у Мессье 694 гола.

Второй звездой назван форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, оформивший дубль во матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б).

Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший 48 бросков из 50 в поединке с «Бостон Брюинз» (4:2).

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