НХЛ. Ягр, Аткинсон и Грайсс – звезды игрового дня

В ночь на 21 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)



Определены три звезды очередного игрового дня в НХЛ.



Первой звездой признан чешский форвард «Флорида Пантерз» Яромир Ягр, сделавший три результативные передачи в игре с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б). 44-летний форвард вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ и догнал по очкам канадца Марка Мессье - у обоих по 1887 очков. Однако у Ягра больше заброшенных шайб - 755 против 694 у Мессье 694 гола.



Второй звездой назван форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, оформивший дубль во матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б).



Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший 48 бросков из 50 в поединке с «Бостон Брюинз» (4:2).



В ночь на 21 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей Определены три звезды очередного игрового дня в НХЛ.Первой звездой признан чешский форвард «Флорида Пантерз», сделавший три результативные передачи в игре с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б). 44-летний форвард вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ и догнал по очкам канадца Марка Мессье - у обоих по 1887 очков. Однако у Ягра больше заброшенных шайб - 755 против 694 у Мессье 694 гола.Второй звездой назван форвард «Коламбус Блю Джекетс», оформивший дубль во матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б).Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс», отразивший 48 бросков из 50 в поединке с «Бостон Брюинз» (4:2).